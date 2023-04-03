Ольга Зайцева: «Наши спортсмены – самые сильные. Наша страна – великая держава. Все остальные страны, конкретно Америка, нам завидуют»

Ольга Зайцева считает, что США завидуют России

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону заявила, что условия МОК по допуску россиян вносят разлад в общество.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«Это решение, наверное, каждого спортсмена. Но, я считаю, что эта ситуация началась с моего века, с 2014-го года, когда нас обвиняли. Это политика идет.

Мы – спортсмены, как воины на спортивной арене, поэтому, конечно, должны прислушиваться к своему руководству. И вот эти люди, которые предлагают это, они разделяют нас на два общества, ссорят нас.

А все знают, когда поссоришь сильную команду, страну, происходит разлад. У них такая тенденция, что они вносят разлад в нашу страну.

Они знают, что наша страна – самая сильная, наши спортсмены – самые сильные. Они понимают, что без наших спортсменов им плохо соревноваться, хоть они, может, это и не озвучивают.

Я еще раз повторюсь, что наши спортсмены – самые сильные, самые лучшие. Наша страна – великая держава. Все остальные страны, конкретно Америка, нам завидуют.

Мы должны объединиться. Должно быть какое-то одно решение. Надо идти к той цели, к которой нас ведет наше руководство, страна. Мы должны быть патриотами.

Мы все должны объединиться, идти в одном направлении, как наши ребята-солдаты идут защищать нашу страну. Мы здесь на стороне должны объединиться, не решать частные вопросики.

Это все пройдет. Сейчас, да, к сожалению, такая ситуация, но это все кончится. Настанет нормальное мироздание, в котором будут существовать нормальные люди, все будет по-человечески, по Богу.

Тогда и вернутся все соревнования, и Олимпиада. Все вернутся к нормальному течению жизни. Сейчас же просто какой-то водоворот. Это просто реально надо переждать, собраться с силами.

Со стороны опытного спортсмена скажу, что все это проходящее, дальше будет лучше. Всем в жизни дается какой-то урок, препятствие, чтобы мы росли на нем, учились.

Молодым спортсменам тяжело, но они должны прислушиваться к старшим. Еще раз повторюсь, все это пройдет, все будет восстановлено. Потом уже будут победы Олимпийских игр, спортсмены России», – сказала Зайцева.

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