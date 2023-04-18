Верховный суд не удовлетворил иск о неправомерности Fan ID от фаната «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Министерство спорта России Fan ID Футбол

Верховный суд РФ не удовлетворил иск об оспаривании правомерности Fan ID в футболе.

Петербургский адвокат Игорь Коняев, болеющий за «Зенит», пытался оспорить список соревнований с обязательным применением системы Fan ID. Коняев успешно оформил Fan ID, но посчитал, что его право беспрепятственно поддерживать клуб было нарушено.

Он обратился в суд с административным иском о признании недействующим распоряжения правительства РФ от 25.06.2022 г. №1694-р. Первая инстанция в иске отказала, поэтому Коняев обжаловал решение в апелляционном порядке.

В доводах юрист указал, что считает закон о Fan ID и подзаконные акты, включая обжалуемый список, избыточными во вмешательстве в правовые отношения, где он не требуется. Также автор жалобы настаивает, что законодатель не учитывал два основных фактора: уровень соревнования и вид спорта, которые нельзя рассматривать отдельно друг от друга.

Адвокат считает, что паспорт болельщика только бюрократизирует посещение футбола и сокращает доходы лиги, так как не все новички захотят оформлять Fan ID, не зная, понравится ли им атмосфера на стадионе.

Кроме того, покупка билетов в основном происходит онлайн, а это позволяет клубам проводить аутентификацию покупателя без системы Fan ID. По мнению истца, именной билет, покупка по банковской карте и распознавание лиц на входе стадиона позволяют поддерживать и безопасность зрителей на должном уровне. Он также не был согласен с выбором соревнований, на которых паспорт болельщика будет обязателен. 

Тем не менее в удовлетворении иска было отказано.

«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения. Обжаловать вынесенное решение можно в установленные законом сроки», – сказал судья Верховного суда.

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37 комментариев

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Kanan Jarrus
странно, что решением суда его не посадили за дискредитацию властей или госизмену
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Сижу на факсах Барселоны
У нас в стране нет судов. Это фарс
+89
-16
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Ilia Tikhonov
Крайне неожиданно конечно
+35
-3
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ARTHUR
Ты можешь быть прав сколько угодно.., но какой в этом смысл , если судебный процесс происходит в России
+23
-4
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Лимит Лимитович
Суды в нашей стране уже тоже служат режиму, к сожалению
+10
0
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Recreated
Ответ Kanan Jarrus
странно, что решением суда его не посадили за дискредитацию властей или госизмену
Или не признали иноагентом!)
+11
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f0rmoceft
Он хотя бы попытался, хотя итак понятно, что откажут
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Obdob
ахаха кто бы сомневался 😂
+8
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fbd
Ответ Лимит Лимитович
Суды в нашей стране уже тоже служат режиму, к сожалению
Always has been
+5
-1
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Максим Черкашин
Ответ Kanan Jarrus
странно, что решением суда его не посадили за дискредитацию властей или госизмену
Это на завтра.🥲
+4
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Don_Krebs
Нашел, где правду искать - в российском суде.
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Самозанятый
Ну если он реально ссылался именно на эти доводы, то итог закономерен. Скорее тогда я поверю, что казачок засланный с таким иском. Основанием для отмены могли бы стать неопределенность норм права (отсутствие четких критериев выдачи и оснований отказа), отсутствие реальной возможности судебного обжалования и тд, а не консолидированная позиция комментаторов спортса.
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los merengues
Ответ mr.snooker
Суды в Раиси 😂😂😂😂
У нас полный звиздец творится, но пиши название страны правильно, понял?
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Jadie James
Представляете, с каким наслаждением суды будут пересматривать все эти дела по вновь открытым обстоятельствам? Большая часть нас доживёт, завидуем ребятам)
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Ветер
Ну теперь этот адвокат точно должен знать, что друзьям всé, а врагам закон.
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Mixet.spb
Ответ Сижу на факсах Барселоны
У нас в стране нет судов. Это фарс
Есть у нас в стране суд, они просто любят чай)
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Константин Эсперов
а есть полный вердикт суда ? какие аргументы ?
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Joker17
Ответ Kanan Jarrus
странно, что решением суда его не посадили за дискредитацию властей или госизмену
но на карандаш взяли ✍️
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Дмитрий Иванов
Вижу как судьи зевают слушая это все.
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dmitryGoose
Российские суды рецидивиста, насиловавшего 4 часа девушку, оставляют под домашним арестом (Екб).

Повезло холопу, могли бы на месяцок в СИЗО отправить!!
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LeicesterCity
Этот фанат - один из недовольных комментаторов со спорт ру?)))
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pelevin78
Да неужели ? Вот удивительно то
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Almaz KENZHEBEKOV
у него не было шансов
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Andrew Chepaylo
Ответ Kanan Jarrus
странно, что решением суда его не посадили за дискредитацию властей или госизмену
Не афишируют просто🤷
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Тиджани Бабангида
С таким же успехом можно было писать в Спортлото. Наши суды никогда не идут против позиции государства. Судебная власть ему подоотчетна
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