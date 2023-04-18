Судьи Ла Лиги могут объявить о бойкоте матчей из-за критики и враждебности в их адрес

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Судьи Ла Лиги и Сегунды могут организовать бойкот турнира из-за критики в свой адрес.

Как сообщает El Partidazo de COPE, на предстоящей встрече арбитры обсудят возможный бойкот матчей, который приведет к приостановке испанских лиг. Это может стать акцией протеста против критики и враждебности, направленной в адрес арбитров.

Одной из причин проведения встречи стало недавнее нападение на арбитра Антонио Позо в Сеуте. Группа игроков молодежной команды «Полильяс» и их родственники напали на судью в конце матча против «Калаверы», а после игры избили арбитра за пределами стадиона, нанеся ему различные травмы. 

Решение о том, состоится ли бойкот испанских лиг, будет объявлено сегодня.

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61 комментарий

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Aleksey Yashin
В следующем туре без судейских ошибок получается?)
+58
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+56
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Ебздрогыч
Берите тогда наших, их и побить не жалко
+41
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Владислав Романов
Чисто в порядке бреда предложить судьям вместо бойкота начать нормально делать свою работу
+15
-3
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Экспертное мнение
Ответ DolJun
хотел написать что если эту лигу испанской водокачки закроют - мало кто пострадает, но потом подумал что этого делать категорически не стоит, ведь в таком случае не на ком будет использовать передовые технологии чтобы потом внедрять их в лучшей лиге мира.
Вот если закрыть Челси, то никто даже не заметит, не то что не пострадает)) Попробуй найди в таблице
+15
-6
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Roman
Судьи Ла Лиги и Сегунды могут объявить о приостановке работы на матчах на фоне критики их любимой Барселоны
+37
-29
+8
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xDe xDe
Избиение арбитра после матча это, конечно, за гранью добра и зла. Бедный мужик. Что же касается критики как таковой - господа, а вы судить нормально пробовали? Если сравнивать с другими лигами, в испанских скандалов, как правило, больше всего. И я не говорю о подсуживании кому-то там - речь о регулярных ошибках как таковых, порой просто необъяснимых.
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Экспертное мнение
Ответ DolJun
понимаю, что обсуждать фк мем, который вот-вот отправят в сегунду за махинации, тебе сложно дается, но ты попробуй сфокусироваться)
Напишешь после того как отправят, а так вероятность этого явно меньше, чем вылет Челси в шип по спортивным причинам)
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tony
На решение вопроса следует выслать Широкова
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Tpy6kaMerlina
С футбольными рефери последнее время что-то не то. То ли ВАР так повлиял, то ли магнитные бури и кровяное давление, доподлинно неизвестно. Однако, их ошибки во многих футбольных лигах не порождают добрых слов в их адрес.
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Syndycate
Платежи от Барсы перестали поступать?)
+6
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Homelender_666
Ответ DolJun
хотел написать что если эту лигу испанской водокачки закроют - мало кто пострадает, но потом подумал что этого делать категорически не стоит, ведь в таком случае не на ком будет использовать передовые технологии чтобы потом внедрять их в лучшей лиге мира.
В ФНЛ?
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mold-cel
сил уже нет терпеть такой запредельный уровень агрессии в этой Испании.
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<~Inter~>
Ответ Владислав Романов
Чисто в порядке бреда предложить судьям вместо бойкота начать нормально делать свою работу
Так или иначе лига должна защищать арбитров. Ничто не может быть поводом для физического нападения на судей
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Милан 737..
Судей около 10 000 в Европе, за воротами просто очередь стоит ☝️😄🤦‍♂️ ...
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jonnysilverhand01
Дайте мне пару матчей отсудить, я потом сразу на пенсию на Багамы 🇧🇸
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Marcus-light
Надо просто заплатить им за отчеты, тогда не будут бойкотировать
+2
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Nike of FW
Ну если оправдывать насилие, то насилие станет обыденностью .... показательно, что данный случай произошел после инцидента с Вальверде
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гилберт
Можем своих инвалидов в аренду подогнать.
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Trixi
Ответ Roman
Судьи Ла Лиги и Сегунды могут объявить о приостановке работы на матчах на фоне критики их любимой Барселоны
Судьи Ла Лиги и Сегунды могут объявить о приостановке работы на матчах на фоне того что их любимый клуб при их помощи отстаёт на позорных 11 очков. Тут ещё и Атлетико поджимает. Как не старайся, а это болото вытащить тяжело
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Joni Arm
Да нет проблем ! В Греции так же выеживались. Так сейчас, там биг 4 только иностранцы судят. А местным оставили команды типа газмяс. Что кстати очень сильно повлияло на рейтинг греческих судей. Выход на международную арену им заказан.
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Лёха Жданчик
В РПЛ их на стажировку)
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bellyashe
на самом деле, работа судьи действительно самая неблагодарная и сложная в футболе. все, везде и всегда критикуют судей, от болельщиков до игроков и тренеров, хейту они подвергаются сильнейшему. удивляюсь, как кто-то вообще добровольно идёт в эту профессию.
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LifeSpartak
Хватит посты тереть, твари необразованные!
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Alexlagodny
Судите нормально, не предвзято и будет вам благо.
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Сергей Жарковский
Страшно быть судьёй в Испании! А у нас они неприкасаемые...
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