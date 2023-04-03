Нагельсманн, Почеттино, Энрике, Спаллетти и Гласнер – в списке «Челси» на пост главного тренера
Боссы «Челси» рассматривают как минимум пятерых кандидатов на замену Грэму Поттеру
В воскресенье было объявлено, что Поттер покидает пост главного тренера «Челси».
По данным The Telegraph, решение о назначении нового тренера будут принимать технический директор Лоуренс Стюарт и спортивный директор Пол Уинстэнли.
Фаворитом на пост главного тренера издание называет Юлиана Нагельсманна, работавшего с Лоуренсом в «Лейпциге».
Ранее сообщалось, что Нагельсманн намерен взять паузу после увольнения из «Баварии» и не вернется к тренерской работе до конца сезона.
Однако «Челси» намерен попытаться договориться с немецким специалистом. Отмечается, что уволнение Нагельсманна из «Баварии» не повлияло на решение «Челси» уволить Грэма Поттера.
В числе других кандидатур называются Маурисио Почеттино и Луис Энрике. Сообщается, что в сентябре боссы «синих» вели переговоры с Почеттино, но остановили выбор на Грэме Поттере.
Также планируется провести переговоры с тренером «Наполи» Лучано Спаллетти и тренером «Айнтрахта» Оливером Гласнером.
В ближайшее время руководство «Челси» планирует проанализировать подход каждого из кандидатов, чтобы решить, кто из них лучше всего подходит клубу.
«Челси» уволил Поттера. Кто его заменит и какой будет компенсация?
ей-богу лучше бы дальше продолжал страдать от беспредельного газпромовского админресурса на профильных ветках))
Многоходовочка от Боулинга
Не красиво со стороны Боули. Там как никак лч, волнуются команды с кем им придется сражаться .