«Спортсмен из России должен написать, что не поддерживает СВО. Но это же чистый бред». Жамнов о рекомендациях МОК

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Алексей Жамнов недоволен критериями МОК по допуску россиян на международные турниры

Главный тренер сборной России по хоккею и «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовать допуск российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

– МОК рекомендует не допускать на Олимпиаду российские команды. Это удивило?

– Там много непонятных пунктов. Например, на Олимпиадах нельзя выступать спортсменам, представляющим силовые структуры – СКА, ЦСКА, «Динамо»… А у нас многие ведущие спортсмены как раз из этих клубов.

Вообще не понимаю, зачем МОК озвучил свой перечень запретов.

Ведь из него следует, что спортсмен из России, который приедет на соревнование, должен написать заявление, что он не поддерживает СВО. Но это же чистый бред.

Все специально было сделано для того, чтобы нас там не было, – сказал Алексей Жамнов.

62 комментария

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56prost
... а ведь найдётся пунктик по которому Всё одно Не допустят.. Ки даже если подпишет кто нибудь. Им факт отречение от России нужен, чтоб дальше паскудничать.
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Артём Горбенко
Ответ Евгений Мешков
ты как и большинство активно питаешься слухами из интернета и легко поддаешься манипуляциям
жертва телевизора пишет про "легко поддаёшься манипуляциям"
хахаахахахахах
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Ko Vi
Ответ Ковид 07.10.52
Бред-это наличие профессиональных спортсменов армии и мвд...я думал. что это осталось в СССР, где якобы не было профессии - спортсмен... Ну а как может спортсмен участвовать в ОИ, которые всегда были против истребления себе подобных, если он за ликвидацию людей...
при наличии в стране всеобщей воинской обязанности в этом нет ничего необычного - после службы в рядах ВС или окончания ВУЗа с военной кафедрой и это никак не связано со спортивным клубом, даже если он ведомственный, в отличие от СССР
в Олимпийской сборной, например, Израиля спортсменов с воинскими званиями будет гораздо больше
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FS19
Ответ dimkaa1
Ну да, у нас же все такие прямолинейные, причину придумать не могут. Но почему-то ребенка отобрали именно после этого. Бывают же в жизни совпадения!
Понятно. Предоставить не можешь,просто метешь метлой.
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Андрей Королёнок
Ну не считают же бредом, когда люди не согласны с Сво, это сразу ин агент и тут ни чего страшного нет.
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Вованыч05
А почему они должны поддерживать планы которые не озвучиваются?и почему у них должно быть мнение такое же как у первого канала?
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Mars53
Ответ Евгений Мешков
мир - это не США и зависимые страны Европы
Ну а сколько стран поддержало в ООН референдумы о присоединении территорий Украины? Вроде 4.
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Вованыч05
Ответ Александр Невский
СВО поддерживает каждый житель России и даже уже весь мир за Россию .
Какое дело всей страны на то как одни воры делят с другими ворами сферы влияния?и мне кажется что и вы не бесплатно это пишите,такой бред.
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Ковид 07.10.52
Ответ Александр Сачков
Я больше скажу - многие западные спортсмены (в частности, немецкие и французские) являются военнослужащими армий своих стран.
Да плевать мне на запад. я в России живу..., но вам не понять, идите ура кричите. что запад загнивает...
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dimkaa1
Ответ Александр Сачков
Можете представить приговор суда, в котором говорилось бы, что Москалева посадили за решетку именно за рисунок дочери?
Ну да, у нас же все такие прямолинейные, причину придумать не могут. Но почему-то ребенка отобрали именно после этого. Бывают же в жизни совпадения!
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AllInMePls
Ответ Евгений Мешков
что мы не видели, чтобы американские спортсмены подписывали для федераций документы о том что они не поддерживают вторжение в Ирак и бомбардировку Югославии.
А зачем им ее подписывать, если они и так спокойно выступали на всех соревнованиях?
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Марина Игнатьева
Всех из ЦСКА перевести в Нефтехимик
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Red Sonya
Как сказал путин - нравится- не нравится, терпи моя красавица
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lose
Ну а что, можно группе росс. спортсменов разрешить подписать осуждение СВО, послать их на ОИ, и т.о. выключить Украину, они же заявили, что будут бойкотировать соревнования, если на них допустят русских.
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Кокич
Мюллер брал расписку у Айсмана, что тот полностью доверяет Штирлицу.
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Марина Игнатьева
Ответ Den_94
На данный момент одна единственная война в мире? Пускай все спортсмены воющих стран, начиная с СШП и Израиля, подписывают аналогичные бумажки
Что они против СВО тоже?
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Александр Сачков
Ответ Ковид 07.10.52
Бред-это наличие профессиональных спортсменов армии и мвд...я думал. что это осталось в СССР, где якобы не было профессии - спортсмен... Ну а как может спортсмен участвовать в ОИ, которые всегда были против истребления себе подобных, если он за ликвидацию людей...
Я больше скажу - многие западные спортсмены (в частности, немецкие и французские) являются военнослужащими армий своих стран.
+1
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Александр Сачков
Ответ dimkaa1
Ну да, сказочке из зоибоящика ты проверил же
Можете представить приговор суда, в котором говорилось бы, что Москалева посадили за решетку именно за рисунок дочери?
+2
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Александр Невский
СВО поддерживает каждый житель России и даже уже весь мир за Россию .
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-5
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Евгений Мешков
Ответ 22somebody22
Так не только америкосы и европейцы такого мнения.
да даже не все в России. дело то не в этом
+3
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22somebody22
Ответ Евгений Мешков
мир - это не США и зависимые страны Европы
Так не только америкосы и европейцы такого мнения.
+4
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Евгений Мешков
Ответ Vadoniy
Ещё несколько лет назад все игроки Динамо получали удостоверения мвд, это закончилось? По (ц)ска в целом согласен, там от армии нет ничего уже довольно много лет, вроде даже было обсуждение отменить расшифровку аббревиатур, не помню, чем закончилось.
у нас это все очень условно. а вот немецкие спортсмены, например, являются вполне конкретными военнослужащими бундесвера
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sergey para
все спортсмены России должны сходить в церковь и поставить свечку за упакой души Владлена Татарского
+3
-5
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expertmer2020
Спортсмены это дотационные паразиты - на фронт их всех.
+3
-6
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Евгений Мешков
Ответ Злобный Конь
СВО это для нас. В мире это война. С захватом и оккупацией чужих территорий.
мир - это не США и зависимые страны Европы
+8
-12
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