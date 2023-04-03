Пети про освистывание Месси: «Это оскорбление футбола, мой совет ему – уходи. Только фанаты «ПСЖ» не понимают, что Лео – маэстро и нуждается в подходящих партнерах, а их нет»

Эммануэль Пети раскритиковал фанатов «ПСЖ», вчера освиставших Лионеля Месси

Болельщики на « де Пренс» выразили недовольство аргентинским форвардом во время объявления составов на игру парижан с « » (0:1).

«Когда я подобное слышу, для меня это оскорбление футбола. Я понимаю, что на сегодняшний день это лишь стая собак, думающих только о том, как бы забрызгать слюной Месси и Неймара. Но если бы я мог дать Лионелю совет, то сказал бы ему уходить отсюда!

Это не футбольный клуб, а клуб для тех, кому скоро на пенсию, даже если речь идет о 20-летних футболистах. Никто здесь не смог прибавить.

Виноват ли в этом Месси? Он маэстро с палочкой, это футболисты вокруг него должны прикладывать усилия. Верратти и прочие... они просят мяч, но сами никаких решений не принимают.

Гальтье прав, когда говорит, что это остальные футболисты должны взять на себя ответственность. Только фанаты « » не понимают, что Месси нужны подходящие партнеры, а их нет из-за никчемной работы менеджеров», – сказал бывший футболист сборной Франции.