Депутат Терюшков: «Химки» – единственный клуб в РПЛ с четкой гражданской позицией. Многим в футбольных кругах не нравится поддержка госкурса России, поэтому задача – поджимать клуб по максимуму»

Теги Химки премьер-лига Россия Государственная дума агенты Политика Роман Терюшков Спорт-Экспресс Футбол

Роман Терюшков высказался о гражданской позиции «Химок» и будущем клуба

«Химки» – один из самых обсуждаемых клубов РПЛ. В сезоне-2022/23 в клубе случилась масштабная детокс-программа, спортивный организм очистился от кровососущих агентских схем.

Также «Химки» – единственный клуб в РПЛ с четкой гражданской позицией, все остальные бравируют поддержкой граждан других странах после глобальных происшествий. Так рекомендовано западными методистами – стоять с другими, а не со своими.

Очень многим в футбольных кругах не нравятся показательные агентские детокс-программы «Химок» и поддержка государственного курса России, поэтому стоит задача «Химки» поджимать по максимуму.

За этими процессами наблюдают с разных сторон, и, главное сейчас, это участники и их шаги, а не прописка «Химок» в РПЛ.

Седьмой сезон в РПЛ у «Химок» точно будет, а вот старая футбольная конъюнктура скоро прикажет долго жить», – сказал депутат Госдумы и бывший член наблюдательного совета «Химок». 

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47 комментариев

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Владислав
Единственная задача «Химок» помогать отмывать тебе бабло.
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Ivan Balashov
Ответ Антон1310
Всё представители дружественных стран так-то. Химки могли бы подписать Кейна, Мбапе или КДБ, но не стали, терпят.
А разве Болгария не во "вражеском" ЕС состоит?)
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Ivan Balashov
Тоже мне гордость - самый ватный клуб в РПЛ.
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Prosto Tele2
У химок задача в футбол играть или позицию держать?
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Nick Crosier
Никто против не выступил,ни один клуб против СВО. Плюс если бы Химки играли,а не мутные схемы проворачивали вопросов бы нуль было.Оренбург,Пари НН, Крылья. играют и одно удовольствие смотреть на их игру,а Химки не пойми чем занимаются.
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TeRex
Короче, посыл понятен. Все, кто обыгрывают Химки - русофобы, иноагенты и враги народа.
+4
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Антон1310
Ответ kilechka
Лео Андраде , Маурисио Гильерме ( все- Бразилия ) Стефан Милентьич , Никола Антич , Петар Голубович , Неманья Главчич ( все - Сербия ) Кристиан Тоссано ( Уругвай ) Мори Гбане ( Кот-д’Ивуар ) Лачезар Котев ( Болгария ) Жанио Бикел( Гвинея-Биссау ) передают всем патриотичный привет от Фк Химки .
Всё представители дружественных стран так-то. Химки могли бы подписать Кейна, Мбапе или КДБ, но не стали, терпят.
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Александр Трифон0в
А как же спорт вне политики?
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Вечно в бане
Когда Химки отправятся в пердив, нужно будет срочно расширить РПЛ. Во-первых, потому что в нашей огромной стране, 16 клубов - очень мало, гав-гав. Во-вторых, клуб с гражданской позицией пал жертвой всяческих иблисов, которым не нравится поддержка госкурса России, он не должен вылетать, это нечестно, и дискредитация ВС РФ.

Да хранит Химки Николай-Чудотворец.
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pazo
Детокс? И этот манядепутат наверняка голосовал за запрет использования иностранных слов.
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napoli_14
Мне интересно, вот он сам верит в то что говорит или просто старается быть в "струе" ради плюшек?
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ТимТалер
Курс набрать непонятных легов ?))
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Алексей07.06
Ну понятно
Нам всё, остальным гражданская позиция
+4
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Жаргал Шадапов
Ответ Юрий Кечко
Я хочу его ударить
И не раз
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Сергей Перевалов
Ответ buba 99
Гражданская позиция в чем? Лизать зад у поехавшего кукухой диктатора?
Родина - это не ж.па президента
+8
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Игорь Новиков
То есть Химки - новый Ахмат? Не дадут вылететь?
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Санитар-волк
Конечно, задача клуба - давать повод депутанке для болтовни. Заметно, что футбол в клубе совсем в эзопе.
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Harun Kamara
Прекратите уже писать бред от этого не очень нормального персонажа.
+2
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buba 99
Гражданская позиция в чем?
Лизать зад у поехавшего кукухой диктатора?
+16
-1
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Sinister Kid
Он предлагает соревноваться не на футбольном поле, а кто патриотичнее и гражданестее позиция?
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catcher69
клуб это неодушевленный предмет и у него не может быть никакой гражданской позиции это равносильно гражданской позиции у самолёта или у завода...))))))
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maks44
Ответ Ден Ден
Это нейросеть сгенерировала текст?
Какая-то хреновая нейросеть.
+1
0
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Медельин
Бедные Химки... Уж лучше бы вообще ничего не говорил, из совета директоров вроде бы ушел... Слышал вчера кричалки на стадионе по телетрансляции, жалко так этих ребят стало, были же и симпатичные периоды у команды
+1
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kilechka
Лео Андраде , Маурисио Гильерме ( все- Бразилия ) Стефан Милентьич , Никола Антич , Петар Голубович , Неманья Главчич ( все - Сербия ) Кристиан Тоссано ( Уругвай ) Мори Гбане ( Кот-д’Ивуар ) Лачезар Котев ( Болгария ) Жанио Бикел( Гвинея-Биссау ) передают всем патриотичный привет от Фк Химки .
+7
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Ковид 07.10.52
Прикрыть свой низкий профессионализм какими-то программами- это обычное дело для холопа по Пугачевой...
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