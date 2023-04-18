НБА. Плей-офф. «Финикс» примет «Клипперс», «Бостон» – «Атланту», «Кливленд» – «Нью-Йорк»

Сегодня в НБА состоятся вторые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф сезона-22/23.

« » попытается реабилитироваться за поражение в первом домашнем матче против «Клипперс» (0-1).

«Бостон» проведет вторую домашнюю встречу с «Атлантой» (1-0), « » встретится с « » (0-1).

НБА

Первый раунд

Вторые матчи

«Бостон» ведет в серии – 1-0.

«Нью-Йорк» ведет в серии – 1-0.

« » ведут в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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