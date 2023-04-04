2,5 года тюрьмы для Влута из «Урала», «Химки» уволили Гогниева, конфликт «Барсы» и Тебаса, поправки к закону о Fan ID, «Авангард» сравнял счет в серии с «Ак Барсом» и другие новости

1. Нападающий «Урала» Рай Влут приговорен к 2,5 года тюрьмы за ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок. Футболист был нетрезв и ехал со скоростью 203 км/ч.

2. «Химки» и Спартак Гогниев расторгли контракт. У клуба была 1 победа в 19 матчах при тренере.

3. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас, согласно публикации La Vanguardia, направил в прокуратуру ложное доказательство по делу Негрейры – на основании документа по другому делу, написанного 20 лет назад. «Барса» призвала Тебаса уйти в отставку, а сам функционер призвал газету опубликовать опровержение, заявив, что статья содержит ошибочные сведения.

4. «Авангард» сравнял счет в серии с «Ак Барсом» в финале Востока, выиграв второй матч 3:2.

5. Минцифры по поручению Владимира Путина подготовило проект поправок к закону о Fan ID. Согласно предложенным изменениям, дети до 14 лет смогут получить Fan ID через портал госуслуг, пенсионеры и инвалиды – в МФЦ в отдельном окне.

6. Илья Воробьев покинул пост главного тренера «Металлурга». Вице-президент Ласьков тоже ушел из клуба.

7. «Ювентус» скрывал в отчетности соглашения с «Аталантой», «Сассуоло» и другими клубами. Фиктивный прирост капитала по ним мог быть 33 млн евро в 2019-м.

8. НХЛ. «Вегас» обыграл «Миннесоту», Дорофеев сделал дубль и забил буллит в серии, став 2-й звездой. «Уайлд», впрочем, вышли в плей-офф. «Даллас» забросил 5 шайб «Нэшвиллу» и тоже вышел в плей-офф. Все результаты дня – здесь.

9. ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» задолженность по аренде Крала с процентами, а ЦСКА – по трансферу Влашича (9 млн евро и пени в 5% годовых).

10. Федерация хоккея Канады и НХЛ хотят провести 3-матчевую серию с Россией, сообщил комментатор Алексей Андронов. Он отметил, что ФХР и КХЛ не будут участвовать в проекте. В НХЛ этот инсайд опровергли.

11. В Nike учли просьбу футболисток сборной Англии отказаться от белых шорт из-за менструации. Теперь они синие.

12. Обед боссов «Барселоны» и «Реала» перед класико вновь не состоится. Отношения клубов обострились, но сотрудничество по Суперлиге продолжится.

13. Андрей Василевский – первая звезда недели в НХЛ. Российский вратарь «Тампы» сделал 2 шатаута в 3 матчах.

14. Юлиан Нагельсманн, Маурисио Почеттино, Луис Энрике, Лучано Спаллетти и Оливер Гласнер – в списке «Челси» на пост главного тренера. При этом пишут, что боссы «Челси» сомневаются в Нагельсманне из-за возраста.

15. Защитник «Нанта» Жауан Хаджам отказался прервать пост в Рамадан в день матча с «Реймсом». Тренер Комбуаре исключил его из состава.

16. Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов на соревнования под эгидой организации.

17. «Зенит» сравнял счет в серии с МБА, УНИКС разгромил «Парму» в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

18. Константин Генич будет комментировать матч «Барселона» – «Реал» в Кубке Испании.

Цитаты дня.

Анри об освистывании Месси на «Парк де Пренс»: «Было неловко слышать это. Он должен вернуться в «Барсу»

«Спортсмен из России должен написать, что не поддерживает СВО. Но это же чистый бред». Жамнов о рекомендациях МОК

Зинченко о предложении жене: «В 3-4 часа ночи в ее квартире, в одних семейных трусах. Она сказала «да», потому что я украинский Брэд Питт»

Депутат Терюшков: «Химки» – единственный клуб в РПЛ с четкой гражданской позицией. Многим в футбольных кругах не нравится поддержка госкурса России, поэтому задача – поджимать клуб по максимуму»

Слуцкий о Джикии: «Чемпион мира по затягиванию времени. Он тянет больше, чем все команды РПЛ вместе взятые»

Евсеев о 24 февраля: «Очень сильно поддерживаю, двумя руками за, я патриот своей страны. Я знал обстановку в Донбассе, 8 лет никто не обращал внимания»

Ольга Зайцева: «Наши спортсмены – самые сильные. Наша страна – великая держава. Все остальные страны, конкретно Америка, нам завидуют»

Минеев об убийстве военкора Татарского: «В нашей стране часть населения просто не понимает, что происходит. Война ведется уже в наших городах»

Пети про освистывание Месси: «Это оскорбление футбола, мой совет ему – уходи. Только фанаты «ПСЖ» не понимают, что Лео – маэстро и нуждается в подходящих партнерах, а их нет»