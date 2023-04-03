Влута из «Урала» приговорили к 2,5 года тюрьмы за ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок. Форвард был нетрезв и ехал со скоростью 203 км/ч
Нападающий «Урала» Рай Влут приговорен к тюремному сроку
Суд в Харлеме вынес вердикт по делу о ДТП с участием Рая Влута, которое произошло в 2021 году, когда он выступал за «Хераклес».
Тогда автомобиль, в котором ехали Влут и его друг, столкнулся с машиной, в которой ехали мужчина, женщина и двое детей. 4-летний мальчик получил серьезные травмы и скончался в больнице.
Тест Влута показал наличие 1,18 промилле в крови. Это более чем в два раза превышает допустимый предел. Показания бортового компьютера автомобиля футболиста свидетельствуют, что скорость движения составляла 203 километра в час. Прокуратура Нидерландов требовала приговорить игрока к 3,5 годам тюрьмы.
Судья принял решение приговорить футболиста к 2,5 года лишения свободы и лишить его водительских прав на 4 года.
Отмечается, что изначально вину за ДТП на себя взял друг Влута, представившийся водителем. Однако футболист решил сказать правду, когда узнал о трагических последствиях аварии.
"Наши доносы, их гражданская позиция"
"Наши бесправные разгоны митингов, их защита демократии"
"Наша унижающая тюрьма, их перевоспитывающий санаторий"
В эту "сраную Европу" его из России никто не выдворит и он в итоге и дня не просидит в тюрьме, а будет тут получать деньги из бюджета.
С Дона выдачи нет... а, пардон, с России выдачи нет!
Он не поедет в Нидерланды)
https://www.change.org/p/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BB
Так он в России играет и на суд не явился.
203км! Он взлетать что ли собирался??
а если серьезно - 2.5 года за убийство по синьке это норм?? к чему твой выcep?
Ну или же лига супер злодеев