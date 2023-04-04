«Это неправда». Дэйли о возможной серии матчей России и Канады

Теги Сборная России по хоккею Билл Дэйли Сборная Канады по хоккею НХЛ Р-Спорт Хоккей

Заместитель комиссионера НХЛ опроверг подготовку серии игр между Канадой и Россией

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отреагировал на информацию о матчах между Россией и Канадой.

Комментатор Алексей Андронов ранее сообщил о планах Федерации хоккея Канады и НХЛ провести серию из трех матчей со сборной России.

«Это неправда», – ответил Дэйли.

Ранее стало известно, что с Федерацией хоккея России не связывались на предмет проведения данной серии.

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4 комментария

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Дмитрий Александрович
Все понятно, расходимся парни. Андроновну привет..
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Влад Безруков
Вообще очень может быть, что до Андронова дошёл сломанный телефон и речь была не о выделенных матчах, а о Кубке Мира
И вот в это верится куда охотнее
НХЛ ничего не мешает провести его так
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memphis
А быстро эта тема дошла до верхов НХЛ и ИИХФ)
+4
-1
+3
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Al561
Ясен пень. Они не знают что делать с КМ из-за бана россиян, а тут какие-то выделенные матчи с ними.
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