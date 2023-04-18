Тарасова о словах Баюл про российских спортсменов: «Она же дура непроходимая! Такое заявление можно объяснить только отсутствием ума»
Татьяна Тарасова назвала Оксану Баюл «непроходимой дурой» за позицию в отношении россиян.
Ранее олимпийская чемпионка из Украины высказалась против допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.
«Она же дура непроходимая! Такое заявление можно объяснить только отсутствием ума», – заявила заслуженный тренер СССР.
Баюл о допуске россиян: «Бах пытается переложить ответственность на федерации. Я считаю, что это очень странно»
Помнится, что кто-то обещал ей золотые горы за выигрыш ОИ. В итоге ничего не дали и теперь мы хотим, чтоб нас любили.
Пусть ей дают те кто обещал.
Масса людей в солидном возрасте сохраняют ясность ума, многие изучают что-то новое, выражают свои мысли без хамства и оскорблений.