«Юве» скрывал в отчетности соглашения с «Аталантой», «Сассуоло» и другими клубами. Фиктивный прирост капитала по ним мог быть 33 млн евро в 2019-м
«Ювентус» скрывал в финансовой отчетности обязательства по договоренностям с другими клубами
По информации La Gazzetta dello Sport, компания Prisma выявила договоренности «Ювентуса» с другими клубами – «Аталантой, «Сассуоло», «Кальяри», «Удинезе», «Болоньей», «Сампдорией» и «Сьоном».
Экономическая полиция Турина в ходе предварительного расследования отчетности «Ювентуса» с 2019 по 2021 год нашла доказательства того, что у клуба есть задолженности перед «Аталантой» и «Сассуоло» на суммы по 8 млн евро. Сообщается, что долговые обязательства «Ювентуса» также находят отражение в бюджете за 2022 год.
Следствие также располагает документами, датированными 2020 годом, которые были подписаны Фабио Паратичи и Лукой Перкасси – представителями, соответственно, «Ювентуса» и «Аталанты».
Кроме того, обнаружена переписка, согласно которой, против «Ювентуса» по состоянию на конец марта прошлого года «выставлены счета» на сумму около 3 млн евро.
По данным Calcio e Finanza, из 127 млн евро прироста капитала «Ювентуса» в сезоне-2018/19, 32,8 млн могут быть фиктивными.
Ранее сообщалось, что за «подозрительные соглашения» с «Ювентуса» могут дополнительно снять от 15 до 25 очков.
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Фотографию Ювы уронила Серия Б,
А по белому снегу уходил от проверок
Коррупционер в ч-б телогрейке или просто Жува
а большая часть тихонько минусики ставит..
детский сад
подключили всех своих ботов
идите карму, что ли, почистите, очистка пердивом на пользу не пошла, пора уже с этим недоразумением полосатым заканчивать
Полосатая форма позволяла быстро обнаружить беглеца. Такой орнамент не сливался с окружающей местностью и помогал искать залючённого. Кроме того, подобный цвет одежды сразу выделял беглеца из толпы людей.
Другое назначение полосатой формы — унификация. В тюрьмах абсолютно все заключённые носили робы с чёрными и белыми полосками. Подобное однообразие и одинаковая одежда оказывали психологическое воздействие, снижая инициативу заключённого.
в любом чемпионате есть такие клубцы как жува