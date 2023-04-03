Пети про освистывание Месси: «Это оскорбление футбола, мой совет ему – уходи. Только фанаты «ПСЖ» не понимают, что Лео – маэстро и нуждается в подходящих партнерах, а их нет»
Эммануэль Пети раскритиковал фанатов «ПСЖ», вчера освиставших Лионеля Месси
Болельщики на «Парк де Пренс» выразили недовольство аргентинским форвардом во время объявления составов на игру парижан с «Лионом» (0:1).
«Когда я подобное слышу, для меня это оскорбление футбола. Я понимаю, что на сегодняшний день это лишь стая собак, думающих только о том, как бы забрызгать слюной Месси и Неймара. Но если бы я мог дать Лионелю совет, то сказал бы ему уходить отсюда!
Это не футбольный клуб, а клуб для тех, кому скоро на пенсию, даже если речь идет о 20-летних футболистах. Никто здесь не смог прибавить.
Виноват ли в этом Месси? Он маэстро с палочкой, это футболисты вокруг него должны прикладывать усилия. Верратти и прочие... они просят мяч, но сами никаких решений не принимают.
Гальтье прав, когда говорит, что это остальные футболисты должны взять на себя ответственность. Только фанаты «ПСЖ» не понимают, что Месси нужны подходящие партнеры, а их нет из-за никчемной работы менеджеров», – сказал бывший футболист сборной Франции.
В начале сезона так же освистывали Мбаппе, теперь Месси. Месси уйдет, других найдут.
Месси хорош во всех матчах, несмотря на отсутствие полузащиты в ПСЖ
Рамос топ сейчас? Его топ уровень лет 3 назад закончился. А Маркиньос не топ вообще. Хакими не умеет защищаться вообще. Вератти и Донарумма привозы
Спуститесь уже на землю из мира своих фантазий и откройте глаза!
По вашей альтернативно мудрой логике Месси скупил всё на корню - партнеров, соперников, фифа, уефа, тренеров, журналистов.. А на сдачу еще и Пети))
Когда в начале сезона двое феерили, черепашка только скандалил на поле, махал руками когда кто-то не пасовал.
Мбаппе с песи 2 раз подряд вылет из 1/8 ЛЧ ты что-то хочешь сказать про Мбаппе?
Но тут неполная цитата, там и горе-фанатам досталось, и Кампушу, и руководству.
Но главное тут сказано: это не футбольный клуб. И надо Лео сваливать оттуда.
Как сказал и Анри: из любви к футболу нельзя там играть.
Данило в АПЛ максимум за Борнмут бы играл.
Ещё есть баночник Суонси, игроки выше среднего вроде Солера и Фабиана Руиса. А Вератти один из самых переоцененных игроков десятилетие.
Всегда золотой мяч дают за перформанс на турнирах: лч/ че или ка / чм
Но сомневаюсь что кто-то выдаст лучше, чем пмв каждого матча в мундиале, быть лучшим ассистентом, лучшим вторым бомбардиром и даже без пенок - голевое действие в каждом матче. Также сейчас он лучший по г+п, лучший в клубе и лучший ассистент. Это реально мало сейчас считается? Видимо, виноват сам, что такую планку задрал. Но у многих тут мантра, кто угодно, лишь бы не Месси. Выиграет что либо - значит купили