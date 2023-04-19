«Милан» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов впервые с 2007 года. Тогда «россонери» выиграли турнир

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

«Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 16 лет.

«Россонери» обыграли «Наполи» по сумме двух матчей (1:0, 1:1).

В последний раз «Милан» доходил до 1/2 финала турнира в 2007 году. В той Лиге чемпионов клуб обыграл «Ливерпуль» в финале (2:1) и взял титул.

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190 комментариев

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Алексей Игоревич
«Милан - самая слабая команда 1/4», «0:4 в Неаполе это случайность», «в первой игре Милан отскочил», «Осимен вернётся и раскрошит ваш Милан»

Россонери, знакомо?

МЫ В ПОЛУФИНАЛЕ, ВПЕРВЫЕ С 2007 ГОДА

Примерно тогда многие Иксперты, которые говорили подобные вещи родились 😂

ФОРЦА МИЛАН, ЭТО НАШ ДЕНЬ ❤️🖤

Ждём Интер в 1/2!
+249
-14
+235
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Хозяин патриотов
Пиоли гений. В прошлом сезоне сделал Милан чемпионом спустя 11 лет, в этом полуфинал ЛЧ и хорошие шансы на финал. И это с составом уровня условного Вест Хэма и без нормальных трансферов прошлым летом. Браво!
+127
-6
+121
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Сижу на факсах Барселоны
Вот поэтому-то Реал и Милан - это история футбола. В ЛЧ они всегда великие.
+139
-33
+106
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Блуждающий странник
Ждем в полуфинале Интер и настоящую рубку, будет настоящее шоу. И в финале Реал с папой Карло. Спасибо Пиоли и очередной привет его хейтерам. С Круничем и прочими поленьями выиграл скудетто и дошел до полуфинала ЛЧ. Лучшие!!!
+43
-6
+37
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Rosslyn
16 лет назад , 32 мне ... ровно часть жизни) Forza Milan ! Выстояли
+22
0
+22
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los merengues
Ответ Алексей Игоревич
«Милан - самая слабая команда 1/4», «0:4 в Неаполе это случайность», «в первой игре Милан отскочил», «Осимен вернётся и раскрошит ваш Милан» Россонери, знакомо? МЫ В ПОЛУФИНАЛЕ, ВПЕРВЫЕ С 2007 ГОДА Примерно тогда многие Иксперты, которые говорили подобные вещи родились 😂 ФОРЦА МИЛАН, ЭТО НАШ ДЕНЬ ❤️🖤 Ждём Интер в 1/2!
:) Поздравляю, представляю радость болельщиков Милана.
надеюсь, что встретимся в финале!
+27
-6
+21
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bombadil
Кто угодно мог бить пеналь, но не Хвича. Весь матч не шло. Прям ожидал, что он не забьет. Меньян хорош. Всех Россонери с победой. Команда из Милана будет в финале.
+19
0
+19
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Chyngyz Orozaliev
это эффект Ибры детка, Милан возьмёт ЛЧ, все потому что Златан не в заявке на ЛЧ, вспомните, как Барса выиграла до его прихода, потом Интер после его ухода, и опять уже Барса, кода Ибра ушел
+18
-2
+16
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Joker17
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Вот поэтому-то Реал и Милан - это история футбола. В ЛЧ они всегда великие.
Потому что Милан впервые за 16 лет вышел в полуфинал?
+20
-5
+15
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Милан 737..
Калабрия просто съел хваленого Хвичу в обоих матчах 👍👏👏👏
+14
0
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ya_za_ac_milan
Браво Пиоли. За 3,5 года превратил Милан в суперклуб. Несмотря ни на что. Провальные ТО, уход игроков своб агентами, отсутсвие бюджета на трансферы. Аплодирую стоя. В прошлом сезоне мы даже с группы не вышли, в этом сезоне имеем хорошие шансы на кубок ЛЧ. Разительная разница. Мистер просто волшебник какой то. Я думаю Милан пройдёт в финал ЛЧ и заработает кучу денег за участие в ЛЧ. Можно будет как продлить Леао, так и выкупить сильно заигравшего Браим Диаса. Может даже прикупим Дэвиса, Окафора. Просто прекрасно.
+14
0
+14
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Евгений Лифшиц
Ответ Хозяин патриотов
Пиоли гений. В прошлом сезоне сделал Милан чемпионом спустя 11 лет, в этом полуфинал ЛЧ и хорошие шансы на финал. И это с составом уровня условного Вест Хэма и без нормальных трансферов прошлым летом. Браво!
рад за милан, но настоящий гений тот, кто шары при жеребьевке четвертьфиналов тащил!
+25
-13
+12
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internazionale_nerazzurri
Золотой мяч - Леау, золотую перчатку - Маньяну. Молодцы «Милан». Надеюсь ещё один клуб славного города Милан выйдет дальше!
+15
-3
+12
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udiekemen
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Вот поэтому-то Реал и Милан - это история футбола. В ЛЧ они всегда великие.
Сегодня у кого-то день плюсиков)
Хотя всё по факту
+16
-5
+11
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whereissuso
Какой бы отрыв не был в чемпионате но 6-1 по сумме трех матчей - это показатель.
P.S. как жаль, что у Милана с лавки выходит ориги а не Распадори
+11
0
+11
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Адиль Канатов
Ответ Rosslyn
16 лет назад , 32 мне ... ровно часть жизни) Forza Milan ! Выстояли
А мне 34 и я снова увижу полуфинал милан-интер. 20 лет прошло почти
+10
0
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Pazzo7
Милан просто уничтожил Наполи, у них не было ни единого шанса на победу. Чемпионская уверенность и хладнокровие, все шансы на победу в ЛЧ.
+10
0
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Sergio19882007
Миланское дерби в полуфинале) супер)
+9
-1
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udiekemen
Ответ Алексей Игоревич
«Милан - самая слабая команда 1/4», «0:4 в Неаполе это случайность», «в первой игре Милан отскочил», «Осимен вернётся и раскрошит ваш Милан» Россонери, знакомо? МЫ В ПОЛУФИНАЛЕ, ВПЕРВЫЕ С 2007 ГОДА Примерно тогда многие Иксперты, которые говорили подобные вещи родились 😂 ФОРЦА МИЛАН, ЭТО НАШ ДЕНЬ ❤️🖤 Ждём Интер в 1/2!
Поздравляю)
Ждём Милан в финале)
+13
-5
+8
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Вячеслав Пустохин
Искренне поздравляю болельщиков Милана! Жду завтра проход Интера.

С уважением, болельщик Ювентуса.
+7
0
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Schiaff1no
После стольких лет? Всегда. Поздравляю всех
+7
0
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Вислюк Таврический
Важный день для великого клуба
+10
-3
+7
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"Гром"
Господи , мне было тогда 17...наконец-то ...хоть и не финал, но ощущения спустя 16 лет ...спасибо, Милан !
+7
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therealgreenman
Болельщики Милана, а теперь вспомните как к вам был близок Рангник и как вас миновало это, Пиоли браво просто… Вас всех с победой и удачи пройти как минимум в финал, уж вероятно скорее всего это будет Интер, а это вполне по силам на сегодняшний день, тем более оба матча и ехать никуда не надо будет…
+6
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Iamliam
И финал в этом году тоже может получиться итало-английским как и в 2007м. Хотя Реал точно даст бой Сити.
+5
0
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