НБА. Плей-офф. «Финикс» примет «Клипперс», «Бостон» – «Атланту», «Кливленд» – «Нью-Йорк»

Теги результаты Бостон Атланта Кливленд Клипперс Нью-Йорк Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА состоятся вторые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф сезона-22/23.

«Финикс» попытается реабилитироваться за поражение в первом домашнем матче против «Клипперс» (0-1).

«Бостон» проведет вторую домашнюю встречу с «Атлантой» (1-0), «Кливленд» встретится с «Нью-Йорком» (0-1).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Вторые матчи

Бостон – Атланта
Дата проведения
19 апреля, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча

«Бостон» ведет в серии – 1-0.

Кливленд – Нью-Йорк
Дата проведения
19 апреля, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

«Нью-Йорк» ведет в серии – 1-0.

Финикс – Клипперс
Дата проведения
19 апреля, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

«Клипперс» ведут в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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28 комментариев

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lopek
Ставочники, хочу вас предупредить что в матче Финикс-Клипперс будет учавствовать один из лучших (если не лучший) защищающийся по Крис Полу и его командам - Скотт Фостер
+45
-1
+44
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Серии НЙ-Кливленд и Финикс-Клипперс обещают быть самыми мясными в первом раунде
+6
0
+6
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Данил Ильинский
Ответ Vals
Давай Клипперс, не дать читерам подарить CP0 эту гайку. Не дать.
ты имел ввиду CP3? Я, конечно, тоже за Клипперс, но чем Крис гайки-то не заслужил?
+6
0
+6
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Данил Ильинский
Ответ Vals
Как большой игрок и в ранге звезды первостепенной величины - было уйма возможностей, но всё никак. Потому и не хочется, чтобы на Кешином горбу, тот получил гайку, когда "сам" не смог.
стоит сделать скидку на то, что он был в команде, которой рулил главный дилетант тренерского цеха - Док Риверс. Да и не стоит забывать, как они чуть не хлопнули, возможно, самую сильную команду всех времен - ГСВ с Дюрантом, а он в том Хьюстоне был чуть ле не важнее Хардина, так что за одно это ему стоит гайку отдать, а учитывая все его достижения и послужной список, то в очереди из Холлоффэймеров без чемпионств он будет один из первых, кто заслуживает чемпионства. Но, как и писал до этого, я за Кавая и компанию
+4
0
+4
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Чудинов Дмитрий
Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
Серии НЙ-Кливленд и Финикс-Клипперс обещают быть самыми мясными в первом раунде
Ну так не зря 4-5 места
+4
0
+4
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Чудинов Дмитрий
Ответ lopek
Ставочники, хочу вас предупредить что в матче Финикс-Клипперс будет учавствовать один из лучших (если не лучший) защищающийся по Крис Полу и его командам - Скотт Фостер
)))) класс! Будет интересно. Только хотел сказать, что Клипперс должны настраиваться на домашние матчи и Финикс сегодня должен относительно легко сравнивать счёт, но... интрига тут как тут, у Клипперс джокер (не Йокич) в рукаве
+4
0
+4
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sanya_xl
Фостер размотает Криса Пола
+6
-2
+4
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Вадим Ермаков
За 1 1 Финикс и кавс. Бостон пусть 2 0 ведёт
+6
-2
+4
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Fogiii
Есть новости по состоянию Джорджа?
+2
0
+2
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MTZ_2022
Ответ lopek
Ставочники, хочу вас предупредить что в матче Финикс-Клипперс будет учавствовать один из лучших (если не лучший) защищающийся по Крис Полу и его командам - Скотт Фостер
2:0 что ли??
+2
0
+2
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Артём Альбрехт
Ответ Vals
Как большой игрок и в ранге звезды первостепенной величины - было уйма возможностей, но всё никак. Потому и не хочется, чтобы на Кешином горбу, тот получил гайку, когда "сам" не смог.
Ну если задуматься и сам Дюрант первую гайку взял когда к ГСВ к Карри ушёл, Леброн не смог один-ушел в Майами, Дэвис не смог один, ушёл к Леброну. и даже Джордан один не справлялся,.пока Пиппен не пришёл.
+2
0
+2
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MTZ_2022
За Кливленд! Надо сравнять!
+3
-1
+2
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Drinkinss
Ответ Alexander Chepelev
Слава Богу в этот день не увижу животных с ГСВ, которые игроков ломают
ты про срущих в каментах хейтерков?
+1
0
+1
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Bunyod Turgunov
Ответ Xell
Чтоб Лал в финал вышли)))
ЛАК просто расмажет ЛАЛ если они встретится в финале
+1
0
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I'mNotChrisPaul
Ответ Fogiii
Есть новости по состоянию Джорджа?
точно прлпустит серию с Санс
0
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Чудинов Дмитрий
Ответ Данил Ильинский
стоит сделать скидку на то, что он был в команде, которой рулил главный дилетант тренерского цеха - Док Риверс. Да и не стоит забывать, как они чуть не хлопнули, возможно, самую сильную команду всех времен - ГСВ с Дюрантом, а он в том Хьюстоне был чуть ле не важнее Хардина, так что за одно это ему стоит гайку отдать, а учитывая все его достижения и послужной список, то в очереди из Холлоффэймеров без чемпионств он будет один из первых, кто заслуживает чемпионства. Но, как и писал до этого, я за Кавая и компанию
Вот хороший ведь аргумент, про Криса, Хьюстон и ту серию с ГСВ. Но сейчас гайка с Финиксом была бы абсолютно о другом. Если бы он вдруг стал МВП финала при Дюранте в команде, я бы может был бы даже не против. Но Букер и Дюрант не кажутся заслуживающими перстня-2023.
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Drinkinss
Ответ maxromanov84@mail.ru
Бостон проблем сегодня иметь не будет, как думаете ?
бостон свипнет их, там слишком разный уровень у команд
0
0
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Vals
Ответ Данил Ильинский
ты имел ввиду CP3? Я, конечно, тоже за Клипперс, но чем Крис гайки-то не заслужил?
Как большой игрок и в ранге звезды первостепенной величины - было уйма возможностей, но всё никак.

Потому и не хочется, чтобы на Кешином горбу, тот получил гайку, когда "сам" не смог.
+2
-2
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Can
Ответ lopek
Ставочники, хочу вас предупредить что в матче Финикс-Клипперс будет учавствовать один из лучших (если не лучший) защищающийся по Крис Полу и его командам - Скотт Фостер
а смысл лиге делать 0 - 2 ???
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Вадим flanec
Ответ lopek
Ставочники, хочу вас предупредить что в матче Финикс-Клипперс будет учавствовать один из лучших (если не лучший) защищающийся по Крис Полу и его командам - Скотт Фостер
А представь, что Монти Уильямс решит переиграть Скотта Фостера и выпустит в розыгрыш Пэйна, вместо Криса Пола))
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maxromanov84@mail.ru
Бостон проблем сегодня иметь не будет, как думаете ?
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bodros
Хэйтерс гонна хэйт, го Расс!!!! 🐢
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