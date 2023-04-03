Федерация хоккея Канады и НХЛ хотят провести 3-матчевую серию с Россией. ФХР и КХЛ не участвуют (Алексей Андронов)

Федерация хоккея Канады и НХЛ хотят провести серию матчей с Россией

Алексей Андронов сообщил, что Hockey Canada и НХЛ вынашивают идею серии с Россией.

«Честно говоря, услышав об этом «шепотом на ушко» – слегка оторопел. Стал проверять по своим каналам. На это ушла неделя. Факт идеи мне подтвердили три разных источника, до реализации пока далеко, но если… это будет overtop событие.

Hockey Canada (по-нашему федерация хоккея) и НХЛ вынашивают идею серии с «Россией» (не знаю, как назовут). 3 матча в Канаде (города определены). Разумеется, если это случится – им будет плевать на мнение МОК и ИИХФ – они самостоятельны.

По плану к серии никак не подключаются ФХР, КХЛ, Третьяк, Ротенберг, даже Ларионов. Никаких Радуловых и Нестеровых. Только НХЛ. Тренеры тоже оттуда (навскидку это Гончар, Брылин и Набоков).

Когда? Пока ответа нет. Вряд ли этой осенью, скорее в 2024-м.

Я прикинул состав возможный:

Василевский, Сорокин, Шестеркин

Сергачев, Проворов, Орлов, Куликов, Гавриков, Задоров, Любушкин

Кучеров, Капризов, Малкин, Овечкин, Кузьменко, Панарин, Свечников, Тарасенко, Марченко, Дадонов, Бучневич, Барбашев, Наместников.

Неплохая банда. И коммерчески это интересное мероприятие (для той стороны).

PS. Конечно, я забыл Кузнецова. Он точно в ростере!» – написал бывший комментатор «Матч ТВ» и «НТВ-Плюс».