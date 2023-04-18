Правительство Каталонии попросило «Реал» исправить ролик про «Барсу». Его считают «оскорбительным и безответственным»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Политика Футбол

В правительстве Каталонии недовольны роликом «Реала» про «Барселону».

Напомним, вчера президент «Барселоны» Жоан Лапорта так высказался об участии «Реала» в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом». Также он намекнул на то, что мадридцам систематически помогают арбитры.

На клубном канале «сливочных» Real Madrid TV вышел ролик с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?» В нем перечисляются факты, относящиеся ко времени правления Франсиско Франко: «Он трижды спасал «Барсу» от банкротства, был их сосьо, его министр открыл «Камп Ноу». При нем они 8 раз брали Ла Лигу».

Как сообщает журналист La Sexta Хосеп Сольдадо Гомес, женералитет Каталонии обратился в «Реал» с просьбой внести исправления в видео. В высшем органе самоуправления Каталонии считают этот ролик «оскорбительным и безответственным».

Материалы по теме

155 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ten Hag
Как самим обвинять Мадрид, так горазды (при чем валят все на Реал, хотя сами не могут до сих пор дать внятные объяснение о многолетних выплатах судьям :)

А здесь факты им выложили, в ответ на наезд со стороны, так они снова ущемлены

Что ж такое, сами нарушают, в грязи, но каждый раз умудряются других обвинить

Великая секта, конечно
🤡
+183
-47
+136
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Болховитин
Я так понимаю, заканчивать спор о судьях, будем выходом Каталонии из состава Испании и восстановлением всего независимого Арагонского королевства.
+104
-10
+94
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
А они там в Каталонии юмористы или может просто тролли, раз считают что, то вчера нес Лапорта - это не оскорбительно для Реала, а то ролик Реала видети ли оскорбительный.
+67
-17
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthurino
Ответ БляхаджинсКарпина
учебник истории Испании будущего: разделение Испании и отделение Каталонии произошло в 2023 году и началось с судейского скандала в футболе
Хосе Мария Негрейра. Агент, герой и сын независимой Каталонии
+59
-9
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БляхаджинсКарпина
Ответ Антон Болховитин
Я так понимаю, заканчивать спор о судьях, будем выходом Каталонии из состава Испании и восстановлением всего независимого Арагонского королевства.
учебник истории Испании будущего: разделение Испании и отделение Каталонии произошло в 2023 году и началось с судейского скандала в футболе
+50
-5
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nurikkkk
Лапорта решил нелепо задеть Реал....
Реал в ответ непросто взорвал 5ую точку всех фанов Барсы....Реал взорвал еще и рук-во Каталони....самое интересное, что сама Барса с Лапортой молчат....так как сказать то нечего)))))Хотя может, Лапорта и пошел жаловаться в правительство))))
И что самое интересное, что Реал заявил, что это еще не конец.....есть еще куча ответных аргументов.
И что еще круто, что Реал допустили до участия в суде над Барсой))))))
Все тайное становится явным....вот и вскрываются все "успешные" годы этого "гоременьшечемклуба" !!!
+44
-12
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nurikkkk
Ответ Эксперт Спортс
11:1 матч олицетворяет историю Реала
Фанаты Барсы верят в то, во что хотят верить...!!!

Вокруг их клуба скандал за скандалом.....
Клуб по уши в долгах,

Рук-во чуть ли не пенками пытается избавиться и в буквальном смысле кинуть на бабло своих же легенд....

Свой же игрок команды тайно обсуждает и проворачивает сделку с президентом ЛЛ что бы срубить бабла в обход клуба.

Рук-во заказывает статьи что бы критиковать своих же игроков в интернете.

Барса на протяжении долгого времени выплачивает миллионы главе судейского комитета....и так и не может обьяснить для чего))))

Но фанаты все-равно верят, что их клуб белый и пушистый))))А вокруг везде заговор!!!!

