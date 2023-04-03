Обед боссов «Барсы» и «Реала» перед класико вновь не состоится. Отношения клубов обострились, но сотрудничество по Суперлиге продолжится

Традиционный обед боссов «Барселоны» и «Реала» перед класико 5 апреля снова не состоится

Руководители «Барселоны» и « » снова не пообедают вместе перед класико 5 апреля.

Как сообщает Diario Sport, такое решение принял совет директоров «Барселоны» во главе с . Это связано с позицией «Реала» по делу о возможной коррупции в связи с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, ранее занимавшему пост вице-президента Технического комитета судей Федерации футбола Испании.

При этом отмечается, что, несмотря на обострение отношений между клубами, совместная работа по общим вопросам, таким, как Суперлига Европы, продолжится. Также обсуждается вопрос проведения товарищеского матча во время летнего межсезонья.

« » и «Реал» сыграют в ответном матче в полуфинале Кубка Испании в среду, 5 апреля.

Перед предыдущим матчем между командами в 19 марта традиционный обед членов руководства также не состоялся. Президент «Мадрида» не присутствовал на матче, однако в этот раз он может посетить игру, поскольку считает эту встречу особенно важной и верит, что «Реал» сможет выйти в финал Кубка.