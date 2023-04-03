В Nike учли просьбу футболисток сборной Англии отказаться от белых шорт из-за менструации. Теперь они синие

Представлена новая форма женской сборной Англии

Новый комплект формы женской сборной Англии разработан компанией Nike и вдохновлен стадионом «Уэмбли», которому в этом году исполняется 100 лет. Как и в архитектуре стадиона, в дизайне формы использованы элементы ар-деко.

Футболки в домашнем комплекте формы будут белого цвета, а в выездном – голубого. Шорты в обоих комплектах будут синие – это связано с просьбой футболисток изменить подход при разработке формы.

Ранее девушки выразили обеспокоенность необходимостью выступать в футбольных трусах белого цвета даже тогда, когда у них месячные. Производители учли эту просьбу.

Фото: https://twitter.com/Lionesses