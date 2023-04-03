Владельцы «Челси» сомневаются в Нагельсманне из-за возраста – тренеру 35 лет. Контактов пока не было

Руководство «Челси» беспокоит возраст Юлиана Нагельсманна

Как сообщает Sky Sports, достижения и навыки бывшего главного тренера «Баварии» произвели впечатление на менеджеров «синих», однако и Бехдада Эгбали, совладельцев клуба, смущает то, что немцу всего 35 лет.

При этом готов выслушать предложение « », несмотря на изначальное желание взять паузу до лета. Пока контактов между сторонами не было.