Месси хочет продолжать играть в Европе, чтобы получить «Золотой мяч». Он не перейдет в «Аль-Хилаль» и «Интер Майами»
У форварда «ПСЖ» Лионеля Месси есть четыре варианта продолжения карьеры.
По информации Diario Sport, аргентинец на данный момент получил два конкретных предложения – от своего нынешнего клуба и от саудовского «Аль-Хилаля», предложившего 35-летнему игроку 400 млн евро в год.
Кроме того, на Месси претендует его бывший клуб «Барселона» и «Интер Майами» из МЛС.
Варианты с «Аль-Хилалем» и «Интером», скорее всего, будут отклонены, так как Лионель хочет остаться в Европе. Месси хочет выиграть очередной «Золотой мяч» и считает, что для этого ему нужно оставаться в европейских турнирах.
На данный момент нападающий не принял решения о будущем. Отмечается, что возможность остаться в «ПСЖ» не исключается.
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