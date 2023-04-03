ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» задолженность по аренде Крала с процентами

Теги Спартак Шальке Вест Хэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия ФИФА Алекс Крал деньги Футбол

ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» полную сумму за аренду Алекса Крала

«Вест Хэм» арендовал чешского полузащитника у «Спартака» в августе 2021 года. За аренду лондонский клуб должен был выплатить 5,2 млн евро двумя платежами, однако один из них не был произведен. В сентябре «Спартак» обратился в футбольный трибунал ФИФА, потребовав взыскать с «Вест Хэма» задолженность.

Сообщается, что ФИФА обязала лондонский клуб выплатить «Спартаку» всю сумму за аренду Крала с процентами. В случае невыплаты задолженности в течение 45 дней на «Вест Хэм» может быть наложен запрет на регистрацию новых игроков, а по истечении трех трансферных окон дело может быть передано в дисциплинарный комитет ФИФА. При этом «Вест Хэм» может запросить мотивировочную часть решения и обжаловать вердикт в CAS в течение 21 дня после ее получения.

Летом 2022 года Крал приостановил контракт со «Спартаком». Сейчас он выступает за «Шальке», занимающий предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги.

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41 комментарий

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IlyaGrain
Ответ savik-A.M.
Сразу решил глянуть как пошла "вверх" карьера Ларссона , который так рвался сбежать из Спартака , а да никак , один гол в этом году в чемпионате Дании и ноль в Германии
Это скорее говорит о уровне нашей РПЛ🤷‍♂️
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Кирилл
Ответ S. A.
А чё не обязали выплатить ЦСКА всю сумму за Влашича?
Только что в телеграмме у Брейдо прочитал, что Вест Хэм и за Влашича должен выплатить второй транш в 9 млн евро, из-за которого обратились, и плюс 5% сверху.

Так что, уже это радует )
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Фан Рубина
Немотивированно приостановили контракты, позволив купленным игрокам уйти бесплатно и нанеся огромные убытки. Постановили что-то выплатить в одном деле. Посмотрите, какие мы хорошие.
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Фан Рубина
Ответ Tiger Goose
У кого какие проблемы с The Last of Us Part I на PC? У меня в целом всё нормально, но иногда у персонажей волосы на голове превращаются в макароны по-флотски. Лечится такое только перезапуском игры.
Это не баг, а фича.
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Ярик01
В CAS оспорят - укажут, что можно платить лишь после разрешения британского регулятора
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MosFzz
Ответ Ковид 07.10.52
Ну вот, а говорят, что русофобия....Как так?
Одно решение в очевидной ситуации в пользу российского клуба сразу перечёркивает кучу неправомерных? Это в вашей демократической методичке так написано?:)
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napoli_14
Ответ Александр Бугаев
В смысле пошла, он ведь уже в Спартаке совсем нулевым стал, там за 17 матчей в РПЛ 0 голов было и 0 передач. Так что 1 гол это даже прогресс, в бесконечность раз больше получается, чем 0 голов в РПЛ 21/22.
Если бесконечность умножить на ноль, то будет ноль))
А так все по делу, Ларссон то еще донце, яблочко от яблони далеко упало.
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Поч на связи
По Влашичу Вест хэм не хочет ничего выплатить?
+4
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LifeSpartak
Опа,неожиданно,что в нашу сторону решение!
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градус ненависти
Ответ S. A.
А чё не обязали выплатить ЦСКА всю сумму за Влашича?
Потому что ЦСКА ещё не подавал в международный арбитраж и договаривается сам
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Сергей Пожарский
Кучерявый предатель
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Брулин
ну ща скажут, что банк отказался проводить деньги...
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eyeballerswow
Какие же русофобы в этих фифа и уефа
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dimitrii36
сейчас северное пространство кондрат схватит за бороду
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Куликов Владислав
Что же на это скажет УАФ?
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DeGrig
там скорее не сам Вест Хэм виноват, а финансовые контролирующие органы бриташек, они же блокируют любые выплаты в сторону России
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chiga
Вроде один матч провел) 5,2 млн однако) удачная аренда)
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Kirill est. 1978
Этот вопрос будет решаться еще очень долго, пока все на свете инстанции не пройдёт
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Recreated
...А то ишь, падлы!
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Ковид 07.10.52
Ну вот, а говорят, что русофобия....Как так?
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Tigran Shuts
Ответ S. A.
А чё не обязали выплатить ЦСКА всю сумму за Влашича?
потому что ЦСКа под санкциями и пытается решить вопрос до судебном режиме.
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Ильдар Фарукшин
Охренеть
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ПОШОЛ ПОШОЛ
На что они вообще надеялись?
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savik-A.M.
Ответ Александр Бугаев
В смысле пошла, он ведь уже в Спартаке совсем нулевым стал, там за 17 матчей в РПЛ 0 голов было и 0 передач. Так что 1 гол это даже прогресс, в бесконечность раз больше получается, чем 0 голов в РПЛ 21/22.
Да просто он считал видимо что начнет в Европе феерить
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Дмитрий9779
Чем дольше будут тянуть тем больше будут проценты.
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