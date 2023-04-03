Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. «Зенит» постарается сравнять счет в серии с МБА, УНИКС встретится с «Пармой»

В понедельник, 3 апреля, двумя матчами продолжится плей-офф лиги ВТБ.

Санкт-петербургский «Зенит» примет на своем паркете МБА после сенсационного поражения в первом матче четвертьфинала.

Казанский УНИКС встретится дома с пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Вторые матчи

МБА ведет в серии – 1-0.

УНИКС ведет в серии – 1-0.

Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран

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