Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов на соревнования под эгидой организации.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

«Час назад закончился совет . Принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов.

Первым стартом, который пройдет с ними, будет чемпионат мира в Азербайджане», – сказал Иванов.