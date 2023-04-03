Слуцкий о Джикии: «Чемпион мира по затягиванию времени. Он тянет больше, чем все команды РПЛ вместе взятые»

Теги Спартак Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Ахмат Первый канал Денис Казанский Георгий Джикия Футбол

Леонид Слуцкий назвал Георгия Джикию «чемпионом мира по затягиванию времени»

Слуцкий прокомментировал жалобы «Спартака» на затягивание времени со стороны соперников в матче с «Ахматом» (0:0). 

«При всем огромном уважении к Георгию Джикии я считаю, что он чемпион мира по затягиванию времени, и вряд ли «Спартак» может говорить о том, что какая-то другая команда тянет больше времени.

Мне кажется, Георгий тянет больше, чем все команды РПЛ вместе взятые», – сказал бывший главный тренер «Рубина» в эфире Первого канала в передаче «На футболе с Денисом Казанским». 

Абаскаль про «Ахмат»: «Вратарь гребаных 90 минут тянет время, а судья показывает ему желтую лишь после 90-й. После 90-й оставь карточки себе! Для строчки в газете делаешь это?»

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21 комментарий

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Unnamed80
В каждую стычку с соперником летит как орёл на смертельный бой, а на последних минутах валяется от каждого малейшего прикосновения.
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AAM1977
а Ловчев бы сказал, что Джикия уже не тянет :)
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Алекс Кадет
а Слуцкий по балабольству чемпион
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⚽️Juve⚽️
Ответ Юрий Кечко
Сейчас будут брызгать желчью на Слуцкого спартаковцы что он не тренер И так далее ))) Кстати интересный факт , Слуцкий был больше в плей офф лиги чемпионов чем Спартак за всю свою историю )))
К чему эти помои выливаешь ? Люблю спартак и уважаю Слуцкого . Если кого и стоит чмарть так это таких интриганов как ты
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Tony Lee
Джикия никогда не жалеет себя и вступает в борьбу постоянно. И естественно в стыках получает прилично. Не понимаю претензий к нему, он никогда не валяется просто так.
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charly_54
Сейчас Зарема придёт и все объяснит
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Юрий Кечко
Сейчас будут брызгать желчью на Слуцкого спартаковцы что он не тренер И так далее )))

Кстати интересный факт , Слуцкий был больше в плей офф лиги чемпионов чем Спартак за всю свою историю )))
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Bartez1986
все тянут время в концовке, когда счёт устраивает. Не лучше и не хуже Джикия, чем другие. Тут Слуцкий что-то не то сморозил
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Ковид 07.10.52
Эх...Леня....перешел и ты личность обсуждаешь , а не то, что говорила....Опутился до уровня тех. кто обсуждали какой плохой человек, а не коррупцию, про которую он говорил...
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Михаил1970
Тянут время все команды, но заговор только против Спартака.
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.ru
Чемпион мира...
конечно Слуцкий погорячился... России
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Н.Ф.
«Он тянет больше, чем все команды РПЛ вместе взятые»

Положа руку на сердце, врёт же Леонид Викторович.
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Малком
Ответ Ебздрогыч
При всей любви к Жоре, пожалуй соглашусь. Особенно жутко все эти падения смотрятся в конце матча, прям реально нервничаешь, а потом смотришь - все нормально, бежит, будто ничего и не было
Ага, сколько раз уже думал "ну все, походу замена потребуется и на пару недель точно вылетел", а он через минуту возвращается на поле
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Spartakus1984
Ну есть аткое у Джикии,если он падает то может полежать по дольше,но не сказал бы что прям от других футболистов РПЛ он этим отличается.
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Recreated
Точняк, Лёнь!
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Малком
Ахаха, сейчас у спартачей бомбанет))
Он же еще и джентелменом года каким-то образом признавался)
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Konstantin Zorin
Ещё один бывший уже тренер превращается в клоуна. Джикия что-ли жаловался на затяжку?
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drexler
Согласен
+12
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Ебздрогыч
При всей любви к Жоре, пожалуй соглашусь. Особенно жутко все эти падения смотрятся в конце матча, прям реально нервничаешь, а потом смотришь - все нормально, бежит, будто ничего и не было
+30
-2
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Severfan
хоть кто-то это озвучил из футбольного мира, а то ангажированные спартаковские комментаторы Матч-ТВ только облизывать могут и возносить выше небес
+11
-12
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Юрий Успенский
Зарема!ваш выход
+4
-8
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