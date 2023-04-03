«Юве» скрывал в отчетности соглашения с «Аталантой», «Сассуоло» и другими клубами. Фиктивный прирост капитала по ним мог быть 33 млн евро в 2019-м

«Ювентус» скрывал в финансовой отчетности обязательства по договоренностям с другими клубами

По информации La Gazzetta dello Sport, компания Prisma выявила договоренности «Ювентуса» с другими клубами – «Аталантой, «Сассуоло», « », « », «Болоньей», «Сампдорией» и « ».

Экономическая полиция Турина в ходе предварительного расследования отчетности «Ювентуса» с 2019 по 2021 год нашла доказательства того, что у клуба есть задолженности перед «Аталантой» и « » на суммы по 8 млн евро. Сообщается, что долговые обязательства «Ювентуса» также находят отражение в бюджете за 2022 год.

Следствие также располагает документами, датированными 2020 годом, которые были подписаны и Лукой Перкасси – представителями, соответственно, «Ювентуса» и «Аталанты».

Кроме того, обнаружена переписка, согласно которой, против «Ювентуса» по состоянию на конец марта прошлого года «выставлены счета» на сумму около 3 млн евро.

По данным Calcio e Finanza, из 127 млн евро прироста капитала «Ювентуса» в сезоне-2018/19, 32,8 млн могут быть фиктивными.

Ранее сообщалось, что за «подозрительные соглашения» с «Ювентуса» могут дополнительно снять от 15 до 25 очков.

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