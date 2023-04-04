Дорофеев сделал дубль и забил в серии буллитов, став 2-й звездой матча с «Миннесотой». У него 7+2 в 13 играх

Павел Дорофеев сделал дубль в игре с «Миннесотой» (4:3 Б) и был признан второй звездой.

Также форвард « » реализовал буллит в послематчевой серии.

Россиянин набрал 9-е (7+2) очко в текущем чемпионате , всего он провел 13 игр.

Сегодня за 16:10 (2:34 – в большинстве, 0:02 – в меньшинстве) у 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 2».