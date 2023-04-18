Бывшая жена Алвеса переедет в Барселону с детьми. Этим адвокаты хотят доказать, что Дани не уедет из страны, если его временно освободят из тюрьмы

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Дани Алвеса могут временно освободить из тюрьмы.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В ближайшее время первая бывшая жена игрока Динора Сантана переедет из Бразилии в Барселону вместе с их общими детьми – 15-летней Викторией и 16-летним Алвесом. 

По словам журналиста Карлоса Килеса, идея адвокатов Алвеса состоит в том, чтобы доказать, что привязанность бразильского футболиста к Испании остается сильной, несмотря на развод со второй женой Джоаной Санс. Утверждается, что дети Алвеса уже выбрали школу, в которую будут ходить в Барселоне.

Приезд бывшей жены и детей Алвеса может убедить суд в том, что футболист не покинет Испанию в случае освобождения на время проведения расследования.

Если Дани освободят, у него заберут паспорт и наденут браслет, отслеживающий его местоположение. Кроме того, футболист будет обязан периодически отмечаться в суде.

Алвес допускает, что обвиняющая его девушка обиделась, поскольку он не был «внимательным и нежным» после секса. Дани повторил, что все было по обоюдному согласию

Бывшая жена Алвеса о деле об изнасиловании: «Он не способен обесчестить женщину. Эта ситуация больно ранит»

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45 комментариев

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Сергей Носков
Ответ Пако
Жена и дети Алвеса - как заложники?
Нет, схема на самом деле простая. Они приезжают-Алвеса выпускают-он сваливает-они уезжают.
+48
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+47
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Пако
Жена и дети Алвеса - как заложники?
+28
0
+28
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Дмитрий
Дело Алвеса-пособие для криминала, как не надо «лепить отмазы». Что не ход, то шедевр
+22
-1
+21
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Бард .
Сына Дани Алвеса зовут Алвес. То есть он Алвес Алвес? Только за это можно отца не выпускать
+18
-1
+17
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Max Semenik
Опыт с Робиньо показывает, что лучше не выпускать.
+12
0
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Artem Piatkov
Похоже на какие-то мутки
+8
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Maksat S
Вор не должен иметь семью. Раскороновать !
+5
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Jetter
Ответ leeexxxxtml
Если женщина идет с мужиком в туалет, в засранном клубе, значит она априори желает быть изнасилованной. И никак не иначе.
Вот с такими даунами весь мир и борется, чтобы не избивали жен до полусмерти, если борщ холодный принесла или футбол помешала смотреть. Просто отсталое существо.
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Jetter
Ответ d_kdc
Сбежал, да и молодец. Он там не только лакшери жизнью наслаждался, но и помогал санкции обходить, для нас стараясь, смягчить удар для российской экономики.
Я его своим согражданином не считаю, как и всю эту позорную семейку. Я им ничем в своей жизни не обязан и не буду обязан никогда. Они должны в тюрьме сидеть.
+4
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Jetter
Европейская система - это конечно хорошо, но их ничему жизнь не учит. Недавно сынок губернатора одного сбежал из-под домашнего ареста. Отпускайте их они никуда не уйдут, честное слово.
+4
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desolate
Ответ Бард .
Сына Дани Алвеса зовут Алвес. То есть он Алвес Алвес? Только за это можно отца не выпускать
Навесов Алвес Алвесович
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hannibal ante portas
Если бы его волновали жена и дети, не насиловал бы он девок по туалетам
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Кирилл.С-Пб
К 30 годам папашку увидят. Какой-то сюр...
+3
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Spartakus1984
Может уехать из страны и получить гражданство РФ в зените.
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Kostya152
похоже в зенит скоро действительно сильный легионер приедет и составит конкуренцию Караваеву.
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AlexZhano__
А ей это зачем?
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anton.sorvachev
Ответ Роман
Опыт с Рабиньо показывает, что адвокат Алвеса делает всё правильно
Хороший адвокат, значит
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Chamberlain
Ответ Алексей Фирстов
А игрок то он классный и титулованный!
И татуированный 😀😀
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Добрый Ретроград
Ответ Spartakus1984
Может уехать из страны и получить гражданство РФ в зените.
А можно к Вагнерам штурмовать Бахмут - и через полгода с чистой совестью на свободу.
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Добрый Ретроград
Ответ Бард .
Сына Дани Алвеса зовут Алвес. То есть он Алвес Алвес? Только за это можно отца не выпускать
Алвес Алвесович.
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anton.sorvachev
Ответ Barca_mania
Свободу Дане
Безусловно
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anton.sorvachev
Ответ banchik1
На что только ради денег бывшего богатого мужа не пойдешь.
Не, просто она его до сих пор. Настоящий отморозок же. Только таких они и любят искренне
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Гусеконь
сразу ж к Робиньо свалит в Бразилию.
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anton.sorvachev
Ответ d_kdc
Это могло быть справедливо, арестуй Алвеса в Калифорнии. Испания - это вообще задворки либерального мира)) Да и в Британии, казалось бы железное дело Менди распадается. А там даже казалось, что за дело арестовали его. У Алвеса в деле, тоже не совсем все однозначно. Хотя, если женщина идет за мужчиной добровольно в туалет - это что угодно, но уже не изнасилование. Но возможно, какие то лишние действия Алвес сделал, там ж по европейским законам совсем все сложно стало.
В Испании матриархат покруче калифорнийского будет
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Добрый Ретроград
Ответ Maksat S
Вор не должен иметь семью. Раскороновать !
Он мужик.
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