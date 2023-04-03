Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов на соревнования под эгидой организации
Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов на соревнования под эгидой организации.
Об этом сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.
«Час назад закончился совет Всемирной федерации тхэквондо. Принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов.
Первым стартом, который пройдет с ними, будет чемпионат мира в Азербайджане», – сказал Иванов.
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А где комментарии от соседей?