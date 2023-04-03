Дети до 14 лет смогут получить Fan ID через портал госуслуг, пенсионеры и инвалиды – в МФЦ в отдельном окне. Проект поправок подготовлен Минцифры

Подготовлен документ, призванный облегчить получение Fan ID отдельными категориями граждан

Минцифры 3 апреля опубликовало проект поправок в постановление Правительства России.

Так, детям до 14 лет предоставляется возможность пройти удаленную идентификацию через портал государственных услуг, посещать многофункциональных центры у стадионов не потребуется.

При прохождении очной идентификации предложено выделить отдельные окна с целью обеспечения первоочередного обслуживания пенсионеров, а также инвалидов I, II и III групп и детей-инвалидов.

«Посетители спортивных соревнований из числа инвалидов наделяются правом прохождения идентификации с помощью лиц, ответственных за направление групповых заявлений на оформление персонифицированных карт», – говорится в тексте проекта постановления.

Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?

Глава Заксобрания Петербурга о Fan ID: «Если ты настоящий болельщик, то преодолеешь все препятствия. Путин поручил его упростить, Госуслуги экономят время»