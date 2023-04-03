Слуцкий о Джикии: «Чемпион мира по затягиванию времени. Он тянет больше, чем все команды РПЛ вместе взятые»
Леонид Слуцкий назвал Георгия Джикию «чемпионом мира по затягиванию времени»
Слуцкий прокомментировал жалобы «Спартака» на затягивание времени со стороны соперников в матче с «Ахматом» (0:0).
«При всем огромном уважении к Георгию Джикии я считаю, что он чемпион мира по затягиванию времени, и вряд ли «Спартак» может говорить о том, что какая-то другая команда тянет больше времени.
Мне кажется, Георгий тянет больше, чем все команды РПЛ вместе взятые», – сказал бывший главный тренер «Рубина» в эфире Первого канала в передаче «На футболе с Денисом Казанским».
Абаскаль про «Ахмат»: «Вратарь гребаных 90 минут тянет время, а судья показывает ему желтую лишь после 90-й. После 90-й оставь карточки себе! Для строчки в газете делаешь это?»
Кстати интересный факт , Слуцкий был больше в плей офф лиги чемпионов чем Спартак за всю свою историю )))
конечно Слуцкий погорячился... России
Положа руку на сердце, врёт же Леонид Викторович.
Он же еще и джентелменом года каким-то образом признавался)