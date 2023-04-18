Тарасова о словах Баюл про российских спортсменов: «Она же дура непроходимая! Такое заявление можно объяснить только отсутствием ума»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Оксана Баюл сборная Украины Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала Оксану Баюл «непроходимой дурой» за позицию в отношении россиян.

Ранее олимпийская чемпионка из Украины высказалась против допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

«Она же дура непроходимая! Такое заявление можно объяснить только отсутствием ума», – заявила заслуженный тренер СССР.

Баюл о допуске россиян: «Бах пытается переложить ответственность на федерации. Я считаю, что это очень странно»

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38 комментариев

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scorp19
О, зато когда скатываешься в открытые оскорбления людей с кем ты не согласен - вот это точно показатель очень большого ума, ага )
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Пользователь Гугла
кстати роднину тарасова тоже назвала дурой, вернее, это же совершенная дура
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Анатолий Magicbrain
Этот город полон психов. Каждый третий точно псих. Говори со мною тихо, Может, я один из них!)
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Пользователь Гугла
украинцы набежавшие защищать баюл, вы забыли как она публично обвинила украину в черной неблагодарности, отказалась от гражданства и заявила, что ноги ее больше не будет там, кстати слово сдержала, больше не приезжала
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Алексей Токарев
Почему гражданку США, тут называют "Чемпионкой из Украины"?
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Spartanec-Kaliningrad
Ответ scorp19
О, зато когда скатываешься в открытые оскорбления людей с кем ты не согласен - вот это точно показатель очень большого ума, ага )
К сожалению, у нас сейчас патриотизм заменяет интеллект и здравый смысл. Т.е. ты или мыслящий человек, высказывающих свою точку зрения, или патриот и согласен со всем, что говорит правящая партия. Почему то мы поставлены в такие рамки, что третьего не дано.
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Angry Dude
Ответ Алексей Токарев
Почему гражданку США, тут называют "Чемпионкой из Украины"?
Ирина Роднина, Екатерина Гордеева - чемпионки из США?
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velosipedin
Ответ scorp19
О, зато когда скатываешься в открытые оскорбления людей с кем ты не согласен - вот это точно показатель очень большого ума, ага )
76 лет человеку, там не только о "большом уме", а вообще об уме речь больше не идет
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Ру7евоЙ
О, сразу видно кто из какой страны в комментариях. Тут уж не прикроешься якобы российским профилем.
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Альберт
Как поговаривает один "вяличайший "стратег и историк современности", кто как прозьІвается, тот сам так назьІвается...
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ChefJhonnyMorgan
Ответ Сергей Ёкотин
Да ну что тут умного она сказала, как говорится, кто так обязывается, тот сам так и называется. Тактичнее нашей тёте надо всё же выражаться.
Ну по сравнению с тем, что она про футболистов порой говорит, это очень адекватное интервью
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Зоя Кудряшова
Татьяна Анатольевна, не пристало олидной даме так грубо называть олимпийскую чемпионку. Комиссия по этике ждет вас.
Помнится, что кто-то обещал ей золотые горы за выигрыш ОИ. В итоге ничего не дали и теперь мы хотим, чтоб нас любили.
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Viks
"Бах пытается переложить ответственность за допуск российских и белорусских спортсменов на международные федерации." --- Так и есть. И так же было перед другой олимпиадой. Потому что Бах скользкий и не хочет брать на себя ответственность за конкретные критерии допуска.
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Lilia Sadykova
а обзывать в прессе тех, с кем не согласен это типа признак большого ума? у ТАТ Вагнер дура, Роднина дура, Баюл дура, кто следующий?
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pion
Ответ Зоя Кудряшова
Татьяна Анатольевна, не пристало олидной даме так грубо называть олимпийскую чемпионку. Комиссия по этике ждет вас. Помнится, что кто-то обещал ей золотые горы за выигрыш ОИ. В итоге ничего не дали и теперь мы хотим, чтоб нас любили.
Не поняла, кто ей обещал? РФ? Но она же не за РФ выступала, кто кого должен любить и при сем здесь Тарасова?
Пусть ей дают те кто обещал.
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Viks
Умные комментируют слова, а неумные - личность их сказавшую.
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Melnikov1968
Оскорблять это в духе Тарасовой,Родниной,Тихонова. Ничего нового.
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Olga.t
Ответ velosipedin
76 лет человеку, там не только о "большом уме", а вообще об уме речь больше не идет
это эйджизм махровый с вашей стороны))
Масса людей в солидном возрасте сохраняют ясность ума, многие изучают что-то новое, выражают свои мысли без хамства и оскорблений.
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velosipedin
Ответ Olga.t
это эйджизм махровый с вашей стороны)) Масса людей в солидном возрасте сохраняют ясность ума, многие изучают что-то новое, выражают свои мысли без хамства и оскорблений.
масса? сколько процентов от общего числа, 5? биологию не обманешь
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Strepto
Ответ Ру7евоЙ
О, сразу видно кто из какой страны в комментариях. Тут уж не прикроешься якобы российским профилем.
Да их тут сотни! И палятся на раз два
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Strepto
Ответ tyuiop tyuiop
лол, у путриотов все просто
Тебя уже давно раскусили
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Альберт
Ответ Жизненная
Баюл - действительно алкоголица, причем запила в несовершеннолетнем возрасте, а "бывших" среди женщин-алкоголиц не бывает.
Ну так можно назвать алкоголичкой и ТАТ, исходя из ее реплик.
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