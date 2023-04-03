Ольга Зайцева: «Наши спортсмены – самые сильные. Наша страна – великая держава. Все остальные страны, конкретно Америка, нам завидуют»

Теги Ольга Зайцева МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Биатлон

Ольга Зайцева считает, что США завидуют России

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону заявила, что условия МОК по допуску россиян вносят разлад в общество.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«Это решение, наверное, каждого спортсмена. Но, я считаю, что эта ситуация началась с моего века, с 2014-го года, когда нас обвиняли. Это политика идет.

Мы – спортсмены, как воины на спортивной арене, поэтому, конечно, должны прислушиваться к своему руководству. И вот эти люди, которые предлагают это, они разделяют нас на два общества, ссорят нас.

А все знают, когда поссоришь сильную команду, страну, происходит разлад. У них такая тенденция, что они вносят разлад в нашу страну.

Они знают, что наша страна – самая сильная, наши спортсмены – самые сильные. Они понимают, что без наших спортсменов им плохо соревноваться, хоть они, может, это и не озвучивают.

Я еще раз повторюсь, что наши спортсмены – самые сильные, самые лучшие. Наша страна – великая держава. Все остальные страны, конкретно Америка, нам завидуют.

Мы должны объединиться. Должно быть какое-то одно решение. Надо идти к той цели, к которой нас ведет наше руководство, страна. Мы должны быть патриотами.

Мы все должны объединиться, идти в одном направлении, как наши ребята-солдаты идут защищать нашу страну. Мы здесь на стороне должны объединиться, не решать частные вопросики.

Это все пройдет. Сейчас, да, к сожалению, такая ситуация, но это все кончится. Настанет нормальное мироздание, в котором будут существовать нормальные люди, все будет по-человечески, по Богу.

Тогда и вернутся все соревнования, и Олимпиада. Все вернутся к нормальному течению жизни. Сейчас же просто какой-то водоворот. Это просто реально надо переждать, собраться с силами.

Со стороны опытного спортсмена скажу, что все это проходящее, дальше будет лучше. Всем в жизни дается какой-то урок, препятствие, чтобы мы росли на нем, учились.

Молодым спортсменам тяжело, но они должны прислушиваться к старшим. Еще раз повторюсь, все это пройдет, все будет восстановлено. Потом уже будут победы Олимпийских игр, спортсмены России», – сказала Зайцева. 

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82 комментария

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сондра
Стадно за этот бред
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Rafael Nadal Parero
если где-то у нас и уместно употреблять эпитет «самый», то только в контексте самой закомплексованной нации. Развиваемся исключительно в масштабах воображаемых амбиций и притязаний
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Wasp 13
А ещё - "Ну вот, всех победим, всех убьем, всех ограбим, кого нужно. В общем, все как мы любим... С нами бог."
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DenJD
Видения являются нехорошим признаком
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Заборостроитель
Кстати, тренер Газмяса получил еще одно гражданство.
Видимо в еврокубки собрался.😅
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Сейит Касымбеков
хотелось бы в это верить, болеть за российский спрот - сплошная боль(( раньше хотя бы в биатлоне выигрывали, в хоккее, а о футболе не может быть и речи...или не зря антидопинговая служба цыплялась.. имхо
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Olga.t
Ответ dimitrii36
список не полный, Черногория - у власти один 32 года, нашему ещё далеко
я вас расстрою, но Джуканович на днях проиграл президентские выборы..
Не нашлось у них своей Эллочки на этот раз.
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Atsuktuvas
Жаль, что руководитель нашей страны так сильно завидует, что он не руководитель страны, которая нам завидует.
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cukken
Сколько желчи из либерды, прекрасна Зайка, подрываешь, накидывайте минусы, я готов ощутить вашу учесть!
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Висита Эльмурзаев
чема именно ЗАВИДУЕТ америка?
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Пылесос
Ольга Зайцева уверенно вырвалась вперёд в номинации "Идиот России 2023".
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Ilya Kurepa
закусывать надо гражданка...
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Darshan
"Мы – спортсмены, как воины на спортивной арене, поэтому, конечно, должны прислушиваться к своему руководству". А потом громкое возмущение по поводу "спорт вне политики". Как в биполярном расстройстве.
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nnn4404
вот интересно она понимает что она несет, иль она преследует какие-то цели?
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Савелий Борисов
Неожиданный для меня спич от Зайцевой, раньше относился к ней с большим уважением(((
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трович
Подозреваю, новый сезон "Нашей Раши" не взлетел бы. Люди тупо не видели бы разницы между картинкой на экране и взглядом из окна.
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Лжетрофеич
Всероссийская Эпозайка Солёные Мозги
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dimitrii36
Ответ Sobachkin
Черногория жила и жила себе, не?
да и сейчас живёт, только мир не критикует премьера, что засиделся
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Sobachkin
Ответ dimitrii36
список не полный, Черногория - у власти один 32 года, нашему ещё далеко
Черногория жила и жила себе, не?
+2
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Варлампий Варлампий
"Вы не понимаете, айфоны с макбуками придумали наши самые лучшие инженеры, мы отправили их туда, чтобы они на месте контролировали допуск американцев к нашим технологиям и поставляли изделия в Россию", - добавила биатлонистка.
+3
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Аркус
Стыдно,что я когда-то за неё болел.
+18
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Ivan Balashov
А ведь я за эту жуткую тётку когда-то болел. Теперь же нет никаких чувств, кроме омерзения и желания отмежеваться от неё как можно надёжнее.

Остаётся понять, то ли Зайцева деградировала так за годы без спорта, то ли обиделась на весь мир из-за допинговой дисквалификации, то ли всегда была такой.
+8
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Sergeev55
Щас где-то в Израиле завидует Светлаков...
😅😅😅
+3
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Jan T
сказала Зайцева.

По простоте душевной, наивно полагал, что есть две крайности: юная и пожилая -- Степанова и Вяльбе с Тихоновым. Оказывается, ещё и среднего возраста крайность существует -- это Зайцева.
Неужто это ещё не всё?! Неужто в тупик упёрлись?
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Sobachkin
урок, препятствие, чтобы мы росли на нем, учились. ---- Как раз не учитесь, а вот так себе мандаты выбиваете, а потом как Журова и Валуев дичь несете
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