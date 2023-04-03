Пети про освистывание Месси: «Это оскорбление футбола, мой совет ему – уходи. Только фанаты «ПСЖ» не понимают, что Лео – маэстро и нуждается в подходящих партнерах, а их нет»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Эммануэль Пети Парк де Пренс Футбол

Эммануэль Пети раскритиковал фанатов «ПСЖ», вчера освиставших Лионеля Месси

Болельщики на «Парк де Пренс» выразили недовольство аргентинским форвардом во время объявления составов на игру парижан с «Лионом» (0:1).

«Когда я подобное слышу, для меня это оскорбление футбола. Я понимаю, что на сегодняшний день это лишь стая собак, думающих только о том, как бы забрызгать слюной Месси и Неймара. Но если бы я мог дать Лионелю совет, то сказал бы ему уходить отсюда!

Это не футбольный клуб, а клуб для тех, кому скоро на пенсию, даже если речь идет о 20-летних футболистах. Никто здесь не смог прибавить.

Виноват ли в этом Месси? Он маэстро с палочкой, это футболисты вокруг него должны прикладывать усилия. Верратти и прочие... они просят мяч, но сами никаких решений не принимают.

Гальтье прав, когда говорит, что это остальные футболисты должны взять на себя ответственность. Только фанаты «ПСЖ» не понимают, что Месси нужны подходящие партнеры, а их нет из-за никчемной работы менеджеров», – сказал бывший футболист сборной Франции.

