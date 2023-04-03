«Юве» скрывал в отчетности соглашения с «Аталантой», «Сассуоло» и другими клубами. Фиктивный прирост капитала по ним мог быть 33 млн евро в 2019-м

Теги Удинезе Сампдория Кальяри Аталанта Ювентус серия А Италия Сьон Болонья Сассуоло Фабио Паратичи деньги Футбол

«Ювентус» скрывал в финансовой отчетности обязательства по договоренностям с другими клубами

По информации La Gazzetta dello Sport, компания Prisma выявила договоренности «Ювентуса» с другими клубами – «Аталантой, «Сассуоло», «Кальяри», «Удинезе», «Болоньей», «Сампдорией» и «Сьоном».

Экономическая полиция Турина в ходе предварительного расследования отчетности «Ювентуса» с 2019 по 2021 год нашла доказательства того, что у клуба есть задолженности перед «Аталантой» и «Сассуоло» на суммы по 8 млн евро. Сообщается, что долговые обязательства «Ювентуса» также находят отражение в бюджете за 2022 год.

Следствие также располагает документами, датированными 2020 годом, которые были подписаны Фабио Паратичи и Лукой Перкасси – представителями, соответственно, «Ювентуса» и «Аталанты».

Кроме того, обнаружена переписка, согласно которой, против «Ювентуса» по состоянию на конец марта прошлого года «выставлены счета» на сумму около 3 млн евро.

По данным Calcio e Finanza, из 127 млн евро прироста капитала «Ювентуса» в сезоне-2018/19, 32,8 млн могут быть фиктивными.

Ранее сообщалось, что за «подозрительные соглашения» с «Ювентуса» могут дополнительно снять от 15 до 25 очков.

Прокуратура расследует подозрительные трансферные сделки «Юве» с «Аталантой» и «Удинезе». Туринцы использовали эти клубы «как банки», чтобы улучшить финотчетность

