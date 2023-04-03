«Химки» и Гогниев расторгли контракт. У клуба 1 победа в 19 матчах при тренере

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия отставки Ринат Билялетдинов Футбол

Спартак Гогниев покидает «Химки»

Подмосковный клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером Спартаком Гогниевым по обоюдному согласию сторон.

«Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие и возможность тренировать клуб Премьер-лиги.

От всей души желаю «Химкам» удачи, процветания и решения поставленных задач», – сказал Гогниев. 

Гогниев тренировал «Химки» со 2 сентября 2022 года. Под его руководством красно-черные провели 19 матчей, одержав 1 победу, 3 раза сыграв вничью и потерпев 15 поражений.

Исполняющим обязанности главного тренера команды будет Ринат Билялетдинов

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91 комментарий

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ДудьСдулся
Талалаев свободен!
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Плеймейкер87
Шанс для Нагельсманна
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Владимир Ш
Дайте шанс Царю!
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Yurij Zhemchuzhnikov
Как же , теперь , без хороводов ?
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Artyom Bytsko
Домой, #####, домоооооой! Вот таааак, #####!
+1
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Dizzod
Ответ Pb-SE
Поттер без работы
Поттер без Мудрика - деньги на ветер.
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TwoWeekStubble
You Run
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Виктор Литвинов
Терюшкова можно попробовать.
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Isshin88
Ничего ведь не предвещало?
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mishakmv96
Нагельсманн узнав об увольнении Гогниева отклонил предложение Челси и вылетел в Москву
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Илья Савчук
ставьте терюшкова теперь
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Зубы Дзюбы
Ответ kutavlik
Он ведет себя как придурок все время - почему взяли такого, почему после 3-5 поражений не уволили????
Потому что терюшки
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Dragon10
По Химкам можно писать пособие по распилу
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Александр Гурский
в Челси?
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kutavlik
Ответ Зубы Дзюбы
Сейчас зачем? Он ведёт себя как придурок.
Он ведет себя как придурок все время - почему взяли такого, почему после 3-5 поражений не уволили????
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Игнатий Вдовиченко
Ответ Игорь М.
зато Царя не позовут! Инфа сотка
от Царя в Химках станет только лучше
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Зубы Дзюбы
Ответ Papa Rapa
Так он и до назначения так себя вёл. 🤣
В рпл это слишком заметно
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Амович
Ответ Proz@c
Вот и тренер для Челси освободился.
What tak bleat’!
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Papa Rapa
Ответ Зубы Дзюбы
Сейчас зачем? Он ведёт себя как придурок.
Так он и до назначения так себя вёл. 🤣
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Recreated
Хотелось бы Спартака в Спартак, посмотрели бы на красно-белые карусели!)
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-1
-1
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Зубы Дзюбы
Ответ kutavlik
Ну вот сейчас зачем это было делать - шансов, чтобы остаться в РПЛ никаких!!! Объяснение одно - дать бездарному тренеришке еще заработать бабла за досрочное расторжение!!! Мутный клуб, очень мутный!!!!
Сейчас зачем? Он ведёт себя как придурок.
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Alexander Rakhilkin
Срочно подписать Григоряна!
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Рустам Микогазиев
дайте шанс Мостовому, хуже не будет)
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Зубы Дзюбы
На самом деле терять нечего, надо Мостового брать. Легенда же
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kutavlik
Ну вот сейчас зачем это было делать - шансов, чтобы остаться в РПЛ никаких!!! Объяснение одно - дать бездарному тренеришке еще заработать бабла за досрочное расторжение!!! Мутный клуб, очень мутный!!!!
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