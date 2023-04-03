Тебас направил в прокуратуру ложное доказательство по делу Негрейры – на основании документа, написанного 20 лет назад. Он касается другого дела

направил в прокуратуру ложное доказательство по делу Негрейры.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на La Vanguardia, в феврале президент направил прокурору письмо с обвинениями в адрес двух бывших президентов «Барселоны» – Хосепа Марии Бартомеу и – на основании рукописного документа, найденного в доме бывшего директора «Барселоны» Хосепа Контрераса, ныне покойного.

Однако этот документ касается другого дела – о нецелевом использовании средств Королевской испанской футбольной федерацией. Тебас соотнес фигурировавшие в документе имена с экс-президентами «Барселоны» и выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Ситуацию прояснила семья Контрераса: документ был написан 20 лет назад, и указанные в нем имена не имеют отношения к бывшим менеджерам «Барселоны» и бывшему вице-президенту судейского комитета. Там упоминается фамилия Рамона Роселя, бывшего бухгалтера компаний Контрераса, и имя Хосе Марии, сотрудника банка.

Сам Тебас заявил, что присланные им доказательства «не несут спекулятивного духа», а в письме «не выдвигаются обвинения против кого-либо».

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