Анри об освистывании Месси на «Парк де Пренс»: «Было неловко слышать это. Он должен вернуться в «Барсу»

Теги ПСЖ Тьерри Анри Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Тьерри Анри высказался о том, как Лионеля Месси освистали перед матчем «ПСЖ» – «Лион» (0:1).

«Было неловко слышать освистывание на «Парк де Пренс». Нельзя освистывать одного из лучших игроков команды, который забил в сезоне [Лиги 1] 13 голов и отдал 13 результативных передач.

Лично я хотел бы, чтобы он завершил карьеру в «Барселоне», в Европе. Не знаю, как он поступит. Мне не понравилось, как он ушел из «Барсы» после всего того, что он сделал… Ради любви к футболу он должен вернуться в «Барселону», – сказал экс-форвард сборной Франции в эфире Amazon Prime.

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50 комментариев

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as009595@icloud.com
Вне всякого сомнения Месси один из лучших футболистов за всю историю, жаль что под конец карьеры с ним и Роном так обходятся болельщики, у которых короткая память
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Universal1000
Ответ Extrim
Вообще не понятно что не нравится персофанам Месси? Смысл продолжать строить из себя дурачков отрицая очевидное Лео в Париже по сути обывает номер, просто зарабатывает деньги которые ему в Барсе не в состоянии были платить . Да он подтянул стату в этом сезоне но учитывая уровень и Месси и атаки ПСЖ по сравнению с другими командами Лиги1 это не более чем норма. Зная все это почему фаны Парижа должны ему ноги целовать? Он просто приехал сделать деньги, и не скажешь что это сильно помогло клубу в игровом плане
Мбаппе с Неймаром в 2021 просрали все даже внутри страны.
Месси помог отбить чемпионство и суперкубок франции у Лилля.
Так то должны на коленях стоять. )
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Qandak
Ответ MajestySport
Роналду против клубов-болельшики соперника аплодируют стоя. Месси-родные болельщики клуба освистывают Вот и вся разница, кто великий, а Месси пиар продукт ФИФА и не более.
Вся разница в твоем комментарии. 15 милионов филиппинских подростков не знающих слово "футбол" согласились бы с тобой и аплодировали бы стоя.
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Scorpio
Ответ Илья Деньгин
13 голов и 13 передач за сезон. В любом другом клубе-лидере топ-5 чемпионатов Лео бы пели из матча в матч за такую стату дифирамбы, а здесь свистят. Не совсем понимаю, в чём дело. Нечасто смотрю матчи ПСЖ в Лиге1, только в основном еврокубки. Может кто объяснить, за что хейтят Лео?)
стата в чемпионате божоле и свежескошенного сена у приличных людей делится на 5.
Есть топ4, а этот недочемп ничем не лучше Голландии.
Не упоминай в приличном обществе в качестве аргумента гол+пас
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zzzeeerrrooo
однозначно
с Витиньями, Руисами и Солерами ПСЖ ничего хорошего в ЛЧ не ждёт зато Паредеса скинули в аренду , который на 3 головы сильнее
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Северный болельщик
В Торпедо, к Пэпппу
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Djeday
Ответ VERBLYUD
Пора домой, Лео. Надеюсь, что в следующем сезоне ЛЧ Барса и ПСЖ встретятся! И Лео в 4 раз выкинет Париж из ЛЧ)
Без новых Эвребе и Айтекина, и ещё с Месси в составе, Барселона будет обречена
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308246@gmail.com
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Факт нужен тебе ? , 8 лет как без лч выступая в топ клубах , со звездным псж вылетает уже на 1/8 без него псж хоть до финала доходила , то что он выиграл 1 месячный чм и забил 4 пенальти и то что Фифушники отдадут за это ему третий или даже четвертый несправедливый Зм , это нормально ага , а вот реальные болельщики все видят , да он творит чудо на поле , но это не повод говорить что он все еще афигенный какой , ему всего 35 а он до сих пор лч не может забрать с таким составом , не то что Рон в свои 35 уже был чемпионом в юве хоть и пришлось проходить кризис карантина и тд , рону 38 , да он свое отыграл но он все еще забивает по дублю , и побивает рекорды и как вы смеете говорить что типо по статистику по минуту рон сдулся его выкинули ЧленЫ Фифа чисто политика вот и все
А почему тоже самое не предъявляют звездам остальным звездам ПСЖ? Тут звезды чего не сияют то? Их Месси гробит всех? Другие игроки топ клубов чего без ЛЧ столько лет? Тоже Месси гадит? МЮ с Роналду чего в ЛЕ из ЛЧ то упал?
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Universal1000
Ответ Илья Деньгин
