Обед боссов «Барсы» и «Реала» перед класико вновь не состоится. Отношения клубов обострились, но сотрудничество по Суперлиге продолжится

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Жоан Лапорта Флорентино Перес Класико Суперлига Европы Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Традиционный обед боссов «Барселоны» и «Реала» перед класико 5 апреля снова не состоится

Руководители «Барселоны» и «Реала» снова не пообедают вместе перед класико 5 апреля.

Как сообщает Diario Sport, такое решение принял совет директоров «Барселоны» во главе с Жоаном Лапортой. Это связано с позицией «Реала» по делу о возможной коррупции в связи с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, ранее занимавшему пост вице-президента Технического комитета судей Федерации футбола Испании.

При этом отмечается, что, несмотря на обострение отношений между клубами, совместная работа по общим вопросам, таким, как Суперлига Европы, продолжится. Также обсуждается вопрос проведения товарищеского матча во время летнего межсезонья.

«Барселона» и «Реал» сыграют в ответном матче в полуфинале Кубка Испании в среду, 5 апреля.

Перед предыдущим матчем между командами в Ла Лиге 19 марта традиционный обед членов руководства также не состоялся. Президент «Мадрида» Флорентино Перес не присутствовал на матче, однако в этот раз он может посетить игру, поскольку считает эту встречу особенно важной и верит, что «Реал» сможет выйти в финал Кубка.

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24 комментария

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Boni Jek
Ответ AlмAЗ kApArov
-12)))
Ухххх агония))
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Berekella 999
мошенник перес знает заранее что реал опять проиграет Барселоне
+4
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+4
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Bolvan
Ответ Михаил Шаповалов
с момента старта кампании суперлиги, я думаю да.
Может быть ты и прав но они всегда были и будут враждавать друг с другом, это как Марсель и Псж или Фенербахче и Галатасарай
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Рустам Атаев
трусливый перес. это и к лучшему. значит реал опять проиграет
+6
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+6
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benjamin92
Пересу запретили встречаться с Лапортой, иначе Реал следующий
+1
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Бускетс это позиция
Ну, это и не удивительно, после того, как Реал поддержал Ла Лигу в деле Негрейры, отношения между клубами не лучшие
+1
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CopaAmerica
тогда завтрак в воскресенье, на него приглашают даже родственников которых не очень любят
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СуперНегр228
Прям как и Газпром с Германией
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Vlad
Ответ Илияс
Может твоему перцу стыдно смотреть, ИДИОТ
200% верно сказано. К тому же подчеркнуто с большой буквы. Согласен с Вами
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Никита Мальковский
просто у сливки подгорают 12
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Bolvan
Ответ Михаил Шаповалов
с момента старта кампании суперлиги, я думаю да.
Вряд ли
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Михаил Шаповалов
Ответ Bolvan
Как будто отношения между клубами были дружескими
с момента старта кампании суперлиги, я думаю да.
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-1
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Cebish Kerimovich
Ответ Сикарио
Судейскому нищеброду Лапорте стыдно смотреть Флорентино в глаза.
а не стыдно Переса? все видели как они взяли ЧЛ 🤣
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Валерий Ковальчук
Да уж, корефаны почти 120 лет !!! Водой не разольёшь !!!
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белошип
Ответ Adham Boy
Может обед не состоялся потому что Лапорта хотел дёргать за ещё один рычаг) ну вы поняли)
Так он уже дёрнул,опять ручного свистуна поставил на класико)
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alberto-m
Ответ Сикарио
Судейскому нищеброду Лапорте стыдно смотреть Флорентино в глаза.
Что-то ты такое не писал когда твой флорентинка забился в угол и испугался прийти на игру.
Ты🤡, поторопись на 🚍, а то 🎪 снова уедет без тебя
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Maksat Mollayew
Уважение превыше всего
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Inside 88 LW
Надеюсь место обеда гостям из Мадрида предоставят ужин из кордона жандармов - чтобы уехали из столицы Каталонии.
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Илияс
Ответ Сикарио
Судейскому нищеброду Лапорте стыдно смотреть Флорентино в глаза.
Может твоему перцу стыдно смотреть, ИДИОТ
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-6
+7
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Adham Boy
Может обед не состоялся потому что Лапорта хотел дёргать за ещё один рычаг) ну вы поняли)
+1
-3
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AlмAЗ kApArov
Ответ Сикарио
Судейскому нищеброду Лапорте стыдно смотреть Флорентино в глаза.
-12)))
+9
-7
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Raindrop Drop Top
Ну тогда опять придется накормить коронной четверочкой 🤣
+6
-6
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Bolvan
Как будто отношения между клубами были дружескими
+8
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Сикарио
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