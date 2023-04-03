«Барса» призвала Тебаса уйти в отставку из-за ложных доказательств по делу Негрейры: «Но мы понимаем, что президент Ла Лиги будет упорствовать, продолжая наносить вред клубу»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта отставки Хавьер Тебас Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселона» призвала Хавьера Тебаса уйти в отставку с поста президента Ла Лиги

Сегодня стало известно, что глава испанской лиги направил в прокуратуру ложное доказательство по делу о выплатах Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Позднее Тебас опубликовал твит, в котором назвал эту информацию недостоверной и заявил, что документ, который он предоставил, не является ложным, а также отметил, что лига никого не обвиняет. 

«Учитывая серьезность информации, появившейся сегодня, в понедельник, в La Vanguardia, в которой президент Ла Лиги Хавьер Тебас упоминается как человек, направивший ложные доказательства в прокуратуру, чтобы обвинить наш клуб, ФК «Барселона» хочет выразить свой глубокий гнев, возмущение и утомление.

По этой причине мы настоятельно просим президента Ла Лиги публично выступить с объяснениями, помимо твита, опубликованного рано утром господином Тебасом. 

ФК «Барселона», как говорил президент Жоан Лапорта в последние недели, чувствует себя жертвой медиа-линчевания из-за событий, которых никогда не было: «Барса» никогда не подкупала судей.

Горстка СМИ и лиц, формирующих общественное мнение, участвовала в этом преследовании с более или менее дурными намерениями, и Ла Лига за кулисами раздувала огонь против нашего клуба, а вклад ее президента был направлен только на то, чтобы осудить нас перед глазами общественности до того, как факты будут преданы суду.

Это не первый случай, когда президент Ла Лиги использует все свои средства массовой информации, чтобы подорвать «Барселону», но, за исключением его обычной чепухи, мы никогда бы не смогли себе представить, что он попытается обвинить наш клуб с помощью ложных доказательств.

Новость, опубликованная сегодня La Vanguardia, настолько серьезна, что должна насторожить все клубы Ла Лиги из-за практики, которая не вписывается в функции, возложенные на президента Ла Лиги.

Из-за одного этого факта, а именно из-за присвоения функций, которые не соответствуют его должности, а также из чувства достоинства и уважения к посту президента Ла Лиги, господин Тебас должен уйти со своего поста.

Однако, зная о его одержимости преследованием «Барселоны» и постоянном проявлении неприязни к нашему клубу, мы понимаем, что нынешний президент Ла Лиги будет упорствовать в своем поведении, продолжая наносить вред нашему клубу», – говорится в заявлении «Барселоны».

Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?

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85 комментариев

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Полуэктов Пётр
Классика политических ответов.
Вместо ответа на адекватную претензию, просто пытайся очернить имя того, кто предъявляет претензию и тогда сможешь не отвечать на саму претензию.
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Barca
Ответ Vlad
Если Тебаса возьмут за задницу, то считайте, что другого пройдоху Переса за яйца схватят. И поделом им. Столько клеветы на Барсу. Всего лишь из-за оплаты отчёта и консультативной информации
Погнался за одним зайцем, а поймал двух)
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Barca
В этой новости оказалось, что Тебас специально отправил ложные показания и доказательства, ещё он вечно вставлял Барсе палки в колёса на протяжении своего срока, высказался в поддержке Реала.
Тут 2 и 2 не надо складывать, чтобы понять, что Реал и Тебас как-то связаны, и их связь душит Барсу.
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Ramal Ali
Это клоун только ногами вперёд покинет свой пост
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Vlad
Ответ Barca
Если будут проводить расследование по данному человеку, то я надеюсь, что найдутся доказательства связи президента ЛаЛиги и Реала
Если Тебаса возьмут за задницу, то считайте, что другого пройдоху Переса за яйца схватят. И поделом им. Столько клеветы на Барсу. Всего лишь из-за оплаты отчёта и консультативной информации
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OldRedWhite
Ответ ХавиГави_Паратрупер
"А Вас, Тебас, я попрошу сибаса"👹
А мне письмо по стилистике напомнило Атамана Бурнаша из Неуловимых Мстителей :