13 голов и 13 передач за сезон. В любом другом клубе-лидере топ-5 чемпионатов Лео бы пели из матча в матч за такую стату дифирамбы, а здесь свистят. Не совсем понимаю, в чём дело. Нечасто смотрю матчи ПСЖ в Лиге1, только в основном еврокубки. Может кто объяснить, за что хейтят Лео?)
Французы обиделись из-за финала ЧМ ухах. Та и свистит узкий круг невоспитанных гопников из гето покупающих билеты на пособие для безработных.
В общем ничего особенного. Че взять с диких.)
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Имя Фамилия
Сезон 20/21, команду скосили травмы и несколько волн коронавируса, минус предсезонка из-за летнего финала ЛЧ, отсутствие трансферов из-за пустых трибун и остановки чемпионата, в стартовом составе Баккер и Дагба из дубля, подыхающий Курзава, Диалло и Тило Керрер в защите, Верратти и Неймар весь сезон на травмах, полузащита Эррера, Гуйе, Паредес, в атаке Мойзе Кен, но даже тогда ПСЖ умудрился взять больше трофеев, выйти в полуфинал ЛЧ, только из-за ряда умопомрачительных судейских решений не хватило 1-го очка до чемпионства, и по всем показателям провели сезон лучше, чем сейчас с идеальным составом без слабых мест. Они тогда пропустили 28 голов за весь чемпионат когда в защите бегали Баккер, Диалло, Крекер и Дагба, сейчас топовая линия Нуну Мендеш, Рамос, Маркиньос, Хакими, но из-за того, что постоянно играют вдесятером, уже пропустили 29 за 9 туров до конца и идут на антирекорд по пропущенным. Уберите аргентинский балласт, и этот состав практически без трансферов за пару сезонов раскачается до прежнего топ-уровня, барсилона с меси пропускала 40 голов за сезон, без него 9 голов за сезон и идут на свой лучший сезон в Ла Лиге.
Больше трофеев? Суперкубок и Кубок Франции. Первая половина сезона, когда проиграли всем конкурентам, вышла скомканной. Полуфинал ЛЧ - единственное утешение. Хотя против Баварии выглядели неубедительно.
Что касается Месси, я думаю, что он не нужен нашей команде. Его переход носил больше коммерческий характер, чем игровой. Что он сделал для ПСЖ, чтобы требовать для себя космических условий? Он должен доказать свою полезность (его достижения тут не в счёт). Лучше бы он ушел. Следует разгрузить финансовую ведомость и, в целом, провести взвешенную трансферную кампанию летом.
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Илья Деньгин
13 голов и 13 передач за сезон. В любом другом клубе-лидере топ-5 чемпионатов Лео бы пели из матча в матч за такую стату дифирамбы, а здесь свистят. Не совсем понимаю, в чём дело. Нечасто смотрю матчи ПСЖ в Лиге1, только в основном еврокубки. Может кто объяснить, за что хейтят Лео?)
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sintenced
Правильно, как раз в сегунду!
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CopaAmerica
катарцы устроили бардак и тренерскую чехарду в псж, лучше бы Месси перешел в МС, пеп бы придумал как его использовать , смотрел фрагмент игры, по сути снова проиграли середину поля, атаки лиона легко проходили опорную зону и защиту псж, был еще нереализованный пенальти, сравните сб аргентины и псж, в чем разница? в тренере!
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Universal1000
Ответ Роман
Из этой статистики лучше 1 гол Баварии забить, чем товарищеские хет-трики. Заслуженно освистывают освистанного. Им нет дело до его нафармленной статы, когда ПСЖ с ним хуже результаты показывает. 36 - летней приме в МЛС время пришло.
Как раз никому нет дела до гопоты из парижских подворотней.

Из этой статистики лучшее дубль 18.12.2022. Который поспособствовал по сути закрытию футбола на индивидуальном уровне и приходу на трон нового Короля футбола.
Вся Аргентина до сих пор ходит ходуном, чествуя Гоата. Да вся планета чего уж там. )

Мадридистке больно? Так наплевать.)) Как там при -12? Холодно? А позорище в суперкубке? Еще и кубок сливается…кашмаррь((
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guizzy
За что Анри так ненавидит Барсу, он очевидно хочет чтобы Месси их вовсе уничтожил ))
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Жандарбек Нарбаев
А почему только Месси виноват где ваш Черепашка?
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Universal1000
Ответ madrilenos
Лео и ЛЧ, смешно даже так как то))) Париж будет очень рад если ему попадется в ЛЧ Барса с Лео.
Класса в атаке - единственное чего не хватает Хави для завершения пазла под нагибание не только испании, где нет достоиных соперников, но и всего мира.
Один Леван это слишком мало, голов жуткий дефицит.
В нынешнюю Барсу Месси встанет как влитой. Оборону Хави полностью прокачал, заменив всех старичков и слабачков. Теперь там все цепкие и бегущие. В центре Гави готов отпахать за пятерых. Нужен только решан в атаку. И 1-0 превратятся в постоянные 3-0. ЛЧ будет выиграна как нефиг.

