Дети до 14 лет смогут получить Fan ID через портал госуслуг, пенсионеры и инвалиды – в МФЦ в отдельном окне. Проект поправок подготовлен Минцифры
Подготовлен документ, призванный облегчить получение Fan ID отдельными категориями граждан
Минцифры 3 апреля опубликовало проект поправок в постановление Правительства России.
Так, детям до 14 лет предоставляется возможность пройти удаленную идентификацию через портал государственных услуг, посещать многофункциональных центры у стадионов не потребуется.
При прохождении очной идентификации предложено выделить отдельные окна с целью обеспечения первоочередного обслуживания пенсионеров, а также инвалидов I, II и III групп и детей-инвалидов.
«Посетители спортивных соревнований из числа инвалидов наделяются правом прохождения идентификации с помощью лиц, ответственных за направление групповых заявлений на оформление персонифицированных карт», – говорится в тексте проекта постановления.
Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?
Глава Заксобрания Петербурга о Fan ID: «Если ты настоящий болельщик, то преодолеешь все препятствия. Путин поручил его упростить, Госуслуги экономят время»
Когда я пришел в МФЦ мне автомат не выдавал номерок, говорил что "окно недоступно". Его специально для меня открывали потому что я первый ******** (удивительный) человек пришедший в этот день делать фан ид.
P. S они прекрасно знают, что не оформляют не из-за сложности, а по другой причине, но признать ошибку и "дать заднию" ну настолько неправильно в понимании власти, что ни чего с этим не изменится