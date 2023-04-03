Федерация хоккея Канады и НХЛ хотят провести 3-матчевую серию с Россией. ФХР и КХЛ не участвуют (Алексей Андронов)

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Сергей Брылин Сергей Гончар Александр Радулов Евгений Набоков НХЛ Игорь Ларионов МОК Алексей Андронов Федерация хоккея Канады КХЛ Никита Нестеров Роман Ротенберг Хоккей

Федерация хоккея Канады и НХЛ хотят провести серию матчей с Россией

Алексей Андронов сообщил, что Hockey Canada и НХЛ вынашивают идею серии с Россией.

«Честно говоря, услышав об этом «шепотом на ушко» – слегка оторопел. Стал проверять по своим каналам. На это ушла неделя. Факт идеи мне подтвердили три разных источника, до реализации пока далеко, но если… это будет overtop событие.

Hockey Canada (по-нашему федерация хоккея) и НХЛ вынашивают идею серии с «Россией» (не знаю, как назовут). 3 матча в Канаде (города определены). Разумеется, если это случится – им будет плевать на мнение МОК и ИИХФ – они самостоятельны.

По плану к серии никак не подключаются ФХР, КХЛ, Третьяк, Ротенберг, даже Ларионов. Никаких Радуловых и Нестеровых. Только НХЛ. Тренеры тоже оттуда (навскидку это Гончар, Брылин и Набоков).

Когда? Пока ответа нет. Вряд ли этой осенью, скорее в 2024-м.

Я прикинул состав возможный:

Василевский, Сорокин, Шестеркин

Сергачев, Проворов, Орлов, Куликов, Гавриков, Задоров, Любушкин

Кучеров, Капризов, Малкин, Овечкин, Кузьменко, Панарин, Свечников, Тарасенко, Марченко, Дадонов, Бучневич, Барбашев, Наместников.

Неплохая банда. И коммерчески это интересное мероприятие (для той стороны).

PS. Конечно, я забыл Кузнецова. Он точно в ростере!» – написал бывший комментатор «Матч ТВ» и «НТВ-Плюс».

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38 комментариев

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язнаюгдеты
Зуб, Ничушкин, Тренин как запасной центр должны в составе быть. У Канады не хуже состав: Джерри, Харт. Теодор-Пьетранжело, Девон Тэйвз-Макар, Морриси-Экблад, Парайко. РНХ-Макдэвид-Маккинон, Маршанд-Кросби-Бержерон, Стэмкос-Поинт-Стоун, Таварес-РОР-Марнер, Барзэл, Хорват. Навскидку. С вратарями беда конечно. Вообще в теории у США самый топ состав. Хеллибак, Эттинджер. Славин-Карлсон, К.Хьюз-Фокс, Карло-Макэвой, Хэнифин. Дебринкет-Мэттьюс-Кэйн, Робертсон-Д.Хьюз-М.Ткачак, Гудро-Айкел-Б.Ткачак, Коннор-Келлер-Томпсон, Генцель, Миллер. Прямосейчас если
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liberal17
Интересно, что чаще у западных инсайдеров типа Фридмана всплывает идея серии США - Канада (Мэтьюз против МакДэвида фактически), что продастся у них не хуже, а в текущих реалиях со всеми ограничениями и обстановкой даже лучше чем кубок мира (уже не лучшие против лучших без РФ) или предлагаемая серия Россия - Канада. Такую серию надо было в 2022 мутить к 50-летию.
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Andy93
Источник конечно не внушает доверия, но хочется помечтать, что такое возможно
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Andy93
Ответ Огюст
Идея не плохая , но пойдут ли на это хозяева клубов , им то чего от этого , только травмы игроков возможны , а нам болельщикам конечно такие матчи только в радость !
Дадут процент с билетов и пойдут. На КМ они же согласятся
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Ыжык
Ответ j_jms
Т.е.могут и не играть, просто встретится, попить пивка без ротена и к и ты счастлив. Лишь бы он даже по телику не мог посмотреть. Может тебе еще что-то с собой сделать им назло.
А я посмотрю качественный хоккей без всей этой херни про скрепы, систему, красную машину итд. Просто хоккей лучших хоккеистов мира.
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j_jms
Ответ Ko Vi
Запад уже на всё готов лишь бы прекратить сво 😁
Да за происходящее они еще лет 20-30 готовы платить. Там саксонских городов нет
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j_jms
Ответ Ыжык
Если состоится, то самое приятное от этой новости что ротен и к идут в сторону детородного органа со своим розовым самокатом.
Т.е.могут и не играть, просто встретится, попить пивка без ротена и к и ты счастлив. Лишь бы он даже по телику не мог посмотреть. Может тебе еще что-то с собой сделать им назло.
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Don_Krebs
Между прочим, смысл в такой серии появляется, поскольку между странами вновь возникает идеологическое противостояние. Только вот российские нхловцы плохо подходят на роль идеологического противника, тут скорее сборная КХЛ была бы уместна. Но т.к. она по уровню не вывезет, то логично привлечь все-таки звезд.
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A_Bechter
Интересно бы посмотреть на эту сборную с канадским тренером.
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Мерседес-Бендзь
Только не кидайте кепкой в Андронова.
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Don_Krebs
Ответ Илья Илья
Так и Михеева нет
Михеева и не надо. А вот Ничу место в составе гарантировано, это лучший наш силовой форвард и один из лучших в лиге.
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J-12
без Романова и Ничушкина в составе? Человек перестал следить за НХЛ похоже
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Vylkos
Сам факт организации и проведения матча без скрепных дедовых шестерок уже будет победой России.
Нормальной , вменяемой России.
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Aleksandr Danilov
Андронов топ источник, конечно. У него даже нет источника как помыть голову, откуда знания о НХЛ вдруг?
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Кеша
Было бы здорово ! Большой хоккейный праздник . Если их Россия не устраивает , пусть в джерси СССР ретро играют . Но я думаю, что это утка.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Только Читатель
А Ничушкин?
Пока о составе думать не надо, а то можно многих вспомнить, это как дополнение, новость в том что есть такая идея
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Ыжык
Ответ Dundee
Они много чего говорили и говорят))
Если будет организовывать НХЛ, то все будет хорошо. Всякая шушера будет смотреть хоккей по телевизору.
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vvl
Фейкомет! Автор Фейкомет, болтун.
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Михаил Барвинский
Великое событие, было бы!!!
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evseregin
Так и будет
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Dundee
Ответ Ыжык
Так сказали что без любителей Евротура.
Они много чего говорили и говорят))
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Ыжык
Ответ Dundee
Такой шанс, показать, что мы можем и место ихф. Но, как обычно сольемся и будем ждать евротур с патриотичными лозунгами
Так сказали что без любителей Евротура.
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Фёдор Кузнецов
Что интересно если в сборной будет Гончар получается человек из штаба сборной будет и в этой команде
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Dundee
Такой шанс, показать, что мы можем и место ихф. Но, как обычно сольемся и будем ждать евротур с патриотичными лозунгами
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Илья Илья
Ответ Только Читатель
А Ничушкин?
Так и Михеева нет
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