«Милан» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов впервые с 2007 года. Тогда «россонери» выиграли турнир

«Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 16 лет.

«Россонери» обыграли « » по сумме двух матчей (1:0, 1:1).

В последний раз « » доходил до 1/2 финала турнира в 2007 году. В той чемпионов клуб обыграл «Ливерпуль» в финале (2:1) и взял титул.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол