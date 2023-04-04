«Это неправда». Дэйли о возможной серии матчей России и Канады

Заместитель комиссионера НХЛ опроверг подготовку серии игр между Канадой и Россией

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отреагировал на информацию о матчах между Россией и Канадой.

Комментатор Алексей Андронов ранее сообщил о планах Федерации хоккея Канады и провести серию из трех матчей со сборной России.

«Это неправда», – ответил Дэйли.

Ранее стало известно, что с Федерацией хоккея России не связывались на предмет проведения данной серии.