Бывшая жена Алвеса переедет в Барселону с детьми. Этим адвокаты хотят доказать, что Дани не уедет из страны, если его временно освободят из тюрьмы

Дани Алвеса могут временно освободить из тюрьмы.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В ближайшее время первая бывшая жена игрока Динора Сантана переедет из Бразилии в Барселону вместе с их общими детьми – 15-летней Викторией и 16-летним Алвесом.

По словам журналиста Карлоса Килеса, идея адвокатов Алвеса состоит в том, чтобы доказать, что привязанность бразильского футболиста к Испании остается сильной, несмотря на развод со второй женой Джоаной Санс. Утверждается, что дети Алвеса уже выбрали школу, в которую будут ходить в Барселоне.

Приезд бывшей жены и детей Алвеса может убедить суд в том, что футболист не покинет Испанию в случае освобождения на время проведения расследования.

Если Дани освободят, у него заберут паспорт и наденут браслет, отслеживающий его местоположение. Кроме того, футболист будет обязан периодически отмечаться в суде.

Алвес допускает, что обвиняющая его девушка обиделась, поскольку он не был «внимательным и нежным» после секса. Дани повторил, что все было по обоюдному согласию

Бывшая жена Алвеса о деле об изнасиловании: «Он не способен обесчестить женщину. Эта ситуация больно ранит»