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73 комментария

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Джейме Ланнистер
Фаны этого цирка никогда не отличались умом.
В начале сезона так же освистывали Мбаппе, теперь Месси. Месси уйдет, других найдут.
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Goofts
Про работу менеджером Пети точнее некуда.
Месси хорош во всех матчах, несмотря на отсутствие полузащиты в ПСЖ
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Джейме Ланнистер
Ответ Yakub25
А что не так с партнерами? Ну давайте по линиям. Доннарумма. Рамос-Маркиньос. Хакими-Вератти. Мбаппе-Неймар. Что не так с этими партнёрами? Или они уровнем ниже, чем партнёры по сборной на ЧМ? Почему никто хочет сказать, что Месси просто не хочет играть в футбол после ЧМ за клуб?
Топ игроков кроме Мбаппе-Неймар нет в списке.
Рамос топ сейчас? Его топ уровень лет 3 назад закончился. А Маркиньос не топ вообще. Хакими не умеет защищаться вообще. Вератти и Донарумма привозы
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Caterina
Ответ МТБ
Всё очень просто. Если команда побеждает, то Месси делает игру. Если проигрывает, то он зависим от партнёров. Это ж типичная отмазка сборной Аргентины
Омг)) Зачем сборной Аргентины отмазки?? Вы о чем вообще?)
Спуститесь уже на землю из мира своих фантазий и откройте глаза!
По вашей альтернативно мудрой логике Месси скупил всё на корню - партнеров, соперников, фифа, уефа, тренеров, журналистов.. А на сдачу еще и Пети))
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Джейме Ланнистер
Ответ The Dark defener
"Месси нужны подходящие партнеры, а их нет" - Мбаппе и Неймар уже не подходящие партнёры?
Мбаппе разве партнер?
Когда в начале сезона двое феерили, черепашка только скандалил на поле, махал руками когда кто-то не пасовал.
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Umar Yunuszoda
Ответ VERBLYUD
Удивительные фанаты у этого позорного клуба. Весь проект построил Мбаппе, а за поражения должен отвечать Месси🤷‍♂️. Удобно кончено. В таком случае дали бы Лео капитанскую повязку, купили бы тех игроков, которых подсказал бы Лео, строили бы всю игру вокруг него, и тогда после провалов можно было обвинять Отца.
Мбаппе без песи 1 раз в финал 1 раз в полуфинал ЛЧ
Мбаппе с песи 2 раз подряд вылет из 1/8 ЛЧ ты что-то хочешь сказать про Мбаппе?
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Александра Александрова
Ответ Djone Evans
При всём уважении к Месси за его заслуги. Но разве это не очевидный факт , что в "ПСЖ" он сдал по уровню? Всё таки года идут и новое поколение молодых футболистов приходит. Этот процесс неумолим.
Самое смешное , что сдавший 35 летний Месси имеет 13+13 по гол + пас это лучший показатель в лиге 1, может пусть кто нибудь один хотя бы сдавшего Месси обгонит?) все правильно говорит Пети , все думают , что 35 летний ветеран ,как лошадь ещё за всех бегать должен ?)Почему Аргентина со сдавшим Месси проиграла 1 раз чуть ли не за 42 матча ?) выиграв попутно Копа Америка , финалисиму и Чемпионат мира )
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Temp LC
Ответ Джейме Ланнистер
Чего ты несешь? Роналду сам игнорировал летом клуб. Так как он хотел не играть в ЛЕ и искал клуб ЛЧ. МЮ только стоял раскрыв рот.
Не знал, что роналду пришёл только этим летом.
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Umar Yunuszoda
Ответ МТБ
Эти партнёры без Месси смотрелись лучше. Без этого маэстро впринципе всё смотрится лучше. Так что не думаю, что в ПСЖ кто-то огорчиться уходу
ПСЖ без пепси 1 раз финал 1 раз полуфинал ПСЖ с песи 2 раз подряд вылет из 1/8 ЛЧ кто сможет объяснить что не так?
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Umar Yunuszoda
Ответ Артём Р .
Браво,Пети! 100 %- ная правда!
Чем он прав разве фанати нельзя показать своим недовольства пепси потерял мяч 26 раз не точный пас 23
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Caterina
Наконец-то кто-то надавал по мордасам этим идиотам.
Но тут неполная цитата, там и горе-фанатам досталось, и Кампушу, и руководству.
Но главное тут сказано: это не футбольный клуб. И надо Лео сваливать оттуда.
Как сказал и Анри: из любви к футболу нельзя там играть.
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Джейме Ланнистер
Ответ Temp LC
Может нужно расстаться с Месси, чтоб не покупать 2-3 бегунков, которые должны пахать за него и за себя. А вместо него взять трудолюбового, молодого и перспективного нападающего. А строить игру на футболисте, который в следующем сезоне покинет команду полный идиотизм, я думал любой это поймёт. Поэтому и МЮ изначально не стал строить игру вокруг Роналду, потому что знал чем это кончится
Чего ты несешь? Роналду сам игнорировал летом клуб. Так как он хотел не играть в ЛЕ и искал клуб ЛЧ. МЮ только стоял раскрыв рот.
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AnMe
Ответ ro44an.siz
Месси пешком ходил и в лучшие времена, чего еще они от него ждут? Дайте пас на ворота, он исполнит или отдаст, а тащить команду он никогда не умел.
Тащить никогда не умел)) 2019 год вышел из чата)). Футболист буквальном тащил на пару с неск игроками и чуть ли ЛЧ так не выиграли
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Goofts
