Тебас отрицает обвинения в направлении ложных доказательств по делу Негрейры в прокуратуру: «Статья наносит ущерб моей чести и репутации, а также имиджу Ла Лиги»

Хавьер Тебас недоволен обвинениями в дезинформации прокуратуры по делу Негрейры

Президент Ла Лиги отреагировал на информацию La Vanguardia о том, что он в качестве доказательства, подкрепляющего обвинения в адрес Жосепа Бартомеу и Сандро Роселя, использовал неподходящий документ. « » призвала руководителя уйти в отставку.

«Сведения, указанные в статье, содержат заявления и ошибочные сведения, не имеющие подтверждения, и, некорректно представленные, они наносят серьезный ущерб моей чести и репутации, а также имиджу Ла Лиги. И распространение информации в соцсетях существенно увеличивает ущерб.

Необходимо подчеркнуть, что газета в заголовке ложно обвиняет меня в предоставлении ложных доказательств в рамках расследования прокуратуры в отношении «Барселоны», в то время как в материале, которым она руководствуется, это явно опровергается.

Мы далеки от того, чтобы столкнуться с обвинениями в предоставлении ложных доказательств (это преступление, то есть ваша статья меня оклеветала), они являются частью уголовного процесса, а документ, направленный в прокуратуру, не является обвинительным, о чем в нем и говорится. В заголовке вашей статьи содержится информация, не соответствующая действительности.

В связи с этим и в соответствии с законом я прямо и официально прошу вас в течение трех дней опубликовать опровержение в том же месте, где изначально была размещена ваша статья», – говорится в обращении, направленном посредством бюрофакса.