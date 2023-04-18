Месси хочет продолжать играть в Европе, чтобы получить «Золотой мяч». Он не перейдет в «Аль-Хилаль» и «Интер Майами»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Интер Майами Футбол

У форварда «ПСЖ» Лионеля Месси есть четыре варианта продолжения карьеры.

По информации Diario Sport, аргентинец на данный момент получил два конкретных предложения – от своего нынешнего клуба и от саудовского «Аль-Хилаля», предложившего 35-летнему игроку 400 млн евро в год.

Кроме того, на Месси претендует его бывший клуб «Барселона» и «Интер Майами» из МЛС.

Варианты с «Аль-Хилалем» и «Интером», скорее всего, будут отклонены, так как Лионель хочет остаться в Европе. Месси хочет выиграть очередной «Золотой мяч» и считает, что для этого ему нужно оставаться в европейских турнирах.

На данный момент нападающий не принял решения о будущем. Отмечается, что возможность остаться в «ПСЖ» не исключается.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)

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73 комментария

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MUthebest
тут недавно статья о Винисиусе была, что он 1ый в этом сезоне по обводкам в топ5 чемпионатах. правда делит 1 место с "пешеходом".
тут недавно новость о Де Брюйне была, что он вышел на 1 место по асистам в топ-5 чемпионатах. обогнал "пешехода".
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Пирс Морган
Внизу продолжается конкурс - любой, только не Месси
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Абдул Абакаев
не нойте тут. Лео в 35 за свой перфоманс со средней сборной(7 по составу на ЧМ) заслужил ЗМ
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MUthebest
Ответ Старый Негр
Классический ассист пешехода - длинная бесконечная свеча с углового, такая долгая, что на Рамоса трое сбежалось. Как Рамос забил, знает только он. Но у пешехода ассист)
то ли дело Брюйне, который имеет наконечник в лице Холланда с 1+ голом на матч
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Victor Victor
Ответ Абдул Абакаев
не нойте тут. Лео в 35 за свой перфоманс со средней сборной(7 по составу на ЧМ) заслужил ЗМ
Если Холланд выиграет АПЛ+ЛЧ, то с учётом всех его голов ЗМ, по идее, должен он брать
+30
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London.is.blue
Кто эти новости придумывает?
Он и так получит золотой мяч в этом году)

Человек еще хочет поиграть на высоком уровне.
+22
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Джавез Тилл
Решающие факторы победы за ЗМ 👇
Холанд, Де Брюйне, Мбаппе, Бензема: трофеи, голы...
Месси: Игра за любой клуб европы, пенальти!
+37
-25
+12
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VERBLYUD
Ответ Джавез Тилл
Решающие факторы победы за ЗМ 👇 Холанд, Де Брюйне, Мбаппе, Бензема: трофеи, голы... Месси: Игра за любой клуб европы, пенальти!
Месси, у которого 3 трофея, 36 голов и 23 ассиста:🗿🗿🗿
+22
-11
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WESTERN-
Хочется на него в Италии посмотреть где любят плеймекеров разного рода
+6
0
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Victor Victor
Ответ Абдул Абакаев
всё равно ЧМ перевесит
Не факт, ЛЧ и АПЛ серьёзные трофеи, плюс дикое количество голов. А просто за хороший ЧМ есть приз лучшего игрока турнира
+9
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VERBLYUD
Ответ Старый Негр
С Кюрасао?)
С Францией
+5
-3
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Пирс Морган
Ответ Butrymovich Mikalai
с Лихтенштейном
Еще великий Люксембург
+4
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кто-то
Ответ Джавез Тилл
Решающие факторы победы за ЗМ 👇 Холанд, Де Брюйне, Мбаппе, Бензема: трофеи, голы... Месси: Игра за любой клуб европы, пенальти!
Действительно, у Месси нет голов и трофеев
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Booligan
Ответ Игорь Климов
Для всех вменяемых людей, и для всех авторитетных специалистов мира - ЧМ+Лига1 >>> ЛЧ+АПЛ.
Холан не в той стране родился, сравнивать некорректно турнир, где его команды даже не было
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G.O.D.
Ответ Пирс Морган
Внизу продолжается конкурс - любой, только не Месси
Выписан из красивых людей после такого)
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Пирс Морган
Ответ кто-то
Действительно, у Месси нет голов и трофеев
Да это ботоксные зомби
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Men77
Честно говоря, я сильно сомневаюсь, что Месси думает о ЗМ. У него их итак хоть жо...й ешь. После ЧМ , я думаю он просто хочет доиграть в комфортных условиях. И Барса для этого подходит больше всего, там его любят, считай его дом.
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arustanjan@icloud.com
Новость фейковая, всем известно, что Лео не гоняется за трофеями, он играет ради партнеров по команде.
+6
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кто-то
Ответ Старый Негр
С Кюрасао?)
ЧМ
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Victor Victor
Ну, пусть погоняет в Европе, тем интереснее. Ещё бы Роналду в Европу вернулся в условную Рому или ПСЖ, было бы вообще топ
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Butrymovich Mikalai
Ответ Старый Негр
С Кюрасао?)
с Лихтенштейном
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нелюбитель футбола
Про ЛЧ Месси говорил, а про ЗМ придумали... Они ему уже нафиг не нужны... Его и так никто по ЗМ не догонит... Хе..
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кто-то
Ответ Silent Mode
Правда Рон в 37 играл в АПЛ и был топ 5 бомбардиром, а у Месси уже аль хиляль и млс в предложениях
Да, был балластом МЮ
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Игорь Климов
Ответ Booligan
Холан не в той стране родился, сравнивать некорректно турнир, где его команды даже не было
А разве Месси в этом виноват?!
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Рамазан Магомедов
Ответ Romano1985
Дадут Лео … за чм ! Я не фанат Лео … но ценят результат . Без него Аргентина 🇦🇷 на мой взгляд , может проиграть любому ! Да ! Любому , сопернику ! Ну из 20 ки…
Пенальти все умеют быть не только Месси
+2
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