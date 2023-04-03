Защитник «Нанта» Хаджам отказался прервать пост в Рамадан в день матча с «Реймсом». Комбуаре исключил его из состава

Защитника « » исключили из состава на игру из-за отказа прервать пост.

Главный тренер «канареек» принял решение не включать 20-летнего футболиста в состав на матч против « » в Лиге 1 (0:3).

Причиной этому стал отказ защитника прервать пост во время Рамадана.

Ранее судьям во Франции запретили делать паузы в матчах в Рамадан, пригрозив наказанием. Глава судей Франции заявил: «У игроков много возможностей перекусить во время матчей. Споры бесплодны».

Комбуаре об выводе игрока «Нанта» из состава в Рамадан: «Я тренер, я устанавливаю правила. Те, кто постятся, не играют»

АПЛ готовится к Рамадану: некоторые матчи прервут для перекусов