Роналду не забивает два матча подряд – «Аль-Наср» набрал 1 очко. У Криштиану было 7 голов за 4 игры ранее

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду не смог забить в двух матчах за «Аль-Наср» подряд.

Сегодня команда португальца уступила «Аль-Хилалю» (0:2).

В двух последних матчах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал одно очко и не забил ни одного гола.

До этих двух игр Роналду забил 7 голов в 4 матчах за клуб и сборную Португалии. Статистика форварда – здесь.

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59 комментариев

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Отец Абду
Месси в свои 36 один из главных претендентов на Золотой мяч, а игрок Аль Насра на Золотой платок:)
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Oleg
Что там оно вытворило?
Пишут что набросилось на игрока.
Там один из авторов голов праздновал в стиле Месси ( как Лео на ЧМ), стадион скандировал Месси.
Клубника психовала и кидалась на игроков.
+20
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NomerSports
Дайте Литву и Люксембург пжст.
+13
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+13
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Барсик Юрана
Ну всё понятно, Кринж забил пару пенок на эмоциях, дальше будут десятиматчевые безголевые серии, и вот это позорище будут тащить на Евро 24... Позорище
+16
-4
+12
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Барсик Юрана
Ответ Oleg
Что там оно вытворило? Пишут что набросилось на игрока. Там один из авторов голов праздновал в стиле Месси ( как Лео на ЧМ), стадион скандировал Месси. Клубника психовала и кидалась на игроков.
Бешеный верблюд
+9
0
+9
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atomio
Реал выходит в 1/2 ЛЧ. еще одно сильное подтверждение, что жилистый мальчик с Мадейры ничего там никогда не решал - а решали ребята типа Модрича и КО, главное всегда было подставить ногу/голову с метра в пустые, вот и всё. Как только скрылся с радаров и ушел в разобранный МЮ - фрукт закис. Перешел к любителям в пустыню - так даже там среди них никто ему навесить не может чтобы замкнуть, а без этого он просто балласт бесполезный
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Oleg
Ответ Екн Лор
Родриго сегодня праздновал в стиле Роналду, а фанаты Спотифая наблюдали это по телевизору)
Лузер ЧМ, который промазал пенку хорватам, праздновал в стиле такого же лузера ЧМ)
Не удивлен.
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atomio
глянул стату за матч распиаренного пустынного фрукта - 31 касание :) ну и 3 удара мимо ворот. и всё, собственно :)

он уже не играет в футбол там, он играет с любителями в фитнесс. зачем эту статую вызывают в сборную, он там теперь самое слабое звено, только портит всё молодым.
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Oleg
Ответ Блуждающий странник
Вот что значит неправильно расставленные приоритеты. Ошибка была не МЮ, а Ювентус. Умерь аппетит, останься в Реале и сейчас считался бы лучшим игроком в истории. Это становится ещё очевиднее когда видишь новость ниже, что Реал вышел в свой 11-ый полуфинал за 13 сезонов
Нет уж, история тут совершенно права.
Мир увидел кто роналду без протекции и прайм состава.
Теперь его место сильно ниже в рейтинге, чем топ 5 истории.
Футбол справедлив.
+8
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кто-то
Невероятно! Это, конечно, не Европе играть и претендовать на ЗМ, но тоже сойдёт
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Игорь Климов
Ответ atomio
глянул стату за матч распиаренного пустынного фрукта - 31 касание :) ну и 3 удара мимо ворот. и всё, собственно :) он уже не играет в футбол там, он играет с любителями в фитнесс. зачем эту статую вызывают в сборную, он там теперь самое слабое звено, только портит всё молодым.
Я специально сейчас посмотрел оценки на LIVESPORT, так там этот Кринж7 один из худших игроков в обеих командах, уже и дворовый чемпионат Саудовской Аравии не тянет.
+6
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Фанат Лионеля Месси
До сих пор угараю с глориков Криша ,которые писали ,что Месси сдуется раньше ,из-за того ,что не постит в инсте кубики на прессе :)
+7
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Oleg
Ответ atomio
глянул стату за матч распиаренного пустынного фрукта - 31 касание :) ну и 3 удара мимо ворот. и всё, собственно :) он уже не играет в футбол там, он играет с любителями в фитнесс. зачем эту статую вызывают в сборную, он там теперь самое слабое звено, только портит всё молодым.
Тсссс, тихо, ты что?)
Тут аль - насрята уверены что его Бавария отхватит в летнее ТО)
На худой конец Ньюкасл.
Не порти иллюзию)
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Отец Абду
Опять Месси виноват... Купил всех судей в 169 - лиге и теперь они отменяют голы игрока Аль Насра, и ещё ставят пенки в пользу соперника:)
+6
-1
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А.В.Бубнов
Аль-Наср взял одно освоенное марокканцем очко еще зимой так-то
+4
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Игорь Климов
А кода этот Кринж7 будет ещё раз играть с Лихтенштейном?!)))
+3
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Жечка Дырова
Третий клуб подряд разваливает этот никчёмный 😂
Интересно, фанатики криша всё ещё думают, что его Ньюкасл подберёт в следующем сезоне?
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Родя Раскольников
Ответ Блуждающий странник
Вот что значит неправильно расставленные приоритеты. Ошибка была не МЮ, а Ювентус. Умерь аппетит, останься в Реале и сейчас считался бы лучшим игроком в истории. Это становится ещё очевиднее когда видишь новость ниже, что Реал вышел в свой 11-ый полуфинал за 13 сезонов
Люди начинают понимать, что это Реал делает игроков великими, а не наоборот.

Скажи кто-нибудь хотя бы 5 лет назад (я уже не говорю о комичных годах Бензема ранних 10-х), что Карим затащит Реалу ЛЧ и получит Золотой Мяч, то этого человека увезли бы в дурку.
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Андрей Хенто
За него сегодня забил и отпраздновал Родриго, все нормально)
+3
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artpal
Ответ psixyec
Так у него и моментов сегодня не было, спорц опять набрасывает. Хейтеры Криша, напомните-ка мне, сколько там Месси Баварии забил? Уже выиграл ЛЧ?
Месси хоть от Баварии отлетает, а не от ФК "Пустыня"
+4
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Блуждающий странник
Вот что значит неправильно расставленные приоритеты. Ошибка была не МЮ, а Ювентус. Умерь аппетит, останься в Реале и сейчас считался бы лучшим игроком в истории. Это становится ещё очевиднее когда видишь новость ниже, что Реал вышел в свой 11-ый полуфинал за 13 сезонов
+4
-2
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Universal1000
Если это говно приедет в составе Португалии на Евро, то придется открывать на Мартинеса дело о коррупции и взяточничестве в ущерб интересам национального футбола, интересам страны. Да и всего мира. Всё же у портов хороший состав, миру хочется увидеть от них хороший футбол и даже поболеть. Зачем всё это перечеркивать КРинжем?
Только ради личного обогащения? Ну такое.
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Отец Абду
Ответ Artem Piatkov
Позорняк если честно
Артёмка назвал своего кумира позорняком, удивительно:)
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Yury Fedoseev
Ответ NomerSports
Дайте Литву и Люксембург пжст.
И пару клубов со дна таблицы
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Станислав Л
похоже, финиш
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