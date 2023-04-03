Генич будет комментировать матч «Барселона» – «Реал» в Кубке Испании
Константин Генич будет комментировать матч между «Барселоной» и «Реалом»
«Матч ТВ» в прямом эфире покажет игру «Барселона» – «Реал» в рамках полуфинала Кубка Испании.
Генеральный продюсер холдинга Александр Тащин объявил, что комментировать матч будет Константин Генич.
Игра «Барселона» – «Реал» состоится 5 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.
В первом матче, в Мадриде, каталонцы выиграли с минимальным счетом – 1:0.
У него и матчасть на уровне, и эмоции есть, и по делу комментирует все эпизоды, без пристрастия. Прикиньте, да, без пристрастия! Особенно Классико! Избавьте уже этот сайт от ваших предвзятостей и стереотипов!
https://www.liveresult.ru/news/72414
Все что нужно знать об уровне профессионализма данного персонажа.
Так что по проверенной схеме смотрим без звука и комментируем сами😎
«Главное, чтобы комментатор соблюдал объективность.»
Все правильно, только Генич, в отличие от Минина, и объективность соблюдать не может, и не комментатор вообще.