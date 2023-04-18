Правительство Каталонии попросило «Реал» исправить ролик про «Барсу». Его считают «оскорбительным и безответственным»

В правительстве Каталонии недовольны роликом «Реала» про «Барселону».

Напомним, вчера президент «Барселоны» так высказался об участии « » в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом». Также он намекнул на то, что мадридцам систематически помогают арбитры.

На клубном канале «сливочных» Real Madrid TV вышел ролик с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?» В нем перечисляются факты, относящиеся ко времени правления Франсиско Франко: «Он трижды спасал «Барсу» от банкротства, был их сосьо, его министр открыл «Камп Ноу». При нем они 8 раз брали ».

Как сообщает журналист La Sexta Хосеп Сольдадо Гомес, женералитет Каталонии обратился в «Реал» с просьбой внести исправления в видео. В высшем органе самоуправления Каталонии считают этот ролик «оскорбительным и безответственным».