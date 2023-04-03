Влута из «Урала» приговорили к 2,5 года тюрьмы за ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок. Форвард был нетрезв и ехал со скоростью 203 км/ч

Нападающий «Урала» Рай Влут приговорен к тюремному сроку

Суд в Харлеме вынес вердикт по делу о ДТП с участием , которое произошло в 2021 году, когда он выступал за « ».

Тогда автомобиль, в котором ехали Влут и его друг, столкнулся с машиной, в которой ехали мужчина, женщина и двое детей. 4-летний мальчик получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Тест Влута показал наличие 1,18 промилле в крови. Это более чем в два раза превышает допустимый предел. Показания бортового компьютера автомобиля футболиста свидетельствуют, что скорость движения составляла 203 километра в час. Прокуратура Нидерландов требовала приговорить игрока к 3,5 годам тюрьмы.

Судья принял решение приговорить футболиста к 2,5 года лишения свободы и лишить его водительских прав на 4 года.

Отмечается, что изначально вину за ДТП на себя взял друг Влута, представившийся водителем. Однако футболист решил сказать правду, когда узнал о трагических последствиях аварии.