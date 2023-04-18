Правительство Каталонии попросило «Реал» исправить ролик про «Барсу». Его считают «оскорбительным и безответственным»
В правительстве Каталонии недовольны роликом «Реала» про «Барселону».
Напомним, вчера президент «Барселоны» Жоан Лапорта так высказался об участии «Реала» в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом». Также он намекнул на то, что мадридцам систематически помогают арбитры.
На клубном канале «сливочных» Real Madrid TV вышел ролик с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?» В нем перечисляются факты, относящиеся ко времени правления Франсиско Франко: «Он трижды спасал «Барсу» от банкротства, был их сосьо, его министр открыл «Камп Ноу». При нем они 8 раз брали Ла Лигу».
Как сообщает журналист La Sexta Хосеп Сольдадо Гомес, женералитет Каталонии обратился в «Реал» с просьбой внести исправления в видео. В высшем органе самоуправления Каталонии считают этот ролик «оскорбительным и безответственным».
А здесь факты им выложили, в ответ на наезд со стороны, так они снова ущемлены
Что ж такое, сами нарушают, в грязи, но каждый раз умудряются других обвинить
Великая секта, конечно
🤡
Реал в ответ непросто взорвал 5ую точку всех фанов Барсы....Реал взорвал еще и рук-во Каталони....самое интересное, что сама Барса с Лапортой молчат....так как сказать то нечего)))))Хотя может, Лапорта и пошел жаловаться в правительство))))
И что самое интересное, что Реал заявил, что это еще не конец.....есть еще куча ответных аргументов.
И что еще круто, что Реал допустили до участия в суде над Барсой))))))
Все тайное становится явным....вот и вскрываются все "успешные" годы этого "гоременьшечемклуба" !!!
Вокруг их клуба скандал за скандалом.....
Клуб по уши в долгах,
Рук-во чуть ли не пенками пытается избавиться и в буквальном смысле кинуть на бабло своих же легенд....
Свой же игрок команды тайно обсуждает и проворачивает сделку с президентом ЛЛ что бы срубить бабла в обход клуба.
Рук-во заказывает статьи что бы критиковать своих же игроков в интернете.
Барса на протяжении долгого времени выплачивает миллионы главе судейского комитета....и так и не может обьяснить для чего))))
Но фанаты все-равно верят, что их клуб белый и пушистый))))А вокруг везде заговор!!!!
Теперь у них Реал, был командой режима, хотя как оказывается, Франко был корешем Барсы, из долгов вытаскивал, почетным гостем, с медалями от Барсы и Барса при Франко провела один из лучших периодов в Испании завоевав много трофеев))))
Посмотрите правде в глаза.....глупенькие))))
Ах да, а Тебас у них плохой, потому- что требует соблюдение правил)))))
Оказывается не только клуб.
По факту, от режима почти все клубы страдали. Хотя часто говорится, что Реал был любимым клубом Франко. В то же время куча он с легкостью убивал и убирал с Реала неудобных людей.
«Это манипуляция историей. Это безответственно. То, что это исходит от клуба с таким большим авторитетом, очень тревожно, безответственно и оскорбительно для тысяч людей, пострадавших от режима Франко. Видео «Реала» - это также оскорбление «Барсы» и памяти ее президента Хосепа Марии Суньоля, который был убит режимом, и, возможно, в Мадриде не помнят об этой детали. Я прошу «Реал» удалить это видео и извиниться»