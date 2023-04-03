Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов на соревнования под эгидой организации

Теги сборная России жен сборная России тхэквондо Всемирная федерация тхэквондо Вадим Иванов ТАСС Единоборства

Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов на соревнования под эгидой организации.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

«Час назад закончился совет Всемирной федерации тхэквондо. Принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов.

Первым стартом, который пройдет с ними, будет чемпионат мира в Азербайджане», – сказал Иванов. 

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9 комментариев

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imaxim
Хорошая новость. Там сильные спортсмены
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Дмитрий9779
Ответ Вячеслав Самбур
эта? https://www.sports.ru/pentathlon/1115028779-olimpijskij-chempion-david-svoboda-pokinul-post-glavy-komissii-sportsm.html
Да,пропустил,признаю ошибку.
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Guillermo
Пошли ржавые шестерёнки крутиться. Так гляди и весь механизм заработает
+1
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Соль.
Отлично. У нас очень сильные спортсмены.
+2
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Uef@
Ответ Bayern-fan
отсчет до первой отмены этапов в Европе: 3...2...1... )))
Если Европа хочет самоизолироваться, можно и не проводить там всемирные соревнования...
+6
-2
+4
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Вячеслав Самбур
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
эта?

https://www.sports.ru/pentathlon/1115028779-olimpijskij-chempion-david-svoboda-pokinul-post-glavy-komissii-sportsm.html
+2
0
+2
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Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
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Bayern-fan
отсчет до первой отмены этапов в Европе: 3...2...1... )))
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Женя Иванов
А судей допустят?
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3xclus1ve
Вот и славно.

А где комментарии от соседей?
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