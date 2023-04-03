Влута из «Урала» приговорили к 2,5 года тюрьмы за ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок. Форвард был нетрезв и ехал со скоростью 203 км/ч

Теги высшая лига Нидерланды Хераклес премьер-лига Россия происшествия Урал Рай Влут Футбол

Нападающий «Урала» Рай Влут приговорен к тюремному сроку

Суд в Харлеме вынес вердикт по делу о ДТП с участием Рая Влута, которое произошло в 2021 году, когда он выступал за «Хераклес».

Тогда автомобиль, в котором ехали Влут и его друг, столкнулся с машиной, в которой ехали мужчина, женщина и двое детей. 4-летний мальчик получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Тест Влута показал наличие 1,18 промилле в крови. Это более чем в два раза превышает допустимый предел. Показания бортового компьютера автомобиля футболиста свидетельствуют, что скорость движения составляла 203 километра в час. Прокуратура Нидерландов требовала приговорить игрока к 3,5 годам тюрьмы.

Судья принял решение приговорить футболиста к 2,5 года лишения свободы и лишить его водительских прав на 4 года.

Отмечается, что изначально вину за ДТП на себя взял друг Влута, представившийся водителем. Однако футболист решил сказать правду, когда узнал о трагических последствиях аварии. 

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85 комментариев

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ForMotherRussia
Ответ iMax
в России цель наказания месть, напился, на тебе 8 лет терпений и унижений. В Голландии цель - перевоспитание гражданина.
Ахаха... classic...
"Наши доносы, их гражданская позиция"
"Наши бесправные разгоны митингов, их защита демократии"
"Наша унижающая тюрьма, их перевоспитывающий санаторий"
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Kit244098
Сейчас адвокат апелляцию подаст. Пока ее рассмотрят время пройдет. А кончится всё, как всегда. Условным сроком и денежным штрафом. На который Влут в Урале вполне успеет денег заработать. Всё старо, как мир))
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CaSpeR-13
Ответ Pelerin
О, какой ты молодец! А ничего, что под Новосибом депутат переехал ребёнка и скрылся с места дтп? Ему только не повезло, что это на камеры попало - пришлось отсидеть 11 суток за оставление места ДТП. На алкоголь освидетельствование не проходил. Гуляет спокойно на свободе, ребёнок в реанимации. https://www.change.org/p/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BB
а че не вспомнил ефремова который по полной получил?
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Александра Александрова
Какая то просто дичь , сломал людям жизнь за это 2.5 года , за такое пожизненное должны давать , он намеренно сел пьяный за руль !
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CaSpeR-13
Ответ Pelerin
О, какой ты молодец! А ничего, что под Новосибом депутат переехал ребёнка и скрылся с места дтп? Ему только не повезло, что это на камеры попало - пришлось отсидеть 11 суток за оставление места ДТП. На алкоголь освидетельствование не проходил. Гуляет спокойно на свободе, ребёнок в реанимации. https://www.change.org/p/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BB
ну и зачем ты мне это скинул? Массимо карера двух баб переехал и ни дня в тюрьме не сидел и что???
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Макс Осипов
Вы хоть новость полностью прочитайте, кто плюсует глупые комментарии про Россию...
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Альберт Адиян
Ответ lezeboka2
Вот это сраная европа. Нет ни закона ни совести. 10 + лишение пожизни.
А хочешь прикол.
В эту "сраную Европу" его из России никто не выдворит и он в итоге и дня не просидит в тюрьме, а будет тут получать деньги из бюджета.
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Michael Boldyrev
Промес, Влут...неплохой имидж вырисовывается:
С Дона выдачи нет... а, пардон, с России выдачи нет!
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Олег Устименко
Ответ Кирилл Голивец
Ждём Промеса
а он тебя нет😏
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Pelerin
Ответ CaSpeR-13
удивительно, чуть что вы любите говорить как хорошо на западе а когда вам неудобная правда в глаза колет вам сразу же нет дела до запада
Зато то, что ты ни на один комментарий про депутата, переехавшего ребёнка, не ответил, совсем не удивительно...
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CaSpeR-13
Ответ Лигр
Сын депутата Иванюженкова убил уже двоих. Первого в 2020 году насмерть сбил. Второго месяц назад. Ни дня не модельный и не собирается. У тебя от этого почему-то нп полыхает, патриот наш.
Есть свидетельства или просто балобольство? Может это ты убила не депутат
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PEG_IRK
И где тут справедливость ? Утырок лишил жизни маленького ребенка, пьяный, многократно превысил скорость и ему 2,5 года , ну это полный беспредел !
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Сергей Кондратьев
Ответ Filipp Gorski
Лига Убийц Ну или же лига супер злодеев
Ну должны же быть антагонисты у супергероев)
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Леонид Вайков
Ответ Mif RM
Если новость полностью прочитать, то не похоже.
Что не похоже то
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Сергей Кондратьев
Ответ Злой Руся
Да, возможно не умышленно, но ехал он с такой скоросью умышленно же? Какого #рена такой маленький срок! Сейчас за хорошее поведение еще год скостят и он " завтра" выйдет на волю! Что за бред! 203км! Он взлетать что ли собирался??
Где скостят?
Он не поедет в Нидерланды)
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CaSpeR-13
Ответ Злобный Конь
Какое нам дело до Нидерландов? Полыхает у урапатриотов. Лучше поинтересуйся какое наказание понёс сбивший и переехавший ребёнка экс-депутат от Единой России.
удивительно, чуть что вы любите говорить как хорошо на западе а когда вам неудобная правда в глаза колет вам сразу же нет дела до запада
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Pelerin
Ответ CaSpeR-13
Если бы в России кому то дали 2 года за убийство по синьке вот бы тут полыхало у борцов с режимом а там конечно же все по закону нет вопросов к суду
О, какой ты молодец! А ничего, что под Новосибом депутат переехал ребёнка и скрылся с места дтп? Ему только не повезло, что это на камеры попало - пришлось отсидеть 11 суток за оставление места ДТП. На алкоголь освидетельствование не проходил. Гуляет спокойно на свободе, ребёнок в реанимации.

https://www.change.org/p/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BB
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Ярик01
Ответ Mif RM
Если новость полностью прочитать, то не похоже.
А что текст новости меняет? Последний абзац?
Так он в России играет и на суд не явился.
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Борух73
ужасно. дитё погибло по вине пьяного неадеквата.
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Злой Руся
Да, возможно не умышленно, но ехал он с такой скоросью умышленно же? Какого #рена такой маленький срок! Сейчас за хорошее поведение еще год скостят и он " завтра" выйдет на волю! Что за бред!
203км! Он взлетать что ли собирался??
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Только Крылья
Ответ BeastI666I
ммммм а пенсионер в ВК написал что-то портив СВО... дискредитировал кого-то. 7 лет дали. Хмммм
тоже в нидерландах?)

а если серьезно - 2.5 года за убийство по синьке это норм?? к чему твой выcep?
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d_kdc
Да, тут еще у Хакими проблемы с законом. Я бы на его месте связался бы с Факелом. Думаю. они смогут найти общий язык.
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Filipp Gorski
Лига Убийц
Ну или же лига супер злодеев
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lezeboka2
Вот это сраная европа. Нет ни закона ни совести. 10 + лишение пожизни.
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barsiksimba
Выпил, сел за руль, устроил смертельное ДТП, соврал - 2,5 года тюрьмы. Да здравствует нидерландский суд, самый гуманный суд в мире!
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