«Спортсмен из России должен написать, что не поддерживает СВО. Но это же чистый бред». Жамнов о рекомендациях МОК

Алексей Жамнов недоволен критериями МОК по допуску россиян на международные турниры

Главный тренер сборной России по хоккею и «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовать допуск российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

– МОК рекомендует не допускать на российские команды. Это удивило?

– Там много непонятных пунктов. Например, на Олимпиадах нельзя выступать спортсменам, представляющим силовые структуры – СКА, , « »… А у нас многие ведущие спортсмены как раз из этих клубов.

Вообще не понимаю, зачем МОК озвучил свой перечень запретов.

Ведь из него следует, что спортсмен из России, который приедет на соревнование, должен написать заявление, что он не поддерживает СВО. Но это же чистый бред.

Все специально было сделано для того, чтобы нас там не было, – сказал .