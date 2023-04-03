«Авангард» сравнял счет в серии с «Ак Барсом», выиграв второй матч 3:2
«Авангард» сравнял счет в серии плей-офф против «Ак Барса»
«Авангард» победил «Ак Барс» в игре финала Востока.
Команда тренера Михаила Кравеца одержала победу во втором матче со счетом 3:2.
Счет в серии сравнялся – 1-1.
Третий матч серии состоится 5 апреля в Омске.
А как он сегодня Радулова одним взглядом успокоил, тот даже сразу извинился, что большая редкость.
Железный человек!
Иди умойся!
Ястребки и Ястребы сегодня выиграли!
Хотя признаю, что со мелким СКА я погорячился. Сыграли достойно!
Но балеринам с бородами из Казани - Позор!!!