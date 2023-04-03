«Химки» и Гогниев расторгли контракт. У клуба 1 победа в 19 матчах при тренере
Спартак Гогниев покидает «Химки»
Подмосковный клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером Спартаком Гогниевым по обоюдному согласию сторон.
«Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие и возможность тренировать клуб Премьер-лиги.
От всей души желаю «Химкам» удачи, процветания и решения поставленных задач», – сказал Гогниев.
Гогниев тренировал «Химки» со 2 сентября 2022 года. Под его руководством красно-черные провели 19 матчей, одержав 1 победу, 3 раза сыграв вничью и потерпев 15 поражений.
Исполняющим обязанности главного тренера команды будет Ринат Билялетдинов.
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