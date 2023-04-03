Василевский – первая звезда недели в НХЛ. Вратарь «Тампы» сделал 2 шатаута в 3 матчах

Теги рейтинги Бостон Тампа-Бэй Эдмонтон НХЛ Андрей Василевский Леон Драйзайтль Давид Пастрняк Хоккей

Андрей Василевский, Леон Драйзайтль и Давид Пастрняк – звезды недели в НХЛ

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой признан вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 99 из 100 бросков в 3 играх. Он одержал 3 победы, отражая в среднем 99% бросков при коэффициенте надежности 0,33. В матчах с «Каролиной» и «Айлендерс» Василевский сыграл на ноль.

Второй звездой стал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 8 (5+3) очков в 4 играх недели.

Третьей звездой назван форвард «Бостона» Давид Пастрняк. В 4 матчах он добавил в свой актив 6 (5+1) баллов.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Бабуев
Никогда такого не было и вот опять! Тампа набирает обороты перед плей-офф!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Da prozecutor
Ну что Торонта) наши вроде ожили!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirill HG
Василевский вернулся. Тампа вроде бы тоже перезагрузилась... как раз перед плей-офф, подходят на опыте (ожидаемо)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий