«Милан» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов впервые с 2007 года. Тогда «россонери» выиграли турнир
«Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 16 лет.
«Россонери» обыграли «Наполи» по сумме двух матчей (1:0, 1:1).
В последний раз «Милан» доходил до 1/2 финала турнира в 2007 году. В той Лиге чемпионов клуб обыграл «Ливерпуль» в финале (2:1) и взял титул.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Россонери, знакомо?
МЫ В ПОЛУФИНАЛЕ, ВПЕРВЫЕ С 2007 ГОДА
Примерно тогда многие Иксперты, которые говорили подобные вещи родились 😂
ФОРЦА МИЛАН, ЭТО НАШ ДЕНЬ ❤️🖤
Ждём Интер в 1/2!
надеюсь, что встретимся в финале!
Хотя всё по факту
P.S. как жаль, что у Милана с лавки выходит ориги а не Распадори
Ждём Милан в финале)
С уважением, болельщик Ювентуса.