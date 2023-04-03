Тебас отрицает обвинения в направлении ложных доказательств по делу Негрейры в прокуратуру: «Статья наносит ущерб моей чести и репутации, а также имиджу Ла Лиги»

Теги Барселона Ла Лига Хавьер Тебас Жозеп Бартомеу Сандро Рамирес Футбол

Хавьер Тебас недоволен обвинениями в дезинформации прокуратуры по делу Негрейры

Президент Ла Лиги отреагировал на информацию La Vanguardia о том, что он в качестве доказательства, подкрепляющего обвинения в адрес Жосепа Бартомеу и Сандро Роселя, использовал неподходящий документ. «Барселона» призвала руководителя уйти в отставку.

«Сведения, указанные в статье, содержат заявления и ошибочные сведения, не имеющие подтверждения, и, некорректно представленные, они наносят серьезный ущерб моей чести и репутации, а также имиджу Ла Лиги. И распространение информации в соцсетях существенно увеличивает ущерб.

Необходимо подчеркнуть, что газета в заголовке ложно обвиняет меня в предоставлении ложных доказательств в рамках расследования прокуратуры в отношении «Барселоны», в то время как в материале, которым она руководствуется, это явно опровергается.

Мы далеки от того, чтобы столкнуться с обвинениями в предоставлении ложных доказательств (это преступление, то есть ваша статья меня оклеветала), они являются частью уголовного процесса, а документ, направленный в прокуратуру, не является обвинительным, о чем в нем и говорится. В заголовке вашей статьи содержится информация, не соответствующая действительности.

В связи с этим и в соответствии с законом я прямо и официально прошу вас в течение трех дней опубликовать опровержение в том же месте, где изначально была размещена ваша статья», – говорится в обращении, направленном Тебасом посредством бюрофакса.

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15 комментариев

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Real_v_dushe
Ответ Bazilic
Попробуют и ничего им не будет
Ничего не будет Реалу, потому что Реал ничего не совершал противозаконного
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Сикарио
Ответ Butrymovich Mikalai
попрошу заметить , Мистер Тебас Мадридский не отрицает отправки документа не относящегося к делу Негрейры, он лишь отмазывается что этим действием никого не обвинял ..... просто так получилось, чисто из лучших побуждений действовал, понять и простить ...
Ты совсем глупый что ли или читать не умеешь? Эти документы это считай еще одно новое дело против Кабинета.
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#SharkTeam
Как он вообще до такого додумался
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Ramil Usmanov
Именно Тебас подорвал имидж Ла Лиги, иначе говоря н@ср@л.
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EminenceGrise
Когда несут такую юридическую ахинею возникает непреодолимое желание дать такому субъекту по морде!
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Butrymovich Mikalai
Тебас Мадридский просто прикрепил неправильный документ ..... как говорится: "Возвращаемся в Мадрид с сомнениями" )
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Raindrop Drop Top
Мадридская шестерка еще что-то вякает про честь 🤣
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EminenceGrise
Ждем новый аккаунт на спортс: "Честь Тебаса"
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rigobersong
В большинстве случаев человек не оправдывается в своих поступках, если знает, что делал все честно и правильно:) Тебас же сразу начал увиливать, что как бэ нам намекает:))
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Bazilic
Ответ Real_v_dushe
Пусть попробуют
Попробуют и ничего им не будет
+1
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Butrymovich Mikalai
попрошу заметить , Мистер Тебас Мадридский не отрицает отправки документа не относящегося к делу Негрейры, он лишь отмазывается что этим действием никого не обвинял ..... просто так получилось, чисто из лучших побуждений действовал, понять и простить ...
+10
-3
+7
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Real_v_dushe
Ответ Bazilic
Ты же понимаешь, что скоро на Реал тоже дело придумают?)
Пусть попробуют
0
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-3
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Bazilic
Ответ Real_v_dushe
Тебас вырыл наконец топор войны после такой откровенной фейковой заказухи бчк, запасаемся попкорном. Пожелаем удачи обеим сторонам, чтобы в испанском футболе больше не осталось ни Тебаса, ни Лапорты.
Ты же понимаешь, что скоро на Реал тоже дело придумают?)
+1
-4
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Bazilic
Какой же клоун
Ущерб Лиге нанес ты
Из самой сильной лиги мира превратил Ла Лигу в самую нищую
+12
-4
+8
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Real_v_dushe
Тебас вырыл наконец топор войны после такой откровенной фейковой заказухи бчк, запасаемся попкорном. Пожелаем удачи обеим сторонам, чтобы в испанском футболе больше не осталось ни Тебаса, ни Лапорты.
+2
-7
-5
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