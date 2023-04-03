В Nike учли просьбу футболисток сборной Англии отказаться от белых шорт из-за менструации. Теперь они синие

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Представлена новая форма женской сборной Англии

Новый комплект формы женской сборной Англии разработан компанией Nike и вдохновлен стадионом «Уэмбли», которому в этом году исполняется 100 лет. Как и в архитектуре стадиона, в дизайне формы использованы элементы ар-деко. 

Футболки в домашнем комплекте формы будут белого цвета, а в выездном – голубого. Шорты в обоих комплектах будут синие – это связано с просьбой футболисток изменить подход при разработке формы.

Ранее девушки выразили обеспокоенность необходимостью выступать в футбольных трусах белого цвета даже тогда, когда у них месячные. Производители учли эту просьбу. 

 

Фото: https://twitter.com/Lionesses

45 комментариев

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CherenkovF
Ну что, остались ещё на спортсе эксперты по менструации?
Мужики, не подведите. Жду качественную аналитику.
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Michael Boldyrev
Ответ nobrainnopain
Синий с красным какой цвет дает?
Фиолетовый.
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ahma007
Ответ Юрий Кечко
Так на голубеньких все равно видно будет же .. или они там все аристократки?
На белой ткани просто сильнее в глаза бросается
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TiNO
Как бы мы жили без этой наиважнейшей новости?!
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АфоняТВ
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Вон тот парень в коричневых шортах сечёт фишку© Дэдпул🤓
В штанах
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Седесим Куиндесимов
Кстати, форма Англии это изначально белые футболки и синие/черные шорты

Так что в любом случае Найк мог пойти на встречу
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Никому_никабельный
Неправильно. Правильные трусы спереди должны быть жёлтого цвета, сзади коричневого
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Destro7451
Ответ трович
Когда я захожу на любимый сайт за спортивными новостями, я знаю, он не подкачает
что эти спортивные новости делают на нашем женском форуме?
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Nikolay Kozlov
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Вон тот парень в коричневых шортах сечёт фишку© Дэдпул🤓
Гари Линекер подтверждает (см Англия- Ирландия на ЧМ1990)
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Седесим Куиндесимов
> Не выходить на поле, когда у тебя месячные 🚫

> Выпрашивать у экипировщика синие шорты ✅
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Зубы Дзюбы
Ох уж этот английский бело-синий флаг...
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трович
Когда я захожу на любимый сайт за спортивными новостями, я знаю, он не подкачает
+5
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Wizards of Waverly Place
Я болельщик сборной Англии,поэтому благодарю автора статьи за столь ценную информацию!
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Anatolii
Настоящий пират не боится Красного моря
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ART69
На фига нам эта информация?
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Anatolii
Ответ Hong Kil
Тампонами пользоваться не пробовали?
Им лень
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nobrainnopain
Синий с красным какой цвет дает?
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Evgeny Evgeny
Ну вот, получается реклама врала, что можно белое облегающее надевать и спортом заниматься 😱
+12
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Алексей Матыгин
отличная новость,как же мы без неё жили всё это время!
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And-Rover
Ну раз месячные то надо без трусов ходить. Зачем пачкать бельё.
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Георгий Янцевич
В комментариях как обычно упражняются в низкосортной юморе над женской менструацией, десткий сад...
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Dimon357
"Фантастические твари"
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Vegas931
Шутка про коричневые штаны из дедпула))
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slavyan20045
Скоро все в женской сборной Англии резко станут болельщиками ЦСКА))
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Дурачок
Во время месячных пусть лучше у плиты стоят, мужу борщ готовят, а не пытаются пятнистого загнать в сетку!!!
+7
-8
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