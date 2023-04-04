«Даллас» вышел в плей-офф в 4-й раз за последние 5 сезонов

«Даллас» обыграл «Нэшвилл» (5:1) и обеспечил себе выход в .

«Старс» вышли в плей-офф в 4-й раз за последние 5 сезонов.

В прошлом розыгрыше Кубка Стэнли « » уступил в первом раунде «Калгари» (3-4), а в 2020 году дошел до финала, где проиграл «Тампе» (2-4).

После 77 матчей текущего чемпионата команда под руководством с 98 очками делит в таблице Центрального дивизиона первое место с «Миннесотой».