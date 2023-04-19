Роналду не забивает два матча подряд – «Аль-Наср» набрал 1 очко. У Криштиану было 7 голов за 4 игры ранее
Криштиану Роналду не смог забить в двух матчах за «Аль-Наср» подряд.
Сегодня команда португальца уступила «Аль-Хилалю» (0:2).
В двух последних матчах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал одно очко и не забил ни одного гола.
До этих двух игр Роналду забил 7 голов в 4 матчах за клуб и сборную Португалии. Статистика форварда – здесь.
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Пишут что набросилось на игрока.
Там один из авторов голов праздновал в стиле Месси ( как Лео на ЧМ), стадион скандировал Месси.
Клубника психовала и кидалась на игроков.
Не удивлен.
он уже не играет в футбол там, он играет с любителями в фитнесс. зачем эту статую вызывают в сборную, он там теперь самое слабое звено, только портит всё молодым.
Мир увидел кто роналду без протекции и прайм состава.
Теперь его место сильно ниже в рейтинге, чем топ 5 истории.
Футбол справедлив.
Тут аль - насрята уверены что его Бавария отхватит в летнее ТО)
На худой конец Ньюкасл.
Не порти иллюзию)
Интересно, фанатики криша всё ещё думают, что его Ньюкасл подберёт в следующем сезоне?
Скажи кто-нибудь хотя бы 5 лет назад (я уже не говорю о комичных годах Бензема ранних 10-х), что Карим затащит Реалу ЛЧ и получит Золотой Мяч, то этого человека увезли бы в дурку.
Только ради личного обогащения? Ну такое.