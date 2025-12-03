33

Флик про 3:1 с «Атлетико»: «Игра «Барселоны» была на другом уровне, я доволен»

Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Атлетико» (3:1) в Ла Лиге.

«Думаю, наша игра была на другом уровне. Мы встречались с отличной командой. Мы боролись, были едины, это было потрясающе. Я очень доволен.

Очень важно, что вернулись некоторые игроки, хотя не все готовы на 100%, поэтому пришлось делать замены.

Мы больше контролировали игру, создавали больше свободных зон. Это очень радует.

Рафинья для нас очень важен. То, что он вернулся, очень хорошо для команды. Мы видели, как он сыграл в сегодняшнем матче, но видели и игру в прошлом.

Здорово получить заряд уверенности в матче с такой командой, как «Атлетико», – сказал главный тренер «Барселоны».

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33398 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoБарселона
logoРафинья Диас
logoХанс-Дитер Флик
logoАтлетико
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барса» опережает «Атлетико» на 6 очков после 15 матчей. «Реал» отстает от каталонцев на 4 балла при игре в запасе
2 декабря, 22:14
«Барселона» выиграла 8 из 10 последних матчей против «Атлетико». У каталонцев 3 победы подряд
2 декабря, 22:14
Симеоне выиграл 6 из 41 матча против «Барселоны» и проиграл 23
2 декабря, 22:04
Главные новости
Потапова сменила гражданство, Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, «МЮ» упустил победу, «Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби, 900 очков Панарина в НХЛ и другие новости
31 минуту назад
Ждем коммуникационного дизайнера – откликайтесь и сделайте самое яркое оформление контента нашей редакции!
41 минуту назадВакансия
Акинфеев о получении приза «За верность» имени Черенкова: «Огромная честь!»
59 минут назад
Чемпионат России. «Ахмат» против «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Динамо» в субботу, «Краснодар» – с ЦСКА в воскресенье
сегодня, 04:57
Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»
сегодня, 03:59
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»
сегодня, 03:44
Венгер считает Францию фаворитом ЧМ-2026: «У нее больше всех форвардов мирового класса. Это будет иметь огромное значение»
сегодня, 03:13
Радимов о «Спартаке» и «Динамо»: «Романова и Гусева не утвердят. Вадиму надо было обыгрывать «Балтику», а Ролан своими интервью сам подпортил ситуацию»
сегодня, 01:22
Аморим об 1:1 с «Вест Хэмом»: «Такой матч нужно было выигрывать. Упущенные моменты расстраивают: ты контролируешь игру, но в итоге не побеждаешь»
вчера, 22:51
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Мальорка в гостях у «Овьедо», «Барса» и «Реал» проведут матчи в выходные
4 минуты назад
«Ахмат» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
26 минут назад
Ван Дейк о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Неограниченного доверия не бывает. Мо по-прежнему превосходен и будет играть важную роль в «Ливерпуле»
41 минуту назад
Рубенс не сыграет со «Спартаком» из-за травмы. Хавбек «Динамо» восстановится к зимним сборам
сегодня, 05:28
Корнеев за продление контракта с Челестини: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Чувствую амбициозного специалиста»
сегодня, 05:15
Лоботка не сыграет с «Юве» из-за травмы. В октябре хавбек «Наполи» пропустил 3 недели из-за повреждения приводящей мышцы
сегодня, 04:39
Мор о Баринове и «Локо»: «Самое время выкрутить руки руководству и выбить повышенный контракт. Он не пытается отнять у «РЖД» последние деньги»
сегодня, 04:23
Круговой о выступлении ЦСКА осенью: «8,5 баллов из 10. За 10 лет не набирали столько очков после 17 туров, сколько в этом сезоне»
сегодня, 03:29
Корнеев о непродлении Баринова: «Это сразу же ослабление «Локомотива» и усиление для ЦСКА. Он как будто вернулся в свою лучшую версию»
сегодня, 02:52
Агент Глебова: «В контракте с ЦСКА нет фиксированной суммы отступных для европейских или российских клубов»
сегодня, 02:37