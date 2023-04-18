Джо Байден наложит вето на запрет для школьников-трансгендеров участвовать в соревнованиях, если закон примут в Конгрессе США

Джо Байден наложит вето на запрет для школьников-трансгендеров участвовать в соревнованиях.

Как заявил Белый дом, это произойдет в случае, если законопроект будет представлен президенту США после рассмотрения в Конгрессе.

В частности, речь идет об инициативе палаты представителей США, которая предполагает абсолютный запрет для трансгендеров-учащихся в спортивных соревнованиях (включая школьников начальных классов) и призвана защитить конкуренцию в женском спорте. Однако в Белом доме считают законопроект дискриминационным.

Глава государства представляет Демократическую партию США, в то время как палата представителей контролируется республиканским большинством.

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