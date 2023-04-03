Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. «Зенит» постарается сравнять счет в серии с МБА, УНИКС встретится с «Пармой»

Теги результаты УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Парма-Пари МБА Баскетбол

В понедельник, 3 апреля, двумя матчами продолжится плей-офф Единой лиги ВТБ.

Санкт-петербургский «Зенит» примет на своем паркете МБА после сенсационного поражения в первом матче четвертьфинала.

Казанский УНИКС встретится дома с пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Вторые матчи

УНИКС – Парма-Пари
Дата проведения
3 апреля, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

МБА ведет в серии – 1-0.

Зенит – МБА
Дата проведения
3 апреля, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

УНИКС ведет в серии – 1-0.

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2 комментария

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Александр Кудрявцев
За МБА ✌️✌️✌️
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Bashibuzuck
Красивого баскетбола всем✊✊✊
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