В Nike учли просьбу футболисток сборной Англии отказаться от белых шорт из-за менструации. Теперь они синие
Представлена новая форма женской сборной Англии
Новый комплект формы женской сборной Англии разработан компанией Nike и вдохновлен стадионом «Уэмбли», которому в этом году исполняется 100 лет. Как и в архитектуре стадиона, в дизайне формы использованы элементы ар-деко.
Футболки в домашнем комплекте формы будут белого цвета, а в выездном – голубого. Шорты в обоих комплектах будут синие – это связано с просьбой футболисток изменить подход при разработке формы.
Ранее девушки выразили обеспокоенность необходимостью выступать в футбольных трусах белого цвета даже тогда, когда у них месячные. Производители учли эту просьбу.
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Так что в любом случае Найк мог пойти на встречу
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