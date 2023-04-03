Воробьев покинул пост главного тренера «Металлурга». Вице-президент Ласьков тоже ушел из клуба
Илья Воробьев ушел с поста главного тренера «Металлурга»
Об уходе Ильи Воробьева с поста тренера было объявлено на пресс-конференции магнитогорской команды по итогам сезона КХЛ.
«Долго не будем по этому вопросу развозить. В связи с тем, что сыграли неудовлетворительно, а цели мы ставим большие и конкретные.
Мы ухудшили результат в сильную сторону. Поэтому по соглашению сторон расторгается контракт с Ильей Петровичем с 30 апреля», – заявил вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков.
Ласьков также объявил об уходе из клуба по собственному желанию.
В нынешнем сезоне «Металлург» занял пятое место в таблице Восточной конференции и уступил «Авангарду» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.
Воробьев тренировал команду с 2019 года.
В 2022 году магнитогорцы под руководством Воробьева вышли в финал Кубка Гагарина, где проиграли ЦСКА (3-4 в серии).
бабки тренировать, и так бездарно играть.
Ищите дураков в другом месте, на пару с
Лосевым.