Боссы «Челси» рассматривают как минимум пятерых кандидатов на замену Грэму Поттеру

В воскресенье было объявлено, что Поттер покидает пост главного тренера «Челси».

По данным The Telegraph, решение о назначении нового тренера будут принимать технический директор Лоуренс Стюарт и спортивный директор Пол Уинстэнли.

Фаворитом на пост главного тренера издание называет , работавшего с Лоуренсом в «Лейпциге».

Ранее сообщалось, что Нагельсманн намерен взять паузу после увольнения из «Баварии» и не вернется к тренерской работе до конца сезона.

Однако «Челси» намерен попытаться договориться с немецким специалистом. Отмечается, что уволнение Нагельсманна из «Баварии» не повлияло на решение «Челси» уволить .

В числе других кандидатур называются и . Сообщается, что в сентябре боссы «синих» вели переговоры с Почеттино, но остановили выбор на Грэме Поттере.

Также планируется провести переговоры с тренером « » Лучано Спаллетти и тренером «Айнтрахта» Оливером Гласнером.

В ближайшее время руководство «Челси» планирует проанализировать подход каждого из кандидатов, чтобы решить, кто из них лучше всего подходит клубу.

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