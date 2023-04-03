ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА задолженность по трансферу Влашича – 9 млн евро и пени в 5% годовых

ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА задолженность по трансферу Николы Влашича

Хорватский полузащитник перешел из ЦСКА в « » в августе 2021 года. В августе 2022 года сообщалось, что лондонский клуб не выплатил по трансферу около 9 млн евро. В октябре ЦСКА заявил о готовности взыскать задолженность через суд.

«Сегодня в ФИФА было вынесено решение по делу , и оно в нашу пользу. Данный спор касается второго транша, около 9 миллионов евро, а также пени – 5% годовых. «Вест Хэм» обязали полностью погасить задолженность перед ЦСКА.

У «Вест Хэма» есть 10 дней, чтобы запросить мотивировочную часть решения. После получения полного решения, а это занимает обычно около месяца, у них будет еще 21 день на обращение в CAS. Если этого не случится, то решение вступит в силу и у «Вест Хэма» будет 45 дней на оплату. И если оплата не поступит, то мы в свою очередь можем пойти в Дисциплинарный комитет ФИФА и запросить санкции для английского клуба.

В недавнем деле Нисимуры и японского клуба «Вегалта» нам это успешно удалось сделать, и после рассмотрения дела в Дисциплинарном комитете «Вегалте» запретили регистрировать новых игроков. При этом существует оговорка о «невозможности платежа», тогда решение может быть пересмотрено. Стоит отметить, что и с Великобританией ситуация особенно непростая.

Мы продолжим отстаивать свою правоту, но сегодняшняя наша победа, к сожалению, совсем не означает моментальное пополнение клубной казны. Однако, безусловно, наши позиции укрепились», – написал директор по коммуникациям .

Ранее ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» задолженность по аренде полузащитника Алекса Крала с процентами.