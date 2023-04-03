ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» задолженность по аренде Крала с процентами

ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» полную сумму за аренду Алекса Крала

«Вест Хэм» арендовал чешского полузащитника у «Спартака» в августе 2021 года. За аренду лондонский клуб должен был выплатить 5,2 млн евро двумя платежами, однако один из них не был произведен. В сентябре «Спартак» обратился в футбольный трибунал ФИФА, потребовав взыскать с « » задолженность.

Сообщается, что ФИФА обязала лондонский клуб выплатить « » всю сумму за аренду с процентами. В случае невыплаты задолженности в течение 45 дней на «Вест Хэм» может быть наложен запрет на регистрацию новых игроков, а по истечении трех трансферных окон дело может быть передано в дисциплинарный комитет ФИФА. При этом «Вест Хэм» может запросить мотивировочную часть решения и обжаловать вердикт в CAS в течение 21 дня после ее получения.

Летом 2022 года Крал приостановил контракт со «Спартаком». Сейчас он выступает за «Шальке», занимающий предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги.