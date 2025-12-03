Флик про 3:1 с «Атлетико»: «Игра «Барселоны» была на другом уровне, я доволен»
Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Атлетико» (3:1) в Ла Лиге.
«Думаю, наша игра была на другом уровне. Мы встречались с отличной командой. Мы боролись, были едины, это было потрясающе. Я очень доволен.
Очень важно, что вернулись некоторые игроки, хотя не все готовы на 100%, поэтому пришлось делать замены.
Мы больше контролировали игру, создавали больше свободных зон. Это очень радует.
Рафинья для нас очень важен. То, что он вернулся, очень хорошо для команды. Мы видели, как он сыграл в сегодняшнем матче, но видели и игру в прошлом.
Здорово получить заряд уверенности в матче с такой командой, как «Атлетико», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
