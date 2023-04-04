«Это неправда». Дэйли о возможной серии матчей России и Канады
Заместитель комиссионера НХЛ опроверг подготовку серии игр между Канадой и Россией
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отреагировал на информацию о матчах между Россией и Канадой.
Комментатор Алексей Андронов ранее сообщил о планах Федерации хоккея Канады и НХЛ провести серию из трех матчей со сборной России.
«Это неправда», – ответил Дэйли.
Ранее стало известно, что с Федерацией хоккея России не связывались на предмет проведения данной серии.
И вот в это верится куда охотнее
НХЛ ничего не мешает провести его так