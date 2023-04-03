Слуцкий о Джикии: «Чемпион мира по затягиванию времени. Он тянет больше, чем все команды РПЛ вместе взятые»

Леонид Слуцкий назвал Георгия Джикию «чемпионом мира по затягиванию времени»

прокомментировал жалобы « » на затягивание времени со стороны соперников в матче с « » (0:0).

«При всем огромном уважении к Георгию Джикии я считаю, что он чемпион мира по затягиванию времени, и вряд ли «Спартак» может говорить о том, что какая-то другая команда тянет больше времени.

Мне кажется, тянет больше, чем все команды вместе взятые», – сказал бывший главный тренер «Рубина» в эфире Первого канала в передаче «На футболе с Денисом Казанским».

Абаскаль про «Ахмат»: «Вратарь гребаных 90 минут тянет время, а судья показывает ему желтую лишь после 90-й. После 90-й оставь карточки себе! Для строчки в газете делаешь это?»