Генич будет комментировать матч «Барселона» – «Реал» в Кубке Испании

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Константин Генич будет комментировать матч между «Барселоной» и «Реалом»

«Матч ТВ» в прямом эфире покажет игру «Барселона» – «Реал» в рамках полуфинала Кубка Испании.

Генеральный продюсер холдинга Александр Тащин объявил, что комментировать матч будет Константин Генич

Игра «Барселона» – «Реал» состоится 5 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

В первом матче, в Мадриде, каталонцы выиграли с минимальным счетом – 1:0.

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40 комментариев

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90 Minutes
Отлично 👍. Когда генич ведёт реал проигрывает
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celebrity
Отличные комментарии ожидаются! Люди тут на сайте живут глупыми стереотипами! Просто поражаюсь!

У него и матчасть на уровне, и эмоции есть, и по делу комментирует все эпизоды, без пристрастия. Прикиньте, да, без пристрастия! Особенно Классико! Избавьте уже этот сайт от ваших предвзятостей и стереотипов!
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Игорь Пичугин
Ответ Вадим Слуцкий
На испанском? Или он владеет каталонским?
Не важно на каком, главное предназначение его языка для другого дан.
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M93
Как-то после одного матча Генич назвал Реал помойкой в Твиттере.
https://www.liveresult.ru/news/72414
Все что нужно знать об уровне профессионализма данного персонажа.
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Leo
Худшая новость дня
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Сикарио
Ответ ZaSvabody
А то, что предыдущее Классико комментировал Минин, открытый фан Реала, тебя не смущает? Минин об этом говорил и на Матч ТВ, и в гостях у Лукомского недавно и много где еще. Чтобы Генич рассказывал, что он фан Барсы я лично нигде не слышал. Везде написано, что он за Спартак болеет. Главное, чтобы комментатор соблюдал объективность. За кого он болеет - его личное дело.
То что ты не слышал, говорит о тебе лишь то, что ты сопливая малолетка и не застал становление Генича.
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Сикарио
Ответ Moscwow
Развитие Климова не позволяет ему правильно строить предложения
генич как бы недалеко от климова ушел
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wmfrxwf5rq
Без звука придётся смотреть
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Дядя ТУРА
прикольно. фан барсы комментатор на матче будет. могли бы Климова в напарники взять.
Это вообще не главная проблема Генича, он просто профнепригоден. Как и большинство нынешних комментаторов. Либо неуёмные визги, либо заунывные истории, никак не относящиеся к матчу, либо же тухлые каламбуры(как у Генича)🤭
Так что по проверенной схеме смотрим без звука и комментируем сами😎
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Falsegoalkeeper
Ответ Lionel Andres Messi 10
Их дуэт работал бы как-то так: Генич произносит фразу, а Климов в ответ: «Ты всё правильно сказал! Респект!» или: «Ты чьих будешь? Чего ты несёшь?»
Климов на любую фразу Генича добавлял бы: «Да, согласен! Месси лучший игрок всех стран и народов!»
+4
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Виталий Миронов
Это супер новость , наушники недавно купил новые ,как раз под Генича,сразу заценю за одно )))
Твои вкусы специфичны©🤭
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Alexlagodny
До лампочки. Всё равно Барселона будет в финале 💪🏻😃👍🏻
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Вадим Слуцкий
На испанском? Или он владеет каталонским?
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Леха Нету
скорбную весть я вам принёс..
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red hikkikomori
Ответ Alexander Katschalow
Пидора ответ
так это ты ему ответил, а не он тебе. получается ты сам себя и подписал 🤦
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-Real-ist-
Мало того,что судей назначают своих,уже и до комментаторов добрались)
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H82W8
очень жаль,Генича стало невозможно слушать, псевдо-остроумные шутки, отвлеченные от матча/реальности высказывания(
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Растиньяк
Ответ Bulat89
Что бы тут ни говорили,но Генич хороший комментатор и его интересно слушать.
он лучший
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Serega Fart
Генич еще в игре фифа поднадоел мягко говоря, еще бы Гусева поставили
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Растиньяк
топ
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Вечно в бане
Ответ ZaSvabody
А то, что предыдущее Классико комментировал Минин, открытый фан Реала, тебя не смущает? Минин об этом говорил и на Матч ТВ, и в гостях у Лукомского недавно и много где еще. Чтобы Генич рассказывал, что он фан Барсы я лично нигде не слышал. Везде написано, что он за Спартак болеет. Главное, чтобы комментатор соблюдал объективность. За кого он болеет - его личное дело.
Так дело именно в том, что Генич и объективность - вещи несовместимые, «объективнее» Генича, только Шмурнов, но тот эталон.

«Главное, чтобы комментатор соблюдал объективность.»
Все правильно, только Генич, в отличие от Минина, и объективность соблюдать не может, и не комментатор вообще.
+5
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Alexander Katschalow
Ответ Bazilic
Неееееет
Пидора ответ
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Bulat89
Что бы тут ни говорили,но Генич хороший комментатор и его интересно слушать.
+3
-6
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Bigbadaboom
Ответ ZaSvabody
А то, что предыдущее Классико комментировал Минин, открытый фан Реала, тебя не смущает? Минин об этом говорил и на Матч ТВ, и в гостях у Лукомского недавно и много где еще. Чтобы Генич рассказывал, что он фан Барсы я лично нигде не слышал. Везде написано, что он за Спартак болеет. Главное, чтобы комментатор соблюдал объективность. За кого он болеет - его личное дело.
Чего? Генич с самого начало коментаторскогого пути никогда не скрывал симпатии к Барсе, а сейчас ещё открыто хейтит Реал.
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Raul Bloodworth
Спасибо, очень жду непредвзятых комментариев генича
0
-1
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