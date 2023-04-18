Джо Байден наложит вето на запрет для школьников-трансгендеров участвовать в соревнованиях, если закон примут в Конгрессе США

Теги ЛГБТ Политика Джо Байден Легкая атлетика

Джо Байден наложит вето на запрет для школьников-трансгендеров участвовать в соревнованиях.

Как заявил Белый дом, это произойдет в случае, если законопроект будет представлен президенту США после рассмотрения в Конгрессе.

В частности, речь идет об инициативе палаты представителей США, которая предполагает абсолютный запрет для трансгендеров-учащихся в спортивных соревнованиях (включая школьников начальных классов) и призвана защитить конкуренцию в женском спорте. Однако в Белом доме считают законопроект дискриминационным.

Глава государства представляет Демократическую партию США, в то время как палата представителей контролируется республиканским большинством.

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214 комментариев

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Jaxongir Shodiev
Ответ Bartez1986
школьник-трансгендер в начальном классе - это как??
Это Должун
+271
-13
+258
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Bartez1986
школьник-трансгендер в начальном классе - это как??
+203
-8
+195
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Canopus77
«Любой родитель или врач, который стерилизует ребёнка до того, как он стал взрослым и может самостоятельно дать согласие, должен отправиться в тюрьму до конца жизни», - Илон Маск.
+198
-6
+192
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старые кеды
ученик начальных классов- трансгендер... какой бред и ужас....
+149
-9
+140
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Георгий Большаков
А на спортсе нас уверяли, что президент может блокировать законы только в России
+160
-21
+139
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Лютый альбинос
Надо же. Оказывается Киселёв и Соловьёв в своих передачах не врали.
+133
-18
+115
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Сергей Кот
Ответ Лютый альбинос
Надо же. Оказывается Киселёв и Соловьёв в своих передачах не врали.
как гриццца, все, о чем годами врала нам газета "Правда"-оказалось правдой.
+86
-8
+78
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Aleksey Yashin
"...которая предполагает абсолютный запрет для трансгендеров-учащихся в спортивных соревнованиях (включая школьников начальных классов)"

