Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. «Зенит» постарается сравнять счет в серии с МБА, УНИКС встретится с «Пармой»
В понедельник, 3 апреля, двумя матчами продолжится плей-офф Единой лиги ВТБ.
Санкт-петербургский «Зенит» примет на своем паркете МБА после сенсационного поражения в первом матче четвертьфинала.
Казанский УНИКС встретится дома с пермской «Пармой».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 3 апреля, 19.00, «Баскет-холл»
МБА ведет в серии – 1-0.
- Дата проведения
- 3 апреля, 20.00, «Сибур Арена»
УНИКС ведет в серии – 1-0.
Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран
«Когда вижу бросок Принтезиса, меня как будто колет в сердце». Ненад Крстич вспоминает ЦСКА
«Из парня с ножом он превратился в успешного мужчину». Великий след Джей Ара Холдена в русском баскетболе
2 комментария