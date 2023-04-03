Защитник «Нанта» Хаджам отказался прервать пост в Рамадан в день матча с «Реймсом». Комбуаре исключил его из состава
Защитника «Нанта» Жауана Хаджама исключили из состава на игру из-за отказа прервать пост.
Главный тренер «канареек» Антуан Комбуаре принял решение не включать 20-летнего футболиста в состав на матч против «Реймса» в Лиге 1 (0:3).
Причиной этому стал отказ защитника прервать пост во время Рамадана.
Ранее судьям во Франции запретили делать паузы в матчах в Рамадан, пригрозив наказанием. Глава судей Франции заявил: «У игроков много возможностей перекусить во время матчей. Споры бесплодны».
Комбуаре об выводе игрока «Нанта» из состава в Рамадан: «Я тренер, я устанавливаю правила. Те, кто постятся, не играют»
АПЛ готовится к Рамадану: некоторые матчи прервут для перекусов
*
Немного непонятно про "нет никаких проблем". А если 6 из 6 не едят? А если 10 из 10?
Плюс чушь про эффективность не работает, особенно когда человек ЗМ получил в прошлом сезоне за его эффективность в период Рамадана.
Везде игроки в Рамадан играют соблюдая пост,а этот тренер самый умный и принципиальный
Так что в данном случае проблема не в религии, а в безграмотности.
Не знаю, как в исламе, а в христианстве можно замолить нарушение.
Мне кажется тренер увидел в нём сачка)))