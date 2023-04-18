Тарасова о словах Баюл про российских спортсменов: «Она же дура непроходимая! Такое заявление можно объяснить только отсутствием ума»

Татьяна Тарасова назвала Оксану Баюл «непроходимой дурой» за позицию в отношении россиян.

Ранее олимпийская чемпионка из Украины высказалась против допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

«Она же дура непроходимая! Такое заявление можно объяснить только отсутствием ума», – заявила заслуженный тренер СССР.

Баюл о допуске россиян: «Бах пытается переложить ответственность на федерации. Я считаю, что это очень странно»