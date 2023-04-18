Месси хочет продолжать играть в Европе, чтобы получить «Золотой мяч». Он не перейдет в «Аль-Хилаль» и «Интер Майами»

У форварда «ПСЖ» Лионеля Месси есть четыре варианта продолжения карьеры.

По информации Diario Sport, аргентинец на данный момент получил два конкретных предложения – от своего нынешнего клуба и от саудовского « », предложившего 35-летнему игроку 400 млн евро в год.

Кроме того, на Месси претендует его бывший клуб « » и « » из .

Варианты с «Аль-Хилалем» и «Интером», скорее всего, будут отклонены, так как хочет остаться в Европе. Месси хочет выиграть очередной «Золотой мяч» и считает, что для этого ему нужно оставаться в европейских турнирах.

На данный момент нападающий не принял решения о будущем. Отмечается, что возможность остаться в «ПСЖ» не исключается.

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