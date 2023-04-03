Евсеев о 24 февраля: «Очень сильно поддерживаю, двумя руками за, я патриот своей страны. Я знал обстановку в Донбассе, 8 лет никто не обращал внимания»
Вадим Евсеев выразил поддержку российским войскам, ведущим боевые действия
– 24 февраля прошлого года вы написали в инстаграме, выразили поддержку Сергею Семаку, там «Зенит» должен был играть в Лиге Европы. Я зашел комментарии почитать, там многие люди писали, что сейчас не до футбола. А вам тогда было до футбола? Какие мысли у вас были в тот день?
– У меня нормальные мысли. Потому что я знал обстановку в Донбассе. 8 лет никто не обращал на это внимания, а тут сразу обратили.
– Ваша жизнь как-то изменилась после этой даты?
– Да.
– Спортивная, личная, может быть?
– Да, изменилась.
Я просто сейчас очень сильно поддерживаю. В каком плане – если я раньше к военным относился нейтрально, то я сейчас двумя руками за. Я всегда буду снимать шляпу перед этими людьми, которые там находятся. Я патриот своей страны.
Мне после этого звонили с каналов, вот это вот «60 минут», мне сказали, что я не патриот.
– Почему?
– Потому что я, видите ли, не хочу высказаться на эту тему.
А то, что я потом футболистам сказал, что вы молодцы, вы защищали не только себя, но в вашем лице Россию... Я не пиарюсь на этом, вот и все.
У меня много есть знакомых, друзей, они совершенно по-другому видят эту ситуацию, но для меня – так. Если это случилось, то я до конца должен поддерживать страну, – заявил главный тренер «Шинника» в интервью «Фабрике футбола».
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