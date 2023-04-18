НБА. Плей-офф. «Финикс» примет «Клипперс», «Бостон» – «Атланту», «Кливленд» – «Нью-Йорк»
Сегодня в НБА состоятся вторые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф сезона-22/23.
«Финикс» попытается реабилитироваться за поражение в первом домашнем матче против «Клипперс» (0-1).
«Бостон» проведет вторую домашнюю встречу с «Атлантой» (1-0), «Кливленд» встретится с «Нью-Йорком» (0-1).
НБА
Первый раунд
Вторые матчи
- Дата проведения
- 19 апреля, 02.00, «TD Garden»
«Бостон» ведет в серии – 1-0.
- Дата проведения
- 19 апреля, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
«Нью-Йорк» ведет в серии – 1-0.
- Дата проведения
- 19 апреля, 05.00, «Footprint Center»
«Клипперс» ведут в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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