Анри об освистывании Месси на «Парк де Пренс»: «Было неловко слышать это. Он должен вернуться в «Барсу»

высказался о том, как Лионеля Месси освистали перед матчем « » – « » (0:1).

«Было неловко слышать освистывание на «Парк де Пренс». Нельзя освистывать одного из лучших игроков команды, который забил в сезоне [ 1] 13 голов и отдал 13 результативных передач.

Лично я хотел бы, чтобы он завершил карьеру в «Барселоне», в Европе. Не знаю, как он поступит. Мне не понравилось, как он ушел из «Барсы» после всего того, что он сделал… Ради любви к футболу он должен вернуться в «Барселону», – сказал экс-форвард сборной Франции в эфире Amazon Prime.