ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА задолженность по трансферу Влашича – 9 млн евро и пени в 5% годовых

Теги ЦСКА Вест Хэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия ФИФА Вегалта Сендай Никола Влашич Такума Нисимура деньги Кирилл Брейдо Футбол

ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА задолженность по трансферу Николы Влашича

Хорватский полузащитник перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» в августе 2021 года. В августе 2022 года сообщалось, что лондонский клуб не выплатил по трансферу около 9 млн евро. В октябре ЦСКА заявил о готовности взыскать задолженность через суд.

«Сегодня в ФИФА было вынесено решение по делу Влашича, и оно в нашу пользу. Данный спор касается второго транша, около 9 миллионов евро, а также пени – 5% годовых. «Вест Хэм» обязали полностью погасить задолженность перед ЦСКА.

У «Вест Хэма» есть 10 дней, чтобы запросить мотивировочную часть решения. После получения полного решения, а это занимает обычно около месяца, у них будет еще 21 день на обращение в CAS. Если этого не случится, то решение вступит в силу и у «Вест Хэма» будет 45 дней на оплату. И если оплата не поступит, то мы в свою очередь можем пойти в Дисциплинарный комитет ФИФА и запросить санкции для английского клуба.

В недавнем деле Нисимуры и японского клуба «Вегалта» нам это успешно удалось сделать, и после рассмотрения дела в Дисциплинарном комитете ФИФА «Вегалте» запретили регистрировать новых игроков. При этом существует оговорка о «невозможности платежа», тогда решение может быть пересмотрено. Стоит отметить, что и с Великобританией ситуация особенно непростая.

Мы продолжим отстаивать свою правоту, но сегодняшняя наша победа, к сожалению, совсем не означает моментальное пополнение клубной казны. Однако, безусловно, наши позиции укрепились», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

Ранее ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» задолженность по аренде полузащитника Алекса Крала с процентами.

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Ответ Любезный Коссутий
русофобская эта ваша ФИФА! хотя, погодите...
Позволяли 2 года не платить по обязательствам и полностью игноририровали законность, ни разу не русофбность, ага. Сейчас просто уже все понимают, насколько близка наша победа, пытаются себя обезопасить.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Нормальный распил на подходе)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Вербицкий
Получается деньги полежали на депозите под пять процентов. Тоже не плохо)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2drunk2fuck7
Ответ Любезный Коссутий
русофобская эта ваша ФИФА! хотя, погодите...
Ох уж эта не русофобская фифа, которая разрешила не выполнять условия контрактов и спустя 2 года соизволила обязать выплатить деньги, которые были заложены в бюджет клуба на протяжении этих лет.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mg-3
Наличные в Москву в чемоданах повезут?) Или криптой рассчитываться будут?) Переводить ведь деньги никак вроде🤔
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pok_Toholo
Рвите их ребята! И вдобавок ещё раз хорошенько ракетами поутюжьте незалежную. Отметить то надо
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirkoroff
Ответ Кирилл
Обращались по второму траншу, который был в размере 9 миллионов евро. Скорее всего, еще остаётся третий транш по первоначальной договоренности, по которому будут тоже судиться в случае чего.
Наверное ты прав. Но походу за третим траншем опять придётся в суд идти.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirkoroff
Ответ Дмитрий9779
Там не только за Влашича вам должны
Не, он именно про вест хэм говорил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheSportNik
Ситуация меняется в нашу пользу, так что деньги рекой пошли в ЦСКА, но это заслуга больше Ганчаренко, а вот сейчас у нас на продажу него и нет игроков, кроме Дивеева, хотя и там Михалыч из Уфы его ребенком выдернул.
Заболотного уже не продашь после Сочи и Зенита, Чалова только в Базель и то бесплатно, Гинер протупил с продажей Феди в АПЛ, как и с Хондой в Италию, жадный очень оказался, что в принципе предсказуемо.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ Kirkoroff
Вроде Бабаев на днях говорил что 18 должны
Обращались по второму траншу, который был в размере 9 миллионов евро.

Скорее всего, еще остаётся третий транш по первоначальной договоренности, по которому будут тоже судиться в случае чего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rundatgame
Ответ Любезный Коссутий
русофобская эта ваша ФИФА! хотя, погодите...
В корне наоборот! Не русофобская, а пропутинская и агентокремлёвская!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
And-Rover
Ответ RealJericho
Сначала за Влашича взыскали, потом каратистов подтянули наших на соревнования. Так скоро и в ЛЧ начнем играть🤞
В ЛЧ теперь только квалификации. Преимущественно поначалу в ЛЕ и ЛК.

Следующий сезон вероятно тоже пропуск.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Kirkoroff
Вроде Бабаев на днях говорил что 18 должны
Там не только за Влашича вам должны
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJericho
Сначала за Влашича взыскали, потом каратистов подтянули наших на соревнования. Так скоро и в ЛЧ начнем играть🤞
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirkoroff
Вроде Бабаев на днях говорил что 18 должны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Новость отличная, конечно )

Хотел Вест Хэм схитрить и не платить, но ФИФА все правильно рассудили.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xomamb
это как-то недемократично
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
Вест хем должен Спартаку и ЦСКА ))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CSKA_AC Milan
"При этом существует оговорка о «невозможности платежа», тогда решение может быть пересмотрено".
*************************
Так, что еще ничего не решено.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Типичная русофобия
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ psixyec
Ого, вот уж от кого не ждали. Браво, ФИФА. Скоро прозреют и начнут допускать с УЕФА российские клубы до еврокубков и сборную до международных игр с классными соперниками.
никого не пустят ты бредишь
была инфа , что санкции не позволяют им выполнить перевод
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Эсперов
Не зря Алаев и Дюков едят свой хлеб
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
And-Rover
Ответ psixyec
Ого, вот уж от кого не ждали. Браво, ФИФА. Скоро прозреют и начнут допускать с УЕФА российские клубы до еврокубков и сборную до международных игр с классными соперниками.
Беларусь завтра могут исключить, а ты про допуск российских клубов в ЕК.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Б81
Уефа-молодцы, так бы легализовали грабеж и имели нехороший прецедент.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
русофобская эта ваша ФИФА! хотя, погодите...
+68
-21
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий