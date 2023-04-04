Дорофеев сделал дубль и забил в серии буллитов, став 2-й звездой матча с «Миннесотой». У него 7+2 в 13 играх

Теги НХЛ Вегас Павел Дорофеев Хоккей

Павел Дорофеев сделал дубль в игре с «Миннесотой» (4:3 Б) и был признан второй звездой.

Также форвард «Вегаса» реализовал буллит в послематчевой серии.

Россиянин набрал 9-е (7+2) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 13 игр.

Сегодня за 16:10 (2:34 – в большинстве, 0:02 – в меньшинстве) у Дорофеева 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 2».

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10 комментариев

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Максим Пузиков
Не ожидал такого от него))
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Коршунов-73
Буллит шикарно исполнил, вообще с нервами к парня похоже полный порядок..
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J-12
красавец просто, врывается в лигу
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ɔculpa
В третьем голе Айкел круто разобрался.
А Дорофеев не впервые здорово бросает. Умеет.
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Амфитрион
Понятно, что все эти звезды матчей условность, но вот как можно не дать первую звезду парню, забившему два гола и буллит, а дать игроку с одной передачей и буллитом, пускай и победным? А Павел делает уже серьезную заявку на закрепление, красавец!
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Кино Музыка
Интересная готовность к броску. В первой шайбе даже замахивался заранее. Если так пойдет, будет и дальше забивать. Похоже, еще один результативный игрок у нас намечается.
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папа Джо
Ответ Ди Ди
Ох и зажгёт этот парень в ПО
дай Бог конечно. Паша хорош.
но обычно в плей-офф молодых задвигают и играют опытные. надеюсь Дорофеев сохранит свою форму и далее будет не обделён доверием.
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СпутникНТ
Молоток Паша,закрепился!
+8
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raspisanie77
Красавелло! Зарешал в концовке при ПВ, тренер уже доверяет решающие моменты.
+18
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Ди Ди
Ох и зажгёт этот парень в ПО
+12
-1
+11
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