Барса и сейчас бы уделала ПСЖ. А с Месси тем более.)
Как в общем то всегда почти и было(2013,2015,2017).
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ rigobersong
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Месси топ-3 игрок клубного сезона по результативности, за 33 игры 35 гол+ пас, при этом первые 2 Мбаппе и Холанд били пенальти:)) Если Месси не тянет, то что тогда вообще на поле делают Антони, Мудрик и прочие футболисты купленные за 100 млн:)) Вы просто очередной хейтер и завистник:) А Месси даже вчера на Вхускоред был лучшим игроком матча у ПСЖ с 8 баллами, у бегунка который запорол очередной голевой пас 1 на 1 от Месси было 6.9:)) Я прекрасно понимаю, что зависть к Месси есть у многих, но если вы хейтите его, то подтверждайте его плохую игру фактами, если я говорю что-то о Роналду, я поднимаю всю его статистику, по минутам и разбираю все по крупицам, что бы у его болельщиков было красное лицо и они сидели и плакали от очередного унижения от дяди Риго:)) А когда вы сюда льете воду, без фактов и статистики, это просто смешно, вам не стыдно так жить?:))
Факт нужен тебе ? , 8 лет как без лч выступая в топ клубах , со звездным псж вылетает уже на 1/8 без него псж хоть до финала доходила , то что он выиграл 1 месячный чм и забил 4 пенальти и то что Фифушники отдадут за это ему третий или даже четвертый несправедливый Зм , это нормально ага , а вот реальные болельщики все видят , да он творит чудо на поле , но это не повод говорить что он все еще афигенный какой , ему всего 35 а он до сих пор лч не может забрать с таким составом , не то что Рон в свои 35 уже был чемпионом в юве хоть и пришлось проходить кризис карантина и тд , рону 38 , да он свое отыграл но он все еще забивает по дублю , и побивает рекорды и как вы смеете говорить что типо по статистику по минуту рон сдулся его выкинули ЧленЫ Фифа чисто политика вот и все
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Я Гражданин Мира
Ответ otchim kaloeda
В дегродации ПСЖ виноват один Месси..Он и вратарь и защитник и тренер..Но только не остальные и не Галтье..У них верблюд уехал на свою пустыню о него не вспоминают и кринжаботы без работы остались
В псж только Месси и Мбпапе играет в футбол а все остальные так для количества
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Barsenoga
Ответ Евгения Словачевская
Он должен , согласиться с тем что уже не молод и не может играть в топ клубах и ехать зарабатывать в саудовскую Аравию
фаны Роналду завидуют и хотят Месси такой же участи)
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Pushkin Sasha
"он должен вернуться в «Барселону»" - Месси от этого что, моложе станет?
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Я Гражданин Мира
Ответ madrilenos
Лео и ЛЧ, смешно даже так как то))) Париж будет очень рад если ему попадется в ЛЧ Барса с Лео.
Ещё бы не радоваться Парижу!?
6 мячей получить и успокоиться
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Alibi Tasbau
Пора заканчивать, тут без вариантов, ну или уходить с псж
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Я Гражданин Мира
Ответ VERBLYUD
Пора домой, Лео. Надеюсь, что в следующем сезоне ЛЧ Барса и ПСЖ встретятся! И Лео в 4 раз выкинет Париж из ЛЧ)
Это был бы идеальное противостояние.
Другой дела состав псж какой будет в следующем году!?
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Роман
Ответ Universal1000
Так тогда все в Аравию поедут. У Месси с начала сезона 56 гол+пас во всех матчах за клуб и сборную. У кого на этой планете больше в 2022-2023? Имена плиз. Всех в Аравию? Увы но в Аравии по факту только португальский бездарь. А если туда приедут все, то ему придется бежать в Занзибар играть.
Из этой статистики лучше 1 гол Баварии забить, чем товарищеские хет-трики.
Заслуженно освистывают освистанного. Им нет дело до его нафармленной статы, когда ПСЖ с ним хуже результаты показывает.

36 - летней приме в МЛС время пришло.
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