«Ювентус» наказали за то, что делают все. Это несправедливо, но логично

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34 комментария

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Dixon010
Ответ Los Galácticos
ПСЖ не скрывает что у них отрицательный баланс пол миллиарда, при этом почему-то их никто не трогает за нарушение ФФП.
При чем тут ПСЖ, если против Юве копают внутри Италии? УЕФА не трогает ПСЖ, но и на Ювентус не гонит
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Магомед Жабиев
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Странно, что это ещё говорит фан ФК Негрейра
А этим отсталым больше делать нечего , поэтому мусорят все ветки
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Jamil Israfilov
Прикол в том что за "денежные махинации" коими являются отчёты, договоренности и т д, максимум что может сделать суд , это снять очки с клуба))))) Вдумайтесь))) снять очки с клуба, который добывал их на поле а не в кабинетах.))) И никакого денежного штрафа, никаких судебных приговоров против конкретных лиц. Тупо снять очки. На другое пятой точки не хватает))))
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AlexRyzen
Ответ Pucheslav
Как это все отменяет экономические преступления Ювентуса ?
А ПСЖ , Челси , МС ?? Как тебе ? Все у них ровно ?
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AlexRyzen
Ответ Pucheslav
Как это все отменяет экономические преступления Ювентуса ?
Дело в том , что это делают почти все топ - клубы , а зацепились за один , где он "провинился" перед УЕФА? В замесе с суперлигой , смекаешь ?
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Е.Р.
Как далёко-далёко где-то там во Пьемонте
Фотографию Ювы уронила Серия Б,
А по белому снегу уходил от проверок
Коррупционер в ч-б телогрейке или просто Жува
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Scorpio
Ответ Софья Хороброва
Кроме как Животные не назвать. А помните были люди, которые защищали ювентус, типа просто так очки сняли...
в смысле были? вот они тут шляются в коментах,
а большая часть тихонько минусики ставит..
детский сад
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CopaAmerica
Ответ Вадим Слуцкий
Соглашение с "Аталантой", но "Аталанта" ни при чём...
вот вот, одна сторона скрывала а другая нет ?
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Murat Annayev
Ответ Scorpio
че там по сити, псж, поркелоне? в любом чемпионате есть такие клубцы как жува
Призрак Суперлиги негативно влияет на УЕФА. Да откажитесь вы от этой затеи. Всё равно остальные клубы кинули эту троицу - Юве, Барса, Реал. Кажись и Реал кинул.
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Вадим Слуцкий
Соглашение с "Аталантой", но "Аталанта" ни при чём...
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Софья Хороброва
Кроме как Животные не назвать. А помните были люди, которые защищали ювентус, типа просто так очки сняли...
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Ramiz Tamazanov
Ответ Scorpio
слабо у глорцов договорентуса полыхает, бгг подключили всех своих ботов идите карму, что ли, почистите, очистка пердивом на пользу не пошла, пора уже с этим недоразумением полосатым заканчивать
40 лет, мужик..
+1
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Геннадий Тимченко
Ответ Los Galácticos
ПСЖ не скрывает что у них отрицательный баланс пол миллиарда, при этом почему-то их никто не трогает за нарушение ФФП.
там оберег - посох пешехода, он даже покруче рычага Барселоны 🤣
+1
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savik-A.M.
Ответ Pucheslav
Как это все отменяет экономические преступления Ювентуса ?
Какое отношение это имеет к спортивным достижениям ?
+4
-4
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Scorpio
слабо у глорцов договорентуса полыхает, бгг
подключили всех своих ботов
идите карму, что ли, почистите, очистка пердивом на пользу не пошла, пора уже с этим недоразумением полосатым заканчивать
+1
-7
-6
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kwinto88
Ответ Los Galácticos
ПСЖ не скрывает что у них отрицательный баланс пол миллиарда, при этом почему-то их никто не трогает за нарушение ФФП.
Нефть не пахнет
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Pucheslav
Ответ AlexRyzen
Все обвинения из- за СУПЕРЛИГИ , Монополия УЕФА сама себя этим компрометирует . Реал не тронут - слишком силен , Барсу и Ювентус кошмарят , но это не на долго !
Как это все отменяет экономические преступления Ювентуса ?
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savik-A.M.
Ответ green4
Где-то потирает руки Тони Сопрано
На том свете , умер кстати в Риме
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Сергей Ангел
Заметил докапались до Юве а другие клубы святые что-ли пусть тогда все клубы проверят и походу много чего найдут
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rigobersong
Почему Судьентус выбрал черно-полосатую форму?:) Все просто:))

Полосатая форма позволяла быстро обнаружить беглеца. Такой орнамент не сливался с окружающей местностью и помогал искать залючённого. Кроме того, подобный цвет одежды сразу выделял беглеца из толпы людей.

Другое назначение полосатой формы — унификация. В тюрьмах абсолютно все заключённые носили робы с чёрными и белыми полосками. Подобное однообразие и одинаковая одежда оказывали психологическое воздействие, снижая инициативу заключённого.
+4
-10
-6
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AlexRyzen
Все обвинения из- за СУПЕРЛИГИ , Монополия УЕФА сама себя этим компрометирует . Реал не тронут - слишком силен , Барсу и Ювентус кошмарят , но это не на долго !
+13
-5
+8
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Zidane 21
Ответ Scorpio
пора на дно, домой сколько можно одной коррупционной пенсионерке прощать мутные делишки
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whereissuso
Надеюсь, им вернут очки и юве поборется за чемпионство. 12 очков за 10 туров + очная встреча, вполне можно отыграть
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encaro_one
Посмотрел, акции Ювентуса сейчас в три раза ниже пика, капитализация 846,71M, а зачем им нужно было раздувать отчетность, продать клуб хотели?
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Scorpio
Ответ Ебздрогыч
В принципе, если так глубоко копнуть каждую команду, то итальянский футбол можно смело закрывать. Мафия бессмертна!
че там по сити, псж, поркелоне?
в любом чемпионате есть такие клубцы как жува
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