Дети до 14 лет смогут получить Fan ID через портал госуслуг, пенсионеры и инвалиды – в МФЦ в отдельном окне. Проект поправок подготовлен Минцифры

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Подготовлен документ, призванный облегчить получение Fan ID отдельными категориями граждан

Минцифры 3 апреля опубликовало проект поправок в постановление Правительства России.

Так, детям до 14 лет предоставляется возможность пройти удаленную идентификацию через портал государственных услуг, посещать многофункциональных центры у стадионов не потребуется.

При прохождении очной идентификации предложено выделить отдельные окна с целью обеспечения первоочередного обслуживания пенсионеров, а также инвалидов I, II и III групп и детей-инвалидов.

«Посетители спортивных соревнований из числа инвалидов наделяются правом прохождения идентификации с помощью лиц, ответственных за направление групповых заявлений на оформление персонифицированных карт», – говорится в тексте проекта постановления.

Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?

Глава Заксобрания Петербурга о Fan ID: «Если ты настоящий болельщик, то преодолеешь все препятствия. Путин поручил его упростить, Госуслуги экономят время»

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90 комментариев

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justbored
Короче, спасибо, посмешили.
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Xersoldat
Лол, так там и так отдельные окна по факту для оформляющих фан-ид.
Когда я пришел в МФЦ мне автомат не выдавал номерок, говорил что "окно недоступно". Его специально для меня открывали потому что я первый ******** (удивительный) человек пришедший в этот день делать фан ид.
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d.xoxlov
Пхахах
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Sanan1908
Зачем вообще людям до 18 лет фануйди🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Гекдениз Кардениз
Ответ Гекдениз Кардениз
что за муть у нас в стране твориться дедушка таблетки просто забывает пить , а нам законы вниз спускают из его палаты
точнее вверх
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Илья Савчук
Ну раз отдельное окно, то можно уже идти получать группу инвалидности.
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Михаил Александрович
Инвалидам в наших условиях еще надо будет добраться до МФЦ, у нас же везде доступная среда
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justbored
Ответ PobeditelZ
Так это ещё хуже, чем было раньше, разве нет?
Это намёк болельщикам скорее - почувствуйте как вам, полноценным членам общества, мы всё упростили, на фоне детей-пенсионеров-инвалидов. ))
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McGregor
Сначала обсуждают проект ненужного закона. Потом принимают его. Потом обсуждают проект поправок. Потом будут обсуждать проект поправок к поправкам. Трудятся, с.ка, не покладая рук, браво.
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dpv
Ответ lus
Спасибо благодетелям. Даже прослезился.
Все о Россеи да о Россеи думают ))) раз уж сегодня на спортсе Нашу Рашу цитировать решили после Оли Зайки
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Заяцволк
О, кайф, надо бы успеть в ближайшие 2 года через портал оформить, а то потом исполнится 14, и придётся в МФЦ тащиться. Спасибо, Минцифры, гордимся вами !
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justbored
Ответ Любитель побеждать
А сейчас иначе?))
Вот, кстати, да, смотрю прошлогоднее постановление там всё вроде так же. Может, со специальными окошками новшество - сегрегация инвалидов у отдельного (пока валиды спокойно у остальных)))
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Адильхан Абдусаламов
А для детей до 3 лет какую упрощённую схему предложили?
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Mbest77
Ответ Guillermo
Таких чиновников сам дьявол боится
Это такой лайфхак от чиновников, чтобы попасть в рай
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Мегамизантроп
так то оформлять 15 минут... а будет существенно меньше 12... Печаль в том, что лучше, когда наши чиновники, депутаты и прочее выглядят такими потешными, чем как обычно принимают какую-нибудь жесть...
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PobeditelZ
Так это ещё хуже, чем было раньше, разве нет?
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.ru
что то мне подсказывает что мат на трибунах искоренить... не получится
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justbored
Самая удивительная информация тут, конечно, что до этого инвалиды (включая детей-инвалидов) обслуживались в порядке общей очереди.
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sled
Ответ igls54
Хахаха, ну и Петросяны
Бойко-Канделаки зенитовские
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Alexshara
А, ну сразу бы так, а то ведь ужас был))
P. S они прекрасно знают, что не оформляют не из-за сложности, а по другой причине, но признать ошибку и "дать заднию" ну настолько неправильно в понимании власти, что ни чего с этим не изменится
+4
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Oldtrafford 61/83
То есть когда вы этот идиотизм придумывали, то даже такое не смогли учесть ? 🤦🏻‍♂️
+2
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Роман Смирнов
версия 2.0
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Любитель побеждать
А сейчас иначе?))
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Артём Альбрехт
детям до 14 может как-то без Fan ID можно обойтись? Ой. в порядке бреда сказал конечно)
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Vermilion
никто не пойдет все-равно
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