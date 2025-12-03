Пеп о 5:4 с «Фулхэмом» и 100-м голе Холанда в АПЛ: «Вам понравилось? Я лишился волос. Эрлинг один из величайших форвардов в истории лиги, но не лучший»

Гвардиола о 5:4 с «Фулхэмом»: вам понравилось? Я потерял волосы.

Главный тренер «Манчестер Сити » поделился эмоциями после победы над «Фулхэмом » со счетом 5:4 в 14-м туре АПЛ .

В этой игре свой 100-й гол в рамках чемпионата Англии забил форвард «горожан» Эрлинг Холанд . Он сделал это быстрее всех в истории – в 111 матче.

«Если бы вы сказали мне, что он забьет 100 голов за 111 игр, я бы ответил: «Вы серьезно? В этой лиге?» – сказал Гвардиола .

Испанца спросили, является ли Холанд лучшим нападающим в истории Премьер-лиги.

«Я не знаю. В этой стране было много величайших нападающих, он – один из них, но не лучший. Это вопрос цифр, и его цифры не обсуждаются. Я рад за него, и что команда сыграла для него в этот день», – ответил Пеп.

Гвардиола, появившись в зале для пресс-конференций после матча, с улыбкой обратился к журналистам: «Ну что, вам понравилось? Мне? Я лишился волос. Это Премьер-лига. В другой лиге вы можете держать все под контролем. У меня нет ответа».