«Авангард» сравнял счет в серии с «Ак Барсом», выиграв второй матч 3:2

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«Авангард» сравнял счет в серии плей-офф против «Ак Барса»

«Авангард» победил «Ак Барс» в игре финала Востока.

Команда тренера Михаила Кравеца одержала победу во втором матче со счетом 3:2.

Счет в серии сравнялся – 1-1.

Третий матч серии состоится 5 апреля в Омске.

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40 комментариев

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Ыжык
Ответ Домингес Казань
вы сейчас пионерите,всех шапками закидываете,но счет то в серии 1:1,ячитал сообщения после победы Ак Барса нет там хамства,может быть единичные случаи и уж тем более никто про 4:0 в серии не кричал,зато с вашей стороны одно гавно льется и шапкозакидательство
Так и в этой ветке единичные случаи шапокозакидателей. В остальном все адекватно от омских.
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Rodgeras
Ответ Домингес Казань
вы сейчас пионерите,всех шапками закидываете,но счет то в серии 1:1,ячитал сообщения после победы Ак Барса нет там хамства,может быть единичные случаи и уж тем более никто про 4:0 в серии не кричал,зато с вашей стороны одно гавно льется и шапкозакидательство
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Женя Григорьев
Спасибо за хоккей 🏒
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Домингес Казань
Ответ Rodgeras
Тебе скинуть скринов с позавчерашнего матча? Где штук двести комментариев про куриц и петухов? Иди умойся!
вы сейчас пионерите,всех шапками закидываете,но счет то в серии 1:1,ячитал сообщения после победы Ак Барса нет там хамства,может быть единичные случаи и уж тем более никто про 4:0 в серии не кричал,зато с вашей стороны одно гавно льется и шапкозакидательство
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Rodgeras
Ответ Домингес Казань
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Только alexкучацифр штук пятьдесят написал, пока его не забанили.
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dem
Ответ Dastan 82
Шарипзянов играет заштопанный. Его после первого матча перешивали. Сегодня в раздевалке было видно что опять швы разошлись. Но мы знаем его как железного человека, и он выведет свою команду послезавтра, и отыграет как положено капитану. Огромное уважение Дамиру, это настоящий чемпионский кэп!
Просто невероятный боец!
А как он сегодня Радулова одним взглядом успокоил, тот даже сразу извинился, что большая редкость.
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Домингес Казань
Ответ Rodgeras
Тебе скинуть скринов с позавчерашнего матча? Где штук двести комментариев про куриц и петухов? Иди умойся!
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Rodgeras
Ответ Dastan 82
Шарипзянов играет заштопанный. Его после первого матча перешивали. Сегодня в раздевалке было видно что опять швы разошлись. Но мы знаем его как железного человека, и он выведет свою команду послезавтра, и отыграет как положено капитану. Огромное уважение Дамиру, это настоящий чемпионский кэп!
Здоровья кэпу!
Железный человек!
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Rodgeras
Ответ Домингес Казань
Билялов сегодня конечно не выручил,в следующем матче скорее всего Мифтахов выйдет,Демченко конечно тоже совсем ненадежен ,даже по такой игре свои пару шайб в каждом матче пускает,вообще кто бы не прошел дальше,обе команды достойные,единственное у омских болел,не у всех конечно какие то комплексы что ли,проиграют-судьи виноваты,выиграют-начинают пионерить,говном поливать соперников
Тебе скинуть скринов с позавчерашнего матча? Где штук двести комментариев про куриц и петухов?
Иди умойся!
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Dastan 82
Шарипзянов играет заштопанный. Его после первого матча перешивали. Сегодня в раздевалке было видно что опять швы разошлись. Но мы знаем его как железного человека, и он выведет свою команду послезавтра, и отыграет как положено капитану. Огромное уважение Дамиру, это настоящий чемпионский кэп!
+3
0
+3
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Домингес Казань
Билялов сегодня конечно не выручил,в следующем матче скорее всего Мифтахов выйдет,Демченко конечно тоже совсем ненадежен ,даже по такой игре свои пару шайб в каждом матче пускает,вообще кто бы не прошел дальше,обе команды достойные,единственное у омских болел,не у всех конечно какие то комплексы что ли,проиграют-судьи виноваты,выиграют-начинают пионерить,говном поливать соперников
0
-3
-3
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Сергей Тихонов
Ответ Габорик
Первая победа Кравеца над Биллом в качестве главного тренера Авангарда. Хороший матч, самый серьёзный соперник в этом плей-офф, главное дома не повторить ошибок предыдущей серии. Ждём гола Якупова :)
Ответ будет
+1
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Сергей Таран
Ответ Tina
Барсы делаем выводы и идём дальше.. Сегодня Вы вату катали играть надо ребятки, играть. Авангард хорошая игра.
кому? Вадику и Диме?
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Сергей Жарковский
Авангард с победой! Так держать! Молодцы!!!
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Rodgeras
Особенно очевиден момент, когда Буше мимо вратарской катился. Убрал ногу, кипер зелёный спецом ногу подсунул и от касания легчайшего завалился. Учитывая, что Буше в полтора раза меньше весит и на голову ниже!
+3
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Angryslon
Ответ Ратибор Добрынин
Согласен, Малыхин нарисовал
Ты где пропала, подруга? Я ответа заждался!
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Сергей Таран
не выполнили задание, теперь ещё придётся разок ехать в Казань
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Rodgeras
Сегодня дуплетом по балетам!
Ястребки и Ястребы сегодня выиграли!
Хотя признаю, что со мелким СКА я погорячился. Сыграли достойно!
Но балеринам с бородами из Казани - Позор!!!
+3
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Vladimir Sushko
Будем надеяться, расколдовали
+1
-1
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NN281061
Авангард и его болельщиков - с победой! Главное - не расслабляться и не переоценивать свои возможности. Верим в команду!
+5
-1
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Домингес Казань
Ответ vital55rus
Отличный матч, Омск с победой! Симулянты падали, но сегодня судья был не Казанский, а объективный
ребят выиграли,ну дык радуйтесь,счет 1:1 в серии,кроме омских тему судей в этой серии никто не обсуждает даже,только омские нытики при любом раскладе обсуждают судейство,даже когда еще серия не началась уже ныли как будто их засудили)))
+4
-4
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Ратибор Добрынин
Ответ vital55rus
Отличный матч, Омск с победой! Симулянты падали, но сегодня судья был не Казанский, а объективный
Согласен, Малыхин нарисовал
+2
-3
-1
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cry
Дома нужно хорошо в атаке постараться. Ак барс уже уставший и не держит темпа игры.
+9
-2
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Александр Кудрявцев
Ответ Sergey55
Авангард с победой! Не сбавлять обороты.
💪💪💪✌️✌️✌️
+7
-1
+6
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Александр Кудрявцев
Ответ vital55rus
Отличный матч, Омск с победой! Симулянты падали, но сегодня судья был не Казанский, а объективный
💪💪✌️✌️
+7
-2
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