Я правильно прочитал, там школьники-трансгендеры уже в начальных классах?
+54
-3
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BAI
Странно что бидон не легализовал педофилию
+53
-10
+43
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<vella>
школьники НАЧАЛЬНЫХ классов - трансгендеры...
у меня взрыв мозга.
как и когда они успели стать трансгендерами?
определенно этот мир сошел с ума...
родителей этих детей надо бы проверить у психиатров,
как и самих врачей, дающих добро на смену пола детям.
+38
-1
+37
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Друг Писателя
Ответ Kanan Jarrus
сейчас бы деревню с величайшей страной в истории сравнивать
США - величайшая страна в истории? АХахахахахах Какие критерии можно пожалуйста? - Если по ограблению мира если только. стране и 300 лет нет, величайшая....
+41
-5
+36
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Johnie
Видимо, это главная проблема
+32
-6
+26
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Оригинальный Ник
Ответ Bartez1986
школьник-трансгендер в начальном классе - это как??
А вот так, повесточная США + миллиарды прибыли фармы от операций и таблеток = школьник-трасгендер
+24
0
+24
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Felp
Шиза. Правильно Маск сказал, что родителей и врачей детей трансгендеров надо отправлять на пожизненное в тюрьму
+28
-4
+24
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Amalfitano
Ответ Sat397
У себя пусть что хотят делают, их право. А на международных соревнованиях, такие вопросы должны решаться голосованием среди всех стран. И вряд ли большинство такое одобрит.
Когда это такие дела решались голосованием? Просто мок примет решение и всё. Если кто забыл, на ОИ уже участвовал тяжелоатлет(ка) из Австралии.
+23
0
+23
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d_kdc
Ответ Анастасия Прудникова
Тоже не понимаю. Разве операции по перемене пола не разрешены только после совершеннолетия? Это ведь очень калечащая процедура и если взрослый уже сам отвечает за свои поступки, то ребенок еще может до конца не осознавать, надо ему эта операция или нет. Вдруг, когда повзрослеет, захочет обратно к своему природному полу вернуться? А ведь обратно ничего не вернешь.
В штате Вашингтон (там столица Сиэтл) приняли закон, что родители, которые вопреки желанию ребенка, откажутся менять ему пол, будут лишены родительских прав.
А "психологи" обрабатывают детей совершенно по черному, что нужно менять пол, ты не мальчик, а девочка в теле мальчика и т.д. При этом, в штаты, куда этих "психологов" не допускают в школе, верещат, что штат нарушает права детей.
+26
-3
+23
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Sat397
У себя пусть что хотят делают, их право. А на международных соревнованиях, такие вопросы должны решаться голосованием среди всех стран. И вряд ли большинство такое одобрит.
+26
-4
+22
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Elenavasilevna
Ответ Bartez1986
школьник-трансгендер в начальном классе - это как??
Нормально. Им же в детсаду дают время и возможность определиться ))
+21
0
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А.Э.РАСИМ
Ответ Bartez1986
школьник-трансгендер в начальном классе - это как??
Очень легко.
Джо Байден президент гомосексуалистов, а не народа.
Конечно, я рискую попасть под санкции минусов, и умереть от этого удара, но факт есть факт.
Джо Байден президент гомосексуалистов и войны.
Он не говорит о нормальных людях и о мире.
Вы слышали?
Я нет.
+23
-5
+18
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Анастасия Прудникова
Ответ Bartez1986
школьник-трансгендер в начальном классе - это как??
Тоже не понимаю. Разве операции по перемене пола не разрешены только после совершеннолетия? Это ведь очень калечащая процедура и если взрослый уже сам отвечает за свои поступки, то ребенок еще может до конца не осознавать, надо ему эта операция или нет. Вдруг, когда повзрослеет, захочет обратно к своему природному полу вернуться? А ведь обратно ничего не вернешь.
+19
-1
+18
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Mega• Battman
у меня стоит фильтр только футбол, откуда взялся байден со своими оморальщиной под темой футбол
+16
-1
+15
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d_kdc
Ну то есть из-за мнимой дискриминации, ничтожного по количеству, меньшинства (даже при вранье либеральных американских психологов, что трансгендеров 1,3% от общего числа людей), мы получаем дискриминацию большинства.

Нет, я никогда не считал себя консерватором. Но Демократическая партия США сейчас превратилась в абсолютное зло: каждая из их либеральных инициатив - это очевидное издевательство над истиной и нормами. Консервативный же лагерь, пожалуй только с абортами перегнул, а остальном, республиканцы - это нормальные люди.
+14
-1
+13
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1mplayer
Ответ Kanan Jarrus
сейчас бы деревню с величайшей страной в истории сравнивать
величайшая в истории ? Германия, Франция, Великобритания, Россия и Италия ну да, ну да, пошли мы нафиг
+13
0
+13
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Tun
Любимая тема спорца, не могут без этого, лучше б спортивные материалы под лч приготовили
+15
-2
+13
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Elenavasilevna
Ответ <vella>
школьники НАЧАЛЬНЫХ классов - трансгендеры... у меня взрыв мозга. как и когда они успели стать трансгендерами? определенно этот мир сошел с ума... родителей этих детей надо бы проверить у психиатров, как и самих врачей, дающих добро на смену пола детям.
Насколько я поняла, там необязательна сама по себе смена пола, достаточно того, что психологически ребенок не ощущает себя тем, кем родился. Ну а физически пол можно и после совершеннолетия поменять. На самом деле это большая трагедия, я в детстве жила рядом с одной такой девочкой, которая играла с мальчишками, лазила по крышам, ходила всегда в мальчишеской одежде и не признавала себя девочкой. Впоследствии выросла, уехала, говорят сменила пол. Но это было такой редкостью. Мне кажется сейчас, когда с детсада на Западе начинают деткам внушать, что они сами должны определиться с полом , большинство трансов надуманные.
+13
-1
+12
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