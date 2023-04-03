Евсеев о 24 февраля: «Очень сильно поддерживаю, двумя руками за, я патриот своей страны. Я знал обстановку в Донбассе, 8 лет никто не обращал внимания»

Вадим Евсеев выразил поддержку российским войскам, ведущим боевые действия

– 24 февраля прошлого года вы написали в инстаграме, выразили поддержку Сергею Семаку, там « » должен был играть в Лиге Европы. Я зашел комментарии почитать, там многие люди писали, что сейчас не до футбола. А вам тогда было до футбола? Какие мысли у вас были в тот день?

– У меня нормальные мысли. Потому что я знал обстановку в Донбассе. 8 лет никто не обращал на это внимания, а тут сразу обратили.

– Ваша жизнь как-то изменилась после этой даты?

– Да.

– Спортивная, личная, может быть?

– Да, изменилась.

Я просто сейчас очень сильно поддерживаю. В каком плане – если я раньше к военным относился нейтрально, то я сейчас двумя руками за. Я всегда буду снимать шляпу перед этими людьми, которые там находятся. Я патриот своей страны.

Мне после этого звонили с каналов, вот это вот «60 минут», мне сказали, что я не патриот.

– Почему?

– Потому что я, видите ли, не хочу высказаться на эту тему.

А то, что я потом футболистам сказал, что вы молодцы, вы защищали не только себя, но в вашем лице Россию... Я не пиарюсь на этом, вот и все.

У меня много есть знакомых, друзей, они совершенно по-другому видят эту ситуацию, но для меня – так. Если это случилось, то я до конца должен поддерживать страну, – заявил главный тренер « » в интервью «Фабрике футбола».