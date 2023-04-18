Сборная России отказалась от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации
Сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA.
Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
– Турнир [CAFA] будет или не будет?
– Не будет.
– Вы официально отказались?
– Официально отказались, – ответил Митрофанов.
Ожидалось, что Россия может принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, который пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.
На турнире собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.
А где же Валера будет харчеваться?
Там и отпуск сразу можно провести!
Дома - то спокойнее.