Генич будет комментировать матч «Барселона» – «Реал» в Кубке Испании

Константин Генич будет комментировать матч между «Барселоной» и «Реалом»

« » в прямом эфире покажет игру «Барселона» – «Реал» в рамках полуфинала Кубка Испании.

Генеральный продюсер холдинга объявил, что комментировать матч будет .

Игра « » – « » состоится 5 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

В первом матче, в Мадриде, каталонцы выиграли с минимальным счетом – 1:0.