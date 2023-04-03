Владельцы «Челси» сомневаются в Нагельсманне из-за возраста – тренеру 35 лет. Контактов пока не было
Руководство «Челси» беспокоит возраст Юлиана Нагельсманна
Как сообщает Sky Sports, достижения и навыки бывшего главного тренера «Баварии» произвели впечатление на менеджеров «синих», однако Тодда Боули и Бехдада Эгбали, совладельцев клуба, смущает то, что немцу всего 35 лет.
При этом Нагельсманн готов выслушать предложение «Челси», несмотря на изначальное желание взять паузу до лета. Пока контактов между сторонами не было.
Думаю Почеттино Челси больше подойдет.
Титулы Поттера:
4й дивизион чемпионата Швеции.
3й дивизион чемпионата Швеции
Кубок Швеции
3 титула
Бундеслига, 2 суперкубка Германии
3 титула
3=3
Зачем ты опять людям врешь?:))