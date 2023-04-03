Анри об освистывании Месси на «Парк де Пренс»: «Было неловко слышать это. Он должен вернуться в «Барсу»
Тьерри Анри высказался о том, как Лионеля Месси освистали перед матчем «ПСЖ» – «Лион» (0:1).
«Было неловко слышать освистывание на «Парк де Пренс». Нельзя освистывать одного из лучших игроков команды, который забил в сезоне [Лиги 1] 13 голов и отдал 13 результативных передач.
Лично я хотел бы, чтобы он завершил карьеру в «Барселоне», в Европе. Не знаю, как он поступит. Мне не понравилось, как он ушел из «Барсы» после всего того, что он сделал… Ради любви к футболу он должен вернуться в «Барселону», – сказал экс-форвард сборной Франции в эфире Amazon Prime.
Месси помог отбить чемпионство и суперкубок франции у Лилля.
Так то должны на коленях стоять. )
Есть топ4, а этот недочемп ничем не лучше Голландии.
Не упоминай в приличном обществе в качестве аргумента гол+пас
с Витиньями, Руисами и Солерами ПСЖ ничего хорошего в ЛЧ не ждёт зато Паредеса скинули в аренду , который на 3 головы сильнее
В общем ничего особенного. Че взять с диких.)
Что касается Месси, я думаю, что он не нужен нашей команде. Его переход носил больше коммерческий характер, чем игровой. Что он сделал для ПСЖ, чтобы требовать для себя космических условий? Он должен доказать свою полезность (его достижения тут не в счёт). Лучше бы он ушел. Следует разгрузить финансовую ведомость и, в целом, провести взвешенную трансферную кампанию летом.
Из этой статистики лучшее дубль 18.12.2022. Который поспособствовал по сути закрытию футбола на индивидуальном уровне и приходу на трон нового Короля футбола.
Вся Аргентина до сих пор ходит ходуном, чествуя Гоата. Да вся планета чего уж там. )
Мадридистке больно? Так наплевать.)) Как там при -12? Холодно? А позорище в суперкубке? Еще и кубок сливается…кашмаррь((
Один Леван это слишком мало, голов жуткий дефицит.
В нынешнюю Барсу Месси встанет как влитой. Оборону Хави полностью прокачал, заменив всех старичков и слабачков. Теперь там все цепкие и бегущие. В центре Гави готов отпахать за пятерых. Нужен только решан в атаку. И 1-0 превратятся в постоянные 3-0. ЛЧ будет выиграна как нефиг.
Барса и сейчас бы уделала ПСЖ. А с Месси тем более.)
Как в общем то всегда почти и было(2013,2015,2017).
6 мячей получить и успокоиться
Другой дела состав псж какой будет в следующем году!?
Заслуженно освистывают освистанного. Им нет дело до его нафармленной статы, когда ПСЖ с ним хуже результаты показывает.
36 - летней приме в МЛС время пришло.