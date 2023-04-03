Нагельсманн, Почеттино, Энрике, Спаллетти и Гласнер – в списке «Челси» на пост главного тренера

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Боссы «Челси» рассматривают как минимум пятерых кандидатов на замену Грэму Поттеру

В воскресенье было объявлено, что Поттер покидает пост главного тренера «Челси».

По данным The Telegraph, решение о назначении нового тренера будут принимать технический директор Лоуренс Стюарт и спортивный директор Пол Уинстэнли.

Фаворитом на пост главного тренера издание называет Юлиана Нагельсманна, работавшего с Лоуренсом в «Лейпциге».

Ранее сообщалось, что Нагельсманн намерен взять паузу после увольнения из «Баварии» и не вернется к тренерской работе до конца сезона.

Однако «Челси» намерен попытаться договориться с немецким специалистом. Отмечается, что уволнение Нагельсманна из «Баварии» не повлияло на решение «Челси» уволить Грэма Поттера.

В числе других кандидатур называются Маурисио Почеттино и Луис Энрике. Сообщается, что в сентябре боссы «синих» вели переговоры с Почеттино, но остановили выбор на Грэме Поттере.

Также планируется провести переговоры с тренером «Наполи» Лучано Спаллетти и тренером «Айнтрахта» Оливером Гласнером.

В ближайшее время руководство «Челси» планирует проанализировать подход каждого из кандидатов, чтобы решить, кто из них лучше всего подходит клубу.

«Челси» уволил Поттера. Кто его заменит и какой будет компенсация?

Боули меньше года в «Челси», но я уже устал

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29 комментариев

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Amalfitano
Для такого состава и для АПЛ больше подошел бы Гласнер. Ну или Нагельсман. Энрике и все остальные это временщики в такой ситуации.
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La Crosse Bobcats
Ответ Ебздрогыч
Там из Химок один талантливый молодой тренер сегодня освободился, Боули на заметку
ты (и те другие, кто тут шутит про Гогниева)действительно считаешь что это смешно?
ей-богу лучше бы дальше продолжал страдать от беспредельного газпромовского админресурса на профильных ветках))
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llolishe
Джесси Марш будет тренером Челси
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QWertY
Ответ falkao2013
Кастинг у одного юзера местного должны пройти.
Я удивлен, что не он фаворит на пост тренера. Ты видел его послетаймовые анализы игры команды? Это же космический уровень
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Блуждающий странник
Из всех вариантов Нагельсманн или Поччеттино, остальные бредовые
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ПОШОЛ ПОШОЛ
В итоге никто из них не продержится в клубе до середины следующего сезона
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zuma
неужели Спалетти может согласиться? Наполи такой ход набрал
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QWertY
Ни один не лучше Гарри Поттера. Гласнер ближе всех
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FB001
Челси точно также выкинули Поттера, как это сделала Бавария с Нагелем. У обоих был 5 летний контракт. Какой смысл идти ему туда, сколько пустых обещании было в адрес Поттера? Нет больше доверия.
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Пенс
Энрике, конечно. Хотя весь список так себе.
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Le_Mogul
Будет прикол если Нагельсманна. Круговорот тренеров.
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Isshin88
Ответ Сергей Александрович
зная Боули он всех одновременно подпишет.
Так составов же несколько, поэтому по тренеру на каждый.
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TushcanRash
Мостовой твой выход
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KKA
Ответ Зверёк
Не понял,Гогниев где??
В Караганде)))
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DolJun
че за гласнер?
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falkao2013
Кастинг у одного юзера местного должны пройти.
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D)e(x
Им надо Зидана приглишать, который из кучи индивидуально сильных игроков слепит команду, опирающуюся как раз на сильные стороны исполнителей
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Роман Кондрашев
Возьмут двух из списка, Нагельсманна и, допустим, Энрике. Как раз игроков на двоих хватит
Многоходовочка от Боулинга
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Steiner
Если с Челси не срастется, то в Химки можно..
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Любезный Коссутий
достаточно предложить Нагельсману контракт на 10 лет.
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Ебздрогыч
Там из Химок один талантливый молодой тренер сегодня освободился, Боули на заметку
+3
-2
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Зверёк
Не понял,Гогниев где??
+14
-3
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Криштиану Роналду
Назначат Нагельсманна а через два месяца поменяют на Почеттино.
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Спортивный костюм
А что все худжие тренира в истории уже заняты?

Не красиво со стороны Боули. Там как никак лч, волнуются команды с кем им придется сражаться .
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Акира_1
Нагельсманна можно попробовать, ибо терять и так нечего. Остальные очень сомнительно, что могут дать что-то Челси.
0
-1
-1
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