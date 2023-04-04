«Даллас» вышел в плей-офф в 4-й раз за последние 5 сезонов
«Даллас» обыграл «Нэшвилл» (5:1) и обеспечил себе выход в Кубок Стэнли.
«Старс» вышли в плей-офф НХЛ в 4-й раз за последние 5 сезонов.
В прошлом розыгрыше Кубка Стэнли «Даллас» уступил в первом раунде «Калгари» (3-4), а в 2020 году дошел до финала, где проиграл «Тампе» (2-4).
После 77 матчей текущего чемпионата команда под руководством Питера Дебура с 98 очками делит в таблице Центрального дивизиона первое место с «Миннесотой».
Даже когда команда 5 лет подряд не играла в плэйофф набирали - 83, 88, 95, 89, 48 (локаутный укороченный). За 30 лет в Техасе лишь раз набрали меньше 70 очков (66, 1995/1996).