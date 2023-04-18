Верховный суд не удовлетворил иск о неправомерности Fan ID от фаната «Зенита»

Верховный суд РФ не удовлетворил иск об оспаривании правомерности Fan ID в футболе.

Петербургский адвокат Игорь Коняев, болеющий за « », пытался оспорить список соревнований с обязательным применением системы Fan ID. Коняев успешно оформил Fan ID, но посчитал, что его право беспрепятственно поддерживать клуб было нарушено.

Он обратился в суд с административным иском о признании недействующим распоряжения правительства РФ от 25.06.2022 г. №1694-р. Первая инстанция в иске отказала, поэтому Коняев обжаловал решение в апелляционном порядке.

В доводах юрист указал, что считает закон о Fan ID и подзаконные акты, включая обжалуемый список, избыточными во вмешательстве в правовые отношения, где он не требуется. Также автор жалобы настаивает, что законодатель не учитывал два основных фактора: уровень соревнования и вид спорта, которые нельзя рассматривать отдельно друг от друга.

Адвокат считает, что паспорт болельщика только бюрократизирует посещение футбола и сокращает доходы лиги, так как не все новички захотят оформлять Fan ID, не зная, понравится ли им атмосфера на стадионе.

Кроме того, покупка билетов в основном происходит онлайн, а это позволяет клубам проводить аутентификацию покупателя без системы Fan ID. По мнению истца, именной билет, покупка по банковской карте и распознавание лиц на входе стадиона позволяют поддерживать и безопасность зрителей на должном уровне. Он также не был согласен с выбором соревнований, на которых паспорт болельщика будет обязателен.

Тем не менее в удовлетворении иска было отказано.

«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения. Обжаловать вынесенное решение можно в установленные законом сроки», – сказал судья Верховного суда.

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