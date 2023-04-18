Сборная России отказалась от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации

Сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA.

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

– Турнир [CAFA] будет или не будет?

– Не будет.

– Вы официально отказались?

– Официально отказались, – ответил Митрофанов.

Ожидалось, что Россия может принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, который пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

На турнире собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.