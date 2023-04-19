Роналду не забивает два матча подряд – «Аль-Наср» набрал 1 очко. У Криштиану было 7 голов за 4 игры ранее

Криштиану Роналду не смог забить в двух матчах за «Аль-Наср» подряд.

Сегодня команда португальца уступила «Аль-Хилалю» (0:2).

В двух последних матчах чемпионата Саудовской Аравии « » набрал одно очко и не забил ни одного гола.

До этих двух игр забил 7 голов в 4 матчах за клуб и сборную Португалии. Статистика форварда – здесь.

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