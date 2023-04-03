Тебас направил в прокуратуру ложное доказательство по делу Негрейры – на основании документа, написанного 20 лет назад. Он касается другого дела

Теги Барселона Ла Лига Хавьер Тебас Федерация футбола Испании Сандро Росель Жозеп Бартомеу Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Хавьер Тебас направил в прокуратуру ложное доказательство по делу Негрейры. 

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на La Vanguardia, в феврале президент Ла Лиги направил прокурору письмо с обвинениями в адрес двух бывших президентов «Барселоны» – Хосепа Марии Бартомеу и Сандро Роселя – на основании рукописного документа, найденного в доме бывшего директора «Барселоны» Хосепа Контрераса, ныне покойного.

Однако этот документ касается другого дела – о нецелевом использовании средств Королевской испанской футбольной федерацией. Тебас соотнес фигурировавшие в документе имена с экс-президентами «Барселоны» и выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре. 

Ситуацию прояснила семья Контрераса: документ был написан 20 лет назад, и указанные в нем имена не имеют отношения к бывшим менеджерам «Барселоны» и бывшему вице-президенту судейского комитета. Там упоминается фамилия Рамона Роселя, бывшего бухгалтера компаний Контрераса, и имя Хосе Марии, сотрудника банка. 

Сам Тебас заявил, что присланные им доказательства «не несут спекулятивного духа», а в письме «не выдвигаются обвинения против кого-либо». 

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57 комментариев

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alberto-m
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Ну так и что?)) Негрейра ж признался, что получал выплаты. А это были просто еще одни выплаты.
Как ты успеваешь???, я только что про тебя писал.
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Лирой Дженкинс
Как же так, президент, яро болеющий за один из клубов, всеми силами топит его основного конкурента)
Даже Спартак, отбирая у всех вокруг перспективную молодеж в начале нулевых так не борзел)
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Райымбек Колыбаев
Тебас 🤡
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alberto-m
Ничего ,скоро придут сюда великие знатоки этого дела. Такие как Рауль 14, имя фамилия ,должун и остальные великие и объяснят нам, всем, что Барса купила прокуратуру Через подставную фирму негрейру
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Bob Ganiev
еще немного и тебас сам на себя выйдет. не мешайте ему это делать.
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Ja BRITER
Ответ Barca
На ровне с Реалом
не соглашусь, так как Реал - один из лучших клубов в истории футбола, как испанского, так и мирового. позорище - это скандалы вокруг Реала, Барсы, судей и прочего. позорище - Тебас, откровенно болеющий за один клуб чемпионата. сам болею за Барсу, но Реал ни в чем не виню
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Barca
На ровне с Реалом
А как же клуб Негрейры?
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ARIGAMI ARIGAMI
Он что, вышел на своих?
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alberto-m
Ответ Игорь Климов
Тебас в футболке Реала ходит)
Я бы сказал, в пижаме.
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MstAndreev
По ходу друг друга потопят и все вместе сядут)
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fedyatext
Но сливочные же сказали что тебас на благо барсы работает. Айяйяй как же так.
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NartApsua
Ответ Barca
Тебас🤡🤣 Посмешище. Теперь мы точно знаем, за кого Тебас в ЛаЛиге
То есть до этого не было понятно?)
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Adilet
Ответ Vazgen Khachatryan
Отличная лига и президент интересный
Дед скоро на интервью будет скандировать хала мадрид
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Александр Максаков
Главное при расследовании - не выйти на самого себя)
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Александр Астафьев
Расстрелять.
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Большое сердце Неймара
Тебаса на нары, Реал в сегунду.профит
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Экселлент
Гасить эту тварь!
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Я же говорю, этот парень открыто действует против Барселоны. Это и слепому видно, кроме болел Мадрида. Каждый шаг Барсы под лупой рассматривается. Теперь эта история с ВАР от Реала. Ну намеренно же нагнетают и создают давление. А когда Атлетико жаловался несколькими турами ранее (и жаловался объективно) на Реал за судейство, тут же дело заминают.
+10
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Evil Man
Че там по недпредвзятому руководству лиги? но ВАР подсуживает Барселоне и топит Реал, да, да, конечно
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Кавабунга Шреддоголовый
Лол Лига какая-то просто
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truboprovodchik2019
бардак в испанском чемпионате похуже нашего, судьи просто космос, глава лиги открыто болеет за один из крупнейших клубов и открыто против второго, не менее крупного
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Barca
Ответ Сергей Галынский
За Осасуну? 🤔
Нет блин Кадис
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Сергей Галынский
Ответ Barca
Тебас🤡🤣 Посмешище. Теперь мы точно знаем, за кого Тебас в ЛаЛиге
За Осасуну? 🤔
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Александра Александрова
Тебас это ручной мадридксий пёсик , что вы от него хотели ! Это заказуха судейского кабинета, чемпионат без шансов проиграли и поняли , что опять даже судейки не могут помочь этому недоразумению судейскому !
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Игорь Климов
Ответ Barca
Это не кринж, а ИСПАНСКИЙ стыд
Да, так точнее!
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