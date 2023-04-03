Зинченко о предложении жене: «В 3-4 часа ночи в ее квартире, в одних семейных трусах. Она сказала «да», потому что я украинский Брэд Питт»

Теги премьер-лига Англия Арсенал светская хроника Брэд Питт Александр Зинченко ахахаха Влада Зинченко Футбол

Александр Зинченко рассказал, как сделал предложение своей супруге

В 2020 году Зинченко женился на журналистке Владе Седан

«То, как я сделал предложение, – это худшее предложение из всех. Это невозможно, это очень стыдно. Конечно, она сказала «да». Прежде всего потому, что я украинский Брэд Питт, и я был в семейных трусах – потрясающее тело.

Честно говоря, я всю свою жизнь буду сожалеть о своем предложении – худшем из всех, которые когда-либо были. Это невероятно.

У нас была домашняя игра против Португалии в квалификации Евро. Я собирался сделать предложение. Я знал, что Влада будет работать на этой игре. Я попросил ее босса позвать меня на интервью, и я хотел [сделать предложение во время интервью]. Эта идея идеальна – мы выиграли матч со счетом 2:1. Кольцо было у меня в сумке, и я хотел это сделать.

Но с детства я знал, что, прежде чем сделать предложение своей любимой жене, ты должен спросить разрешения у ее родителей. Не по телефону, а лицом к лицу. Было трудно выкроить немного времени. Я собирался спросить тренера, могу ли я отлучиться по некоторым личным вопросам и вернуться через пять часов. Я не хотел делать предложение до того, как попросил разрешения.

Вместо этого я сделал это в 3 или 4 часа ночи в ее квартире, будучи в одних семейных трусах, почти голым. Я хотел бы дать совет всем, кто планирует сделать предложение: пожалуйста, не делайте этого так, как я. Тогда я сошел с ума. В то утро я немного погулял на улице, купил для нее много цветов.

Почему я сделал это в квартире, а не где-нибудь еще? Это не самое важное, но это важно для воспоминаний», – сказал защитник «Арсенала» и сборной Украины в интервью FootballersLives. 

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90 комментариев

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Spartakus1984
Ответ Yri Yrov
Зинченко очень удивил в Арсенале, я в него сам не верил в сити, ведь его проходили кому не лень, так а из российских сейчас кто зажигает в АПЛ? ах даа никто
И что?тбой написанное как относится к новости?))
