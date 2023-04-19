«Сиэтл» одержал победу в дебютном матче в плей-офф НХЛ, обыграв «Колорадо». Грубауэр отразил 34 броска из 35

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Филипп Грубауэр Александр Веннберг Сиэтл Эели Толванен Морган Гики Хоккей

«Сиэтл» одержал победу в дебютном матче в плей-офф, обыграв «Колорадо» (3:1, 1-0 в серии).

«Кракен» вступил в НХЛ в 2021 году, а в этом сезоне впервые вышел в плей-офф. 

Первую шайбу клуба в розыгрышах Кубка Стэнли записал на свой счет форвард Эели Толванен (назван третьей звездой матча).

Победная шайба в матче на счету форварда Александра Веннберга (1+1 и звание первой звезды), также отличился форвард Морган Гики. 

Вратарь Филипп Грубауэр отразил 34 из 35 бросков своей бывшей команды и был признан второй звездой. 

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
У нас в Р’льехе все празднуют ...
+37
-1
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cahes
Ответ Deathspell Omega
У нас в Р’льехе все празднуют ...
Топ-коммент! Фхтагн!
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Югай
Вот это сенсация!!!!!! Молодцы! Кракены!!!! Вперед!!!!! Филипп, красава!!!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Ответ Deathspell Omega
У нас в Р’льехе все празднуют ...
Лавкрафт бы порадовался.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Ответ raspisanie77
Груби злой на колорадлу?
За что ему злиться. КС у него есть, за его зарплату в Ситтле (почти 6 млн) Колорадо он бы мешал глубине состава. В Колорадо он набрался уверенности что может быть основным кипером в команде. Не знаю на что ему обижаться.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Ковынёв
🔥
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Сидоров
Жалко
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
В финал идут, тут все прозрачно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
raspisanie77
Груби злой на колорадлу?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий