Защитник «Нанта» Хаджам отказался прервать пост в Рамадан в день матча с «Реймсом». Комбуаре исключил его из состава

Теги Нант лига 1 Франция Реймс Антуан Комбуаре религия Жауан Хаджам Футбол

Защитника «Нанта» Жауана Хаджама исключили из состава на игру из-за отказа прервать пост.

Главный тренер «канареек» Антуан Комбуаре принял решение не включать 20-летнего футболиста в состав на матч против «Реймса» в Лиге 1 (0:3).

Причиной этому стал отказ защитника прервать пост во время Рамадана. 

Ранее судьям во Франции запретили делать паузы в матчах в Рамадан, пригрозив наказанием. Глава судей Франции заявил: «У игроков много возможностей перекусить во время матчей. Споры бесплодны».

Комбуаре об выводе игрока «Нанта» из состава в Рамадан: «Я тренер, я устанавливаю правила. Те, кто постятся, не играют»

АПЛ готовится к Рамадану: некоторые матчи прервут для перекусов

57 комментариев

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whereissuso
Ответ almatbarsa
Ну Бензема например хет-трик положил в ворота Челси, и какой был смысл его выпускать?
Встречный вопрос: а ты за Бенземой следил в тот день?
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Валерий Питерский
Ответ Edo Milanian
Нет никаких проблем, не будет никаких санкций. Просто, когда ты не ешь, ты больше не в составе, тебя не ставят. * Немного непонятно про "нет никаких проблем". А если 6 из 6 не едят? А если 10 из 10?
Оказывается - можно. Мне тут разъяснили. Нужно профессионально подходить к тренировкам и будет тебе счастье 🤣
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Isshin88
Ответ Фантом
В исламе все еще проще: прямо предписывается НЕсоблюдение поста для беременных, для тех, кому это необходимо по состоянию здоровья, для путешествующих, для воинов и для тех, кому нужно заниматься тяжелым физическим трудом. Ну и разные советы муфтиев неоднократно решали, что спортсмены на соревнованиях совершенно точно подпадают под тот же самый случай. Так что в данном случае проблема не в религии, а в безграмотности.
В подавляющем большинстве случаев верующий и безграмотный - это синонимы.
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Хызыр
Ответ David Aprasidze
Как не существует? Те кто взрываются и есть настоящие
Я думаю, это люди с неустойчивой психикой, возможно даже с серьёзными психическими расстройствами. Им можно навязать любые догмы.
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Edo Milanian
Нет никаких проблем, не будет никаких санкций. Просто, когда ты не ешь, ты больше не в составе, тебя не ставят.
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Немного непонятно про "нет никаких проблем". А если 6 из 6 не едят? А если 10 из 10?
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lezhik
Ответ Islam5550
А если одно другому не мешает ? Тогда можно не оставлять получается
То нужно переходить в такую команду, где тренер не против и так же считает, что одно другому не мешает.
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Новокули26
Ответ Fark
Ведь можно же из за работы или других обстоятельств прерывать Рамадан и потом дополнительно проходить. НЕ понимаю таких упертых людей, ты же команду подводишь
Ты если не волокешь в этом деле,лучше молчи! Если человек верующий,для него религия превыше всего
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Валерий Питерский
Ответ Фантом
В исламе все еще проще: прямо предписывается НЕсоблюдение поста для беременных, для тех, кому это необходимо по состоянию здоровья, для путешествующих, для воинов и для тех, кому нужно заниматься тяжелым физическим трудом. Ну и разные советы муфтиев неоднократно решали, что спортсмены на соревнованиях совершенно точно подпадают под тот же самый случай. Так что в данном случае проблема не в религии, а в безграмотности.
Благодарю. Буду знать)
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Jese Rodrigues
Человек не понимает самой сути религии. Что это за религия где можно как-то где-то уступить, закрыть глаза, и прервать пост ради футбола, когда ты держишь пост ради Бога. Тем более пост одна из самых важных вещей религии Ислам, потому что это единственное что ты делаешь ради Бога, все остальное ты делаешь ради себя.
Плюс чушь про эффективность не работает, особенно когда человек ЗМ получил в прошлом сезоне за его эффективность в период Рамадана.
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Новокули26
Ответ Донован хозяин НБА
Тренеру респект. Жауан из-за старых, выдуманных сказок подвел свою команду
Это для тебя может сказки,а человек придерживается поста!
Везде игроки в Рамадан играют соблюдая пост,а этот тренер самый умный и принципиальный
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almatbarsa
Ответ Артур Кузьминский
Лч проходит уже в темное время, когда можно пить и есть
Так это время было за 15 минут до начала того матча если не ошибаюсь, сомневаюсь что Карим за это время плотно покушал и попил, да и переварить это все займет много времени, ходил бы тяжелым во время игры
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David Aprasidze
Ответ Хызыр
Весь современный мир по сути харам, хотя бы потому что весь капитализм устроен на кредитах. Дело в том, что мусульман не существует, иначе бы они не пользовались ни гаджетами, ни услугами банков, ни интернетом и тд. Жили бы отдельно и соблюдали все религиозные догматы. Но глубоко внутри мозга каждый из них осознаёт, что религия - это выдуманная сказка, а все что происходит вокруг реально и никогда ты не заставишь свой мозг отказаться от этой реальности в угоду сказке.
Как не существует? Те кто взрываются и есть настоящие
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Хызыр
Ответ David Aprasidze
Футбол и миллионные контракты тоже харам, пусть идут в пустыню
Весь современный мир по сути харам, хотя бы потому что весь капитализм устроен на кредитах. Дело в том, что мусульман не существует, иначе бы они не пользовались ни гаджетами, ни услугами банков, ни интернетом и тд. Жили бы отдельно и соблюдали все религиозные догматы. Но глубоко внутри мозга каждый из них осознаёт, что религия - это выдуманная сказка, а все что происходит вокруг реально и никогда ты не заставишь свой мозг отказаться от этой реальности в угоду сказке.
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Zeleford
Ответ Артур Кузьминский
Лч проходит уже в темное время, когда можно пить и есть
Вчера ЛЧ что-ли шла?
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Фантом
Ответ Валерий Питерский
Тренер прав. И это к религии не имеет отношения. Если ты проф.футболист, то просто обязан выполнять требования главного тренера. В конце концов потом можешь замолить, если такой религиозный. Не знаю, как в исламе, а в христианстве можно замолить нарушение. Мне кажется тренер увидел в нём сачка)))
В исламе все еще проще: прямо предписывается НЕсоблюдение поста для беременных, для тех, кому это необходимо по состоянию здоровья, для путешествующих, для воинов и для тех, кому нужно заниматься тяжелым физическим трудом. Ну и разные советы муфтиев неоднократно решали, что спортсмены на соревнованиях совершенно точно подпадают под тот же самый случай.