Народ с великой радостью и любовью встречает своих освободителей — Вольную армию батьки Бурнаша. В бессильной злобе красные комиссары посылают своих наймитов — дабы мутить народ!
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Barca
Ответ Inside 88 LW
Тебаса под суд - да. РМ должен быть в ЛЛ. Нужна конкуренция. И так из-за данного гражданина конкуренция ЛЛ - 3,5 клуба.
Ну кстати да
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Inside 88 LW
Ответ Barca
Поэтому Тебаса судить, а Реал отправить в Примеру Федерасьон
Тебаса под суд - да.
РМ должен быть в ЛЛ. Нужна конкуренция. И так из-за данного гражданина конкуренция ЛЛ - 3,5 клуба.
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Barca
Ответ Inside 88 LW
Эти связи сам Тебас неоднократно озвучивал в интервью)
Поэтому Тебаса судить, а Реал отправить в Примеру Федерасьон
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Barca
Цирк уехал, Тебас 🤡 остался
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Inside 88 LW
Ответ Barca
Если будут проводить расследование по данному человеку, то я надеюсь, что найдутся доказательства связи президента ЛаЛиги и Реала
Эти связи сам Тебас неоднократно озвучивал в интервью)
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Barca
Ответ Inside 88 LW
Помимо отставки - было бы не плохо чтобы правоохранительные органы занялись им. Надеюсь не успеет уехать в родную Коста-Рику и получит по заслугам.
Если будут проводить расследование по данному человеку, то я надеюсь, что найдутся доказательства связи президента ЛаЛиги и Реала
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Екн Лор
Ответ Butrymovich Mikalai
А как же жалобы Анчеллотти?а как же наезды на вар? а как же наезды фанаты реала тебаса на Барсу? а как же травля мадридской прессой Гави? ... вам бы в сказочники....
Жалобы на судей и травля в газетах по-моему мелочь по сравнению с возможной отправкой в Сегунду или банкротством
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Butrymovich Mikalai
Ответ Betonomeshalka
У вас есть доказательства, что Тебас агент Переса, кроме того, что он фанат Реала (что не является коррупцией)
стрелочник, замечен в здании )))) .... а я жду пруфа как и год назад .....))))
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Inside 88 LW
Помимо отставки - было бы не плохо чтобы правоохранительные органы занялись им. Надеюсь не успеет уехать в родную Коста-Рику и получит по заслугам.
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LAVRENT129
Это уже не шутки а война. Либо тебас либо барса
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Arthas M
Ответ ak83
голосовал клоун Бартомеу, а не Лапорта. изучи матчасть
Лапорта всего лишь по дружбе рассказал Тебасу о создании Суперлиги)))
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Butrymovich Mikalai
Ответ Yelzin Teheda
Напомню на выборах президента Ла Лиги реал голосовал против тебаса
давай пруф ! с выборов 2013 года ... с раскладной как голосовал реал
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LAVRENT129
Ну что шестёрка переса пора в отставку. Слишком уж затянулся ты на посту ла лиги
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Betonomeshalka
Ответ Butrymovich Mikalai
это подтверждененный факт? а есть раскладка голосов на первых выборах Тебаса ? просто фанаты реала так много об этом говорят ,но пруфа ни один предоставить не может....может ты попробуешь ? но что-то подсказывает что ты пересказывать мадриских же звёзд коментов придумавших данный "факт".
У вас есть доказательства, что Тебас агент Переса, кроме того, что он фанат Реала (что не является коррупцией)
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Boni Jek
Ответ hannibal ante portas
конец барсикам, Тебасик их порвет как грелку
Дружишь уже фанат реала?
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hannibal ante portas
конец барсикам, Тебасик их порвет как грелку
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Вадим Дзахоев
Тебасу реально пора в отставку. Худший руководитель из всех лиг. Если бы он еще беспристрастно занимался этим делом, то ок, но он объективно пытается задавить клуб. Ты глава лиги как никак. Зачем ей вредить?
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90 Minutes
Всему свое время. И т
На тебаса заведут дело и на переса,это дело времени
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Butrymovich Mikalai
Ответ Екн Лор
Реалу нужна сильная Барселона, иначе Ла Лига превратится в чемпионат одной команды и потеряет жирные контракты. А соответственно сам Реал станет беднее. С чего вообще кто-то взял, что потопить Барсу - это цель лично Переса?
А как же жалобы Анчеллотти?а как же наезды на вар? а как же наезды фанаты реала тебаса на Барсу? а как же травля мадридской прессой Гави? ... вам бы в сказочники....
+3
-2
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