Ответ Роман
Французским болельщикам очень удобно всё перекладывать на одного игрока, когда все без исключения играют отвратно для их уровня. Может быть это ещё и усугубляется поражением на ЧМ от Аргентины)
Они не могут простить лео звания ЧМ
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Джейме Ланнистер
Ответ Дориан Грей_333
Маэстро, никто не спорит. Да только какие ещё нужны подходящие партнёры? ПСЖ и так одна из сильнейших команд в мире по составу, есть партнёры, которые удобны для стиля Месси, дана абсолютная свобода, освобождён от черновой работы... Что ещё нужно? Как в Аргентине на ЧМ, где ну абсолютно все было построено под Лео, а все его партнёры землю грызли изо всех сил? Глядя на футбол Аргентины на Мундиале, я словно вернулся в футбол 80-90-х, когда балом правили гениальные десятки. Да вот только если в сборных ещё можно это как-то провернуть, то на современный клубный футбол, этот стиль не перенести, топ клубы накажут.
Какой топ состав?
Данило в АПЛ максимум за Борнмут бы играл.
Ещё есть баночник Суонси, игроки выше среднего вроде Солера и Фабиана Руиса. А Вератти один из самых переоцененных игроков десятилетие.
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AnMe
Ответ Artur Turik
Это ты как определил, какой из турниров выше по статусу? Какой немец или француз получали ЗМ после недавних ЧМ?
А надо было вручать им)) почему за лч должны давать зм, а за чм нет? Объясни логику.
Всегда золотой мяч дают за перформанс на турнирах: лч/ че или ка / чм
Но сомневаюсь что кто-то выдаст лучше, чем пмв каждого матча в мундиале, быть лучшим ассистентом, лучшим вторым бомбардиром и даже без пенок - голевое действие в каждом матче. Также сейчас он лучший по г+п, лучший в клубе и лучший ассистент. Это реально мало сейчас считается? Видимо, виноват сам, что такую планку задрал. Но у многих тут мантра, кто угодно, лишь бы не Месси. Выиграет что либо - значит купили
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Hell MASTER
Ответ Дориан Грей_333
Маэстро, никто не спорит. Да только какие ещё нужны подходящие партнёры? ПСЖ и так одна из сильнейших команд в мире по составу, есть партнёры, которые удобны для стиля Месси, дана абсолютная свобода, освобождён от черновой работы... Что ещё нужно? Как в Аргентине на ЧМ, где ну абсолютно все было построено под Лео, а все его партнёры землю грызли изо всех сил? Глядя на футбол Аргентины на Мундиале, я словно вернулся в футбол 80-90-х, когда балом правили гениальные десятки. Да вот только если в сборных ещё можно это как-то провернуть, то на современный клубный футбол, этот стиль не перенести, топ клубы накажут.
Бред,на ЧМ Аргентине нереально везло,начиная от пенок и пенок в серии пенальти,заканчивая что ЖК и красные не давали аргентинцам.Во всех матчах плей-офф они слабее были кромев 1/8
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Asad Usmanhodjaev
Точно нужен третий топ кипер
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EvertoniaMen
Ответ передок Заремы
Ребят, у кого еще такая проблема (с телефона): нажимаю на новость а открывается совершенно другая. Кэш приложухи чистил, переустанавливал, всё без толку. Разрабы, помогите!
Кидал видео в поддержку пару дней назад. Сказали, разбираются. Но толку ноль.
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Артём Р .
Браво,Пети! 100 %- ная правда!
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Analjinn
Ну да, ну да. Каша из топора - футбол эдишн - вот праймовых бы Суареса с Неймаром и Хавиньесту с Ди Марией, вот тогда маэстро себя покажет.
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palomino- 13
Ответ Strawberry Dictator
Безусловно возраст сказывается, но вопрос мотивации как минимум не менее важен. ПСЖ для него просто клуб, это не Барса или сборная за которые он готов рвать жилы.
Что ему еще нужно сделать??? Год назад черепашка хотел чтоб вся игра строилась вокруг него, и судя по поведению Лео на поле, так оно и сложилось. Месси заваливает его голевыми передачами, а в ответ эта выскачка то по воротам не попадет, то в ногах запутается. А в последнее время даже за мячем не бегает, а только лайки в игре Месси ставит, мол задумка хорошая, но за мячем мне бегать лень. В чем тут вина Месси??? И если ты внимательно анализируешь и сравниваешь как Лео ведет себя в ПСЖ и Аргентине, то прекрасно видишь, что в Аргентине он часто тащит команду, старается бить из разных положений, а в ПСЖ тупо ищет черепашку, чтоб отдать ему голевую. Ты не задумывался, что может его в ПСЖ осадили, и поставили условие - Играть только на Мбаппе ???
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Lucky Luciano
Ответ ArdaTuran
*И были липовые пенальти.
А ну давай благодаря каким левым пенальти Аргентина прошла в финал и выиграла? Назови хоть один такой матч.
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ro44an.siz
Месси пешком ходил и в лучшие времена, чего еще они от него ждут? Дайте пас на ворота, он исполнит или отдаст, а тащить команду он никогда не умел.
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interested
Да, это не Роналду, который сам решает бить или не бить.
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