Так что в данном случае проблема не в религии, а в безграмотности.
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d3fstqd
Ответ Mur89
Ну тренер переборщил, держать пост это личное дело игрока, и как показывает практика совсем не мешает профессионалам, вон вчера Бензема хет-трик отгрузил
есть где-то информация, что Бензема, Салах и Манэ соблюдают пост в дни матчей?
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Islam5550
Ответ Francesc Fàbregas
Если тебе мешает религия, то нужно оставить религию. Если тебе мешает футбол, то нужно оставить футбол.
А если одно другому не мешает ? Тогда можно не оставлять получается
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Бобынин
Зачем людям, у которых сорвало крышу, заниматься футболом?? Просто удивительно. 🤔
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Сергей Смирнов
Ответ leozavr10
тренера на бутылку за оскорбление чувств верующих, как это нынче модно в европе
ты что то путаешь.. наказывают за это в РФ. в Европе не помню дел с реальными наказаниями за нарушение чувств
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Tom Harvey
Ответ Fark
Ведь можно же из за работы или других обстоятельств прерывать Рамадан и потом дополнительно проходить. НЕ понимаю таких упертых людей, ты же команду подводишь
Можно прерывать посто во время путешествие, а потом возместить полсе рамадана, но никогда не слышал чтобы можно было из-за работы. То есть если матч выездной, то нет никаких проблем с постом, можно не держать.
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maksim shavkun
Ответ тот самый Кадрус
Я так понимаю они этот матч в одну калитку проиграли 0:3 с футболистами, которые и ели и пили в день матча? 🤣🤣🤣походу просто ты плохой тренер! Вон у Анчелотти постящийся Бензема трёшку кладёт.
Он постится как половина мусульман в kfc? История из жизни- в рамадан наши подрядчики типа постились правда друг перед другом, как-то один из них был замечен в kfc , хот я другим говорил что поститься
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Роман Буянов
Ответ Артур Кузьминский
Лч проходит уже в темное время, когда можно пить и есть
А вчера Бензема что сделал? )
+8
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Валерий Питерский
Тренер прав. И это к религии не имеет отношения. Если ты проф.футболист, то просто обязан выполнять требования главного тренера. В конце концов потом можешь замолить, если такой религиозный.
Не знаю, как в исламе, а в христианстве можно замолить нарушение.
Мне кажется тренер увидел в нём сачка)))
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Barcelona Forever
Ответ Mur89
Ну тренер переборщил, держать пост это личное дело игрока, и как показывает практика совсем не мешает профессионалам, вон вчера Бензема хет-трик отгрузил
в чём переборщил?!он же сказал что санкций никаких небудет и никакого конфликта нет.Просто у него правило и он это озвучил,не ешь не играешь
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a2wai
Раздули из мухи слона. Он итак всего 9 матчей в этом сезоне провел.
+1
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