Теперь у них Реал, был командой режима, хотя как оказывается, Франко был корешем Барсы, из долгов вытаскивал, почетным гостем, с медалями от Барсы и Барса при Франко провела один из лучших периодов в Испании завоевав много трофеев))))

Посмотрите правде в глаза.....глупенькие))))

Ах да, а Тебас у них плохой, потому- что требует соблюдение правил)))))
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zemanuha
Вся Каталония - это цирк.
Оказывается не только клуб.
+25
-10
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Это просто признание, что Перес отправил всю Каталонию в нокаут одним роликом. Щеглы.
+21
-10
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ConorNite
Реал ведь просто ответил. И ответил фактами. Лапорта поджег ситуацию сам
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hello There
Ответ Владимир Самсонов
Не очень хорошо знаком с этим периодом истории Испании. Реал в своём ролике изложил факты или соврал?
Я хорошо знаком, в видео Реала изложены факты
+25
-15
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жалгас Жолдасов
Ответ Владимир Самсонов
Не очень хорошо знаком с этим периодом истории Испании. Реал в своём ролике изложил факты или соврал?
Не соврали, но взяли именно те факты, которые им удобны :)

По факту, от режима почти все клубы страдали. Хотя часто говорится, что Реал был любимым клубом Франко. В то же время куча он с легкостью убивал и убирал с Реала неудобных людей.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Пименов
Во всей это истории меня интересует больше всех Пике. Где этот любитель покудахтать насчет судей? Почему молчит?
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пако
Президент «Барселоны» откопал топор войны. Теперь этот процесс не остановить...
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zemanuha
Ответ Artem Piatkov
Комментарий удален модератором
По мнению секты это 100% фол.
+16
-8
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав Саганов-Коняев
Ответ ten Hag
Как самим обвинять Мадрид, так горазды (при чем валят все на Реал, хотя сами не могут до сих пор дать внятные объяснение о многолетних выплатах судьям :) А здесь факты им выложили, в ответ на наезд со стороны, так они снова ущемлены Что ж такое, сами нарушают, в грязи, но каждый раз умудряются других обвинить Великая секта, конечно 🤡
Да что вы так кипишуете. Они же попросили ИСПРАВИТЬ видео. Может Мадрид забыл какие-то ещё факты. Просят добавить
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zakir Zakir
за 15 лет при франко барса взяла 8 чемпов и 9 кубков, реал не выиграл ниче, но при этом клуб режима это реал) барса всех за дураков считает что ли? или только своих болел, которые схавают любой бред
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kelevra1989
Ответ Владимир Самсонов
Не очень хорошо знаком с этим периодом истории Испании. Реал в своём ролике изложил факты или соврал?
Не соврал. Просто избирательно подошёл к делу. Но Барселона - не Атлетик, не понятно, с чего она вообще решила вспомнить тот неудобный и для неё период
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fazy10
я так понимаю.что великий Месси дальше 1/8 лч без помощи судей пройти не смог в карьере , получается так
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AsGardiel
Ответ Arthurino
Хосе Мария Негрейра. Агент, герой и сын независимой Каталонии
Многоходочка, которую мы заслужили
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alejandro_27
Пресс-секретарь правительства Каталонии Патрисия Плаха призывает «Реал Мадрид» удалить видео, в котором они «нападают» на «Барселону».
«Это манипуляция историей. Это безответственно. То, что это исходит от клуба с таким большим авторитетом, очень тревожно, безответственно и оскорбительно для тысяч людей, пострадавших от режима Франко. Видео «Реала» - это также оскорбление «Барсы» и памяти ее президента Хосепа Марии Суньоля, который был убит режимом, и, возможно, в Мадриде не помнят об этой детали. Я прошу «Реал» удалить это видео и извиниться»
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pi5ka
Ответ nurikkkk
Лапорта решил нелепо задеть Реал.... Реал в ответ непросто взорвал 5ую точку всех фанов Барсы....Реал взорвал еще и рук-во Каталони....самое интересное, что сама Барса с Лапортой молчат....так как сказать то нечего)))))Хотя может, Лапорта и пошел жаловаться в правительство)))) И что самое интересное, что Реал заявил, что это еще не конец.....есть еще куча ответных аргументов. И что еще круто, что Реал допустили до участия в суде над Барсой)))))) Все тайное становится явным....вот и вскрываются все "успешные" годы этого "гоременьшечемклуба" !!!
Как говорится: весна придет - и все сплывет
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Лапорта разворошил осиное гнездо. Не стоило, конечно, ибо это дела давно минувших дней и нынешнее руководство Мадрида в этом не виновато. Но кто изучал историю не по дешевым роликам МадридTV, прекрасно понимает, кто есть кто. Остальное пусть будет на совести сливочных.
Перес вчера вас умыл и завтра тоже вас умоет. Поверьте, вашему судейскому клубу теперь станет плохо по-настоящему.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бакинский Кот
Барселона не клуб , а цирковая труппа.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MajestySport
Барселона самый мерзкий клуб, такую срамоту разводят, жалуются, покупают судей, а потом ещё и на других переводят стрелки. Позор современного и мирового футбола.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий