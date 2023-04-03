Евсеев о 24 февраля: «Очень сильно поддерживаю, двумя руками за, я патриот своей страны. Я знал обстановку в Донбассе, 8 лет никто не обращал внимания»

Теги Зенит Сергей Семак Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Первая лига Вадим Евсеев Шинник Политика Футбол

Вадим Евсеев выразил поддержку российским войскам, ведущим боевые действия

– 24 февраля прошлого года вы написали в инстаграме, выразили поддержку Сергею Семаку, там «Зенит» должен был играть в Лиге Европы. Я зашел комментарии почитать, там многие люди писали, что сейчас не до футбола. А вам тогда было до футбола? Какие мысли у вас были в тот день?

– У меня нормальные мысли. Потому что я знал обстановку в Донбассе. 8 лет никто не обращал на это внимания, а тут сразу обратили.

– Ваша жизнь как-то изменилась после этой даты?

– Да.

– Спортивная, личная, может быть?

– Да, изменилась.

Я просто сейчас очень сильно поддерживаю. В каком плане – если я раньше к военным относился нейтрально, то я сейчас двумя руками за. Я всегда буду снимать шляпу перед этими людьми, которые там находятся. Я патриот своей страны.

Мне после этого звонили с каналов, вот это вот «60 минут», мне сказали, что я не патриот.

– Почему?

– Потому что я, видите ли, не хочу высказаться на эту тему.

А то, что я потом футболистам сказал, что вы молодцы, вы защищали не только себя, но в вашем лице Россию... Я не пиарюсь на этом, вот и все.

У меня много есть знакомых, друзей, они совершенно по-другому видят эту ситуацию, но для меня – так. Если это случилось, то я до конца должен поддерживать страну, – заявил главный тренер «Шинника» в интервью «Фабрике футбола».

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59 комментариев

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Direct free kick
Ответ Аталанта расправила плечи
Жаль, что не все патриоты ходят на творческие вечера Татарского.
Каким моральным удодом надо быть, чтобы это написать
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Amalfitano
Спортс, спасибо за мой удалённый коммент. Я в вас не ошибся.)) И всё таки Рига.))
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banchik1
Ответ 7партак
А ты откуда знаешь вспоминал он или нет?
Покажи пруфы, что вспоминал.
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Игорь Новиков
Ответ San9
Никак. Как будто что-то новое произошло. Прибалтика итак в НАТО, поэтому с точки зрения расстояния ничего не изменилось.
В плане расстояния не изменилось, а протяжённость границы с НАТО во сколько там выросла, вдвое? Победа.
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7партак
Ответ Иван Грозный
Так пусть идет на фронт и поддерживает до конца..видно что друзья у Евсеева умные
Ты не Иван и не Грозный, а говно жидкое
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velvetdust2008
Ответ Amalfitano
Комментарий удален модератором
Кажется, вы до сих пор все ещё не осознали что то, что вы развязали, скоро приведёт к кровопролитной гражданской войне в России
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Momus1
Вадим, за 2021 год в Донбассе погибло 36 человек. В 2020 — 24. А сколько за 2022? Вот Лукашенко говорит 500 000… ну и что тут поддерживать? Вадим, объясни, родной, зачем столь крови русских, русскоязычных? Как это поддерживать?
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Андрей Соколов
Сбор на коптеры для нашей армии https://vk.com/fc_znamya
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7партак
Ответ ОттоДракула
так ты и сам 8 лет не вспоминал
А ты откуда знаешь вспоминал он или нет?
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Amalfitano
Ответ Максим Максюша
Комментарий удален модератором
Зачем мне плакать? Просто потом когда к вам постучится управление Э вы будьте такими же героями, а не ручными пупсиками.
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Игорь Новиков
Ответ Artem Piatkov
Завтра Финляндию в НАТО принимают Кто нибудь скажите, как в России к этому относятся? И не напоминает ли теперь НАТО Ось 1940-х годов, когда состав был почти тот же (только без Канады, Великобритании и США) Кстати, кому интересно, Роза ветров была логотипом Dornier-Werke уже с 1922 года: shorturl.at/jnEJX
Действия мудрого вождя к этому привели. Те самые, которыми он хотел не дать приблизиться НАТО к границам. Даже тут асбсурд. Во всем абсурд.
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Kyancey
Вперёд, Вадим! Пункты добровольцев открыты!
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joker72
Вот вот , пусть Евсеев сьездеет на фронт , и покажет себя , возьмет там ..... в рот быдло-патриот......
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Morjak Papai
Ответ Amalfitano
Комментарий удален модератором
Сайт всю дорогу левацкий и либерально-ориентированный. Очнулся ) Местные детишки не устают удивляться кто еще из знаменитостей оказался плохим русским. Под каждой новостью одни и те же вздохи.
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San9
Ответ Igor
Иосиф?
Кобзон
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Артём Горбенко
Ответ Redmurza
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терракт - это когда убивают случайных людей (чем больше, тем лучше), преследуя какую-то (как правило, политическую) цель
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Igor
Ответ San9
Пригожин уже по центру города с флагами щеголяет. Кто-то просто до сих пор Соледар обороняет xD
Иосиф?
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SadButTrue
Ответ Artem Piatkov
Завтра Финляндию в НАТО принимают Кто нибудь скажите, как в России к этому относятся? И не напоминает ли теперь НАТО Ось 1940-х годов, когда состав был почти тот же (только без Канады, Великобритании и США) Кстати, кому интересно, Роза ветров была логотипом Dornier-Werke уже с 1922 года: shorturl.at/jnEJX
Интересная у вас логика. Получается любая организация, в которой состоит Германия и Италия являются Осью 1940 года? УЕФА это тоже ось? Чемпионат Европы по футболу тоже ось?
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Tigo_Volchara93
Когда-то я его уважал
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Максим Максюша
Ответ Amalfitano
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Ответ Зубы Дзюбы
Совсем ку-ку? Вас послушать, так патриотизм это болезнь. Сами откуда будете, сударь?
Ну так чем терминальней стадия, тем больше человек похож на больного. Вроде сходится.
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izhboldin-sergey
Зашкварился.
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Redmurza
Ответ Артём Горбенко
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Amalfitano
Ответ Jan Paskel
из Бахмута пишет?
Из Артёмовска.
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San9
Ответ 9черное
Да да. Бахмут уже 3 месяца, как все. Только чета никак не все
Пригожин уже по центру города с флагами щеголяет. Кто-то просто до сих пор Соледар обороняет xD
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