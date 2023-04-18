Сборная России отказалась от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA.

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

– Турнир [CAFA] будет или не будет?

– Не будет.

– Вы официально отказались?

– Официально отказались, – ответил Митрофанов.

Ожидалось, что Россия может принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, который пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

На турнире собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.

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145 комментариев

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Старый дед-пердун
А какие были пафосные речи про международные речи и прочее… а потом сами и отказались? Ну вот это не лицемерие ли?!
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Arman FCSM
От фееричного ЧМ-2018 до вот этого всего...
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Homelender_666
Мы потеряли что-то великое...
+77
-8
+69
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Влад Безруков
С одной стороны, там действительно в это время года будут отвратительные условия для игры в футбол, а с другой - зачем нам тогда вообще нужна сборная?
+51
-2
+49
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ЦСКА Мо
Ответ Homelender_666
Мы потеряли что-то великое...
Мы потеряли все
+39
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Саша Пушкин
Ответ Влад Безруков
С одной стороны, там действительно в это время года будут отвратительные условия для игры в футбол, а с другой - зачем нам тогда вообще нужна сборная?
Как это зачем нам нужна сборная?!
А где же Валера будет харчеваться?
+27
-7
+20
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Docentr9
Предлагаю спутать карты абсолютно всем. Перейти в Азию и тут же отказаться там играть!
+18
-1
+17
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Старый дед-пердун
А какие были пафосные речи про международные речи и прочее… а потом сами и отказались? Ну вот это не лицемерие ли?!
Ну, хоть мне было и интересно, но CAFA – колхозная совершенно организация. Не факт, что просто у РФС закончилось терпение ждать детали турнира
+20
-6
+14
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Helge
ага, лучше вообще нигде не играть, чем ездить ещё на какие-то турниры, вы что?! там же отпуск будет! игрочишки ведь так перетрудились за четыре месяца
+17
-3
+14
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DedSkyWalker
Видимо игр слишком много у наших футболеров. Устанут еще вдруг
+16
-6
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Партизанен
Я не пойму, а чё наши понты колотят, сборные подобрали нашего уровня или бояться опять опозориться
+9
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blaugrano
Так некогда играть. Паспортисты устали и отпуска расписаны.
+9
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Алексей Смирнов
это дикость отказаться от турнира
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porosenochek
Прально! Заявляемся в Океанию!
Там и отпуск сразу можно провести!
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kazbek.sultanbek
Ответ Старый дед-пердун
А какие были пафосные речи про международные речи и прочее… а потом сами и отказались? Ну вот это не лицемерие ли?!
Это было давление на УЕФА или проверка на реакцию
+4
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Саша Пушкин
Ответ Homelender_666
Мы потеряли что-то великое...
Мы лишились возможности увидеть противостояние сборной России с кудесниками мяча из Афганистана?
+11
-7
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AlмAЗ kApArov
Ответ Ezra-Matthew Miller
Ну, хоть мне было и интересно, но CAFA – колхозная совершенно организация. Не факт, что просто у РФС закончилось терпение ждать детали турнира
просто надо создать "футбольное ассоциация изгоев"
+4
-1
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Мартинелли
Романцев сказал, что те кто против этого турнира - те иноагенты. Вот сейчас Романцев может публично подтвердить свои слова и назвать Митрофанова и Дюкова иноагентами?
+4
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Nerazzurri-88
Да сыграли бы. Опыт какой-никакой.
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sprmn
Ответ Helge
ага, лучше вообще нигде не играть, чем ездить ещё на какие-то турниры, вы что?! там же отпуск будет! игрочишки ведь так перетрудились за четыре месяца
Очень позорное решение от РФС
+4
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Назар Игорь
Испугались опасных соперников.
Дома - то спокойнее.
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Arman FCSM
Ответ Xm.md
То есть тебя не смущает, что твои "от" и "до" дело рук одного человека?
Я в целом про ситуацию, а не про тех, кто виноват. Грустно
+4
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Alexander Kopeikin
побоялись, что из группы даже не выйдут)
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den70
А что так? Ехать никто бы не захотел?
+5
-3
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Murat Annayev
Не уровень сборной России. Опозорятся. Пониже уровень нужен.
+4
-2
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