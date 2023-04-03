Василевский – первая звезда недели в НХЛ. Вратарь «Тампы» сделал 2 шатаута в 3 матчах

Андрей Василевский, Леон Драйзайтль и Давид Пастрняк – звезды недели в НХЛ

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой признан вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 99 из 100 бросков в 3 играх. Он одержал 3 победы, отражая в среднем 99% бросков при коэффициенте надежности 0,33. В матчах с «Каролиной» и «Айлендерс» Василевский сыграл на ноль.

Второй звездой стал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 8 (5+3) очков в 4 играх недели.

Третьей звездой назван форвард «Бостона» Давид Пастрняк. В 4 матчах он добавил в свой актив 6 (5+1) баллов.