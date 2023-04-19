«Сиэтл» одержал победу в дебютном матче в плей-офф НХЛ, обыграв «Колорадо». Грубауэр отразил 34 броска из 35

«Сиэтл» одержал победу в дебютном матче в плей-офф, обыграв «Колорадо» (3:1, 1-0 в серии).

«Кракен» вступил в в 2021 году, а в этом сезоне впервые вышел в плей-офф.

Первую шайбу клуба в розыгрышах Кубка Стэнли записал на свой счет форвард (назван третьей звездой матча).

Победная шайба в матче на счету форварда (1+1 и звание первой звезды), также отличился форвард Морган Гики.

Вратарь Филипп Грубауэр отразил 34 из 35 бросков своей бывшей команды и был признан второй звездой.