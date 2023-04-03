Владельцы «Челси» сомневаются в Нагельсманне из-за возраста – тренеру 35 лет. Контактов пока не было

Теги Челси премьер-лига Англия Юлиан Нагельсманн Тодд Боули Футбол

Руководство «Челси» беспокоит возраст Юлиана Нагельсманна

Как сообщает Sky Sports, достижения и навыки бывшего главного тренера «Баварии» произвели впечатление на менеджеров «синих», однако Тодда Боули и Бехдада Эгбали,  совладельцев клуба, смущает то, что немцу всего 35 лет.

При этом Нагельсманн готов выслушать предложение «Челси», несмотря на изначальное желание взять паузу до лета. Пока контактов между сторонами не было.

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36 комментариев

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Nikita Nikitin
Слуцкий свободен.
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Биограф Венгера
Сомнения ИМХО понятны. Челси уже проходил опыт с молодым талантливым гиком Андре Виллаш Боашем, всем известно чем это закончилось - примерно тем же что для Нагельсманна в Баварии.
Думаю Почеттино Челси больше подойдет.
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Bangal88
Мостового берите, тогда уж, если это единственный критерий
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МИХАЛЫЧ
Двадцать лет переживаний за этот клуб коту под хвост,, Желаю вам скатиться до низов или в пердив
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Роман
Ответ Rafael Nadal Parero
Ну пару сезонов еще вполне способен на высоком уровне провести
Тиаго подскажет молодому , что да как
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Александр Горлов
Гаджиева возьмите (с Тетрадзе) или Семина (с винишком)
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Pitkin
Ответ rigobersong
Согласен, только Биг Сэм на опыте должен возглавить чесли!:)💪
Да ну его Эллардайса. Публику на бровке что ли смешить?
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rigobersong
Ответ DolJun
35 а чашек больше чем у поттера
Типичный глор, даже не знаешь что за топари Челси тренировали:))

Титулы Поттера:

4й дивизион чемпионата Швеции.
3й дивизион чемпионата Швеции
Кубок Швеции

3 титула

Бундеслига, 2 суперкубка Германии

3 титула

3=3

Зачем ты опять людям врешь?:))
+6
-2
+4
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Акира_1
Да и в Ватсаппе с задержкой отвечает к тому же. Не годен. 🤭
+1
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Красная стрела
Ух. Весёлая эпоха ждёт Челси. Начало многообещающее.😂
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EminenceGrise
Ну так а Нагельсманн сомневается по поводу Челси из-за владельца.
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Любезный Коссутий
Лэмпард, Джерард, Роджерс... кто-то из них, значит
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Aleksey Yashin
35 лет, не овен, нет буквы Р в имени и фамилии. Кому такой тренер нужен вообще?)
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nick-basil
Конкурс на владельца-дурака получил нового персонажа. Этот Були там будет достойно выглядеть
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rigobersong
Согласен, только Биг Сэм на опыте должен возглавить чесли!:)💪
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-1
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Jhon Jhon
Это конечная для Челси, если сейчас с новым тренером не будет результата, то последует ффп, долги и развал клуба
+1
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Moby D
Ну тогда биг Сэм или Ходжсон на крайний
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Любезный Коссутий
Ответ Криштиану Роналду
Челси в честь их прозвища должен возглавить пенсионер.
Бенитес свободен
+1
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Red_Marlboro_
Лучше насчёт Мудрика и прочих Фофанов и Кукурелий бы сомневался перед тем как купить их
0
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Rafael Nadal Parero
Ну пару сезонов еще вполне способен на высоком уровне провести
+10
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Recreated
Юлиан, сходи в паспортный стол в МФЦ и поменяй паспорт, попроси, чтоб тебе 10 лет прибавили и всё будет норм.!
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Константин Федяев
А меня смущают владельцы Челси
+3
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Константин Михайлович
Мостовому 54
+8
0
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Bartez1986
цифра в 100 млн за одного таланта не смущала же?
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Сергей Логинов
Жаль, Ходжсон уже возглавил Кристал Пэлас, вот кто Боули бы зашёл
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