Джо Байден наложит вето на запрет для школьников-трансгендеров участвовать в соревнованиях, если закон примут в Конгрессе США
Джо Байден наложит вето на запрет для школьников-трансгендеров участвовать в соревнованиях.
Как заявил Белый дом, это произойдет в случае, если законопроект будет представлен президенту США после рассмотрения в Конгрессе.
В частности, речь идет об инициативе палаты представителей США, которая предполагает абсолютный запрет для трансгендеров-учащихся в спортивных соревнованиях (включая школьников начальных классов) и призвана защитить конкуренцию в женском спорте. Однако в Белом доме считают законопроект дискриминационным.
Глава государства представляет Демократическую партию США, в то время как палата представителей контролируется республиканским большинством.
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Я правильно прочитал, там школьники-трансгендеры уже в начальных классах?
у меня взрыв мозга.
как и когда они успели стать трансгендерами?
определенно этот мир сошел с ума...
родителей этих детей надо бы проверить у психиатров,
как и самих врачей, дающих добро на смену пола детям.
А "психологи" обрабатывают детей совершенно по черному, что нужно менять пол, ты не мальчик, а девочка в теле мальчика и т.д. При этом, в штаты, куда этих "психологов" не допускают в школе, верещат, что штат нарушает права детей.
Джо Байден президент гомосексуалистов, а не народа.
Конечно, я рискую попасть под санкции минусов, и умереть от этого удара, но факт есть факт.
Джо Байден президент гомосексуалистов и войны.
Он не говорит о нормальных людях и о мире.
Вы слышали?
Я нет.
Нет, я никогда не считал себя консерватором. Но Демократическая партия США сейчас превратилась в абсолютное зло: каждая из их либеральных инициатив - это очевидное издевательство над истиной и нормами. Консервативный же лагерь, пожалуй только с абортами перегнул, а остальном, республиканцы - это нормальные люди.