Судьи Ла Лиги и Сегунды могут организовать бойкот турнира из-за критики в свой адрес.

Как сообщает El Partidazo de COPE, на предстоящей встрече арбитры обсудят возможный бойкот матчей, который приведет к приостановке испанских лиг. Это может стать акцией протеста против критики и враждебности, направленной в адрес арбитров.

Одной из причин проведения встречи стало недавнее нападение на арбитра Антонио Позо в Сеуте. Группа игроков молодежной команды «Полильяс» и их родственники напали на судью в конце матча против «Калаверы», а после игры избили арбитра за пределами стадиона, нанеся ему различные травмы.

Решение о том, состоится ли бойкот испанских лиг, будет объявлено сегодня.