Воробьев покинул пост главного тренера «Металлурга». Вице-президент Ласьков тоже ушел из клуба

Илья Воробьев ушел с поста главного тренера «Металлурга»

Об уходе Ильи Воробьева с поста тренера было объявлено на пресс-конференции магнитогорской команды по итогам сезона .

«Долго не будем по этому вопросу развозить. В связи с тем, что сыграли неудовлетворительно, а цели мы ставим большие и конкретные.

Мы ухудшили результат в сильную сторону. Поэтому по соглашению сторон расторгается контракт с Ильей Петровичем с 30 апреля», – заявил вице-президент « » .

Ласьков также объявил об уходе из клуба по собственному желанию.

В нынешнем сезоне «Металлург» занял пятое место в таблице Восточной конференции и уступил «Авангарду» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

Воробьев тренировал команду с 2019 года.

В 2022 году магнитогорцы под руководством Воробьева вышли в финал Кубка Гагарина, где проиграли ЦСКА (3-4 в серии).