Воробьев покинул пост главного тренера «Металлурга». Вице-президент Ласьков тоже ушел из клуба

Теги Металлург Мг Илья Воробьев отставки КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Сергей Ласьков Хоккей

Илья Воробьев ушел с поста главного тренера «Металлурга»

Об уходе Ильи Воробьева с поста тренера было объявлено на пресс-конференции магнитогорской команды по итогам сезона КХЛ.

«Долго не будем по этому вопросу развозить. В связи с тем, что сыграли неудовлетворительно, а цели мы ставим большие и конкретные.

Мы ухудшили результат в сильную сторону. Поэтому по соглашению сторон расторгается контракт с Ильей Петровичем с 30 апреля», – заявил вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков.

Ласьков также объявил об уходе из клуба по собственному желанию.

В нынешнем сезоне «Металлург» занял пятое место в таблице Восточной конференции и уступил «Авангарду» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

Воробьев тренировал команду с 2019 года.

В 2022 году магнитогорцы под руководством Воробьева вышли в финал Кубка Гагарина, где проиграли ЦСКА (3-4 в серии).

22 комментария

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102RUS174
Ответ Валерий Питерский
Хороший специалист. Я бы вернул на место Ротенберга. А впрочем, посмотрим... Мнение может поменяться)
🤣🤣🤣🤣
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marselo_io_off
А теперь сравните с тем, что было в Екатеринбурге)))
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Александр Невский
Все развалилась легенда команда Магнитка, больше ни когда не возрадиться .
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pasha10
Наконец-то это губошлеп ушёл
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Евгений Дохновский
Хорошая новость!!
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Magnitko
Ответ Igbin
Пройдет полгода, год, и фаны Магнитки будут вспоминать, как хорошо было при Воробьеве.
Да конечно. Нашли специалиста
+1
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Медет Артыкбаев
Я не болельщик ММГ, но игроки на много превосходят наших...Но тренер просто провалил для вас сезон. Даже не берет свою вину на себя. Под зад ему и пусть лежит и наблюдает за следующим сезоном.....
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Igbin
Пройдет полгода, год, и фаны Магнитки будут вспоминать, как хорошо было при Воробьеве.
+6
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+6
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Валерий Питерский
Ответ Игорь Климов
Воробьёву максимум команды ВХЛ тренировать, но не выше середины таблицы.
Гарик, тебе и вожжи в руки)
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Bogdan
ждем Разиню
0
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Валерий Питерский
Ответ Mi4eL
Всех фанатов ММг поздравляю. Мы избавили от него вас!)))
Хороший специалист. Я бы вернул на место Ротенберга. А впрочем, посмотрим... Мнение может поменяться)
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Олег
По доил ммг хорошо, хватит 🚫. За такие
бабки тренировать, и так бездарно играть.
Ищите дураков в другом месте, на пару с
Лосевым.
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-1
-1
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Рамис Зарипов
Почему в Уфе не так ?
0
0
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Семен Бабцов
Оно-то, конечно, ожидаемо... Но как дальше будет, неизвестно. Сможет ли новый тренер наладить контакт с командой, хватит ли опыта... Что бы ни говорили о Петровиче, результат его работы (или его команды) достойный. Всем нам, болельщикам Магнитки побед в новом сезоне. Воробьеву удачи и спасибо.
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Большое сердце Неймара
скажите спасибо ястребам
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-3
-3
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Игорь Климов
Воробьёву максимум команды ВХЛ тренировать, но не выше середины таблицы.
0
-4
-4
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& Co1366
Пошла вода горячая.
0
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Angryslon
Ответ Габорик
А ухудшить результат в сильную сторону это тоже самое, что и улучшить результат в слабую сторону? От создателей отрицательного роста :)
🤣
0
-1
-1
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Габорик
А ухудшить результат в сильную сторону это тоже самое, что и улучшить результат в слабую сторону? От создателей отрицательного роста :)
+15
-2
+13
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Rodgeras
Ожидаемо.
+3
-1
+2
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Mi4eL
Всех фанатов ММг поздравляю. Мы избавили от него вас!)))
+9
-4
+5
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Darkhan Darkhan
Андрей Владимирович добро пожаловать
+1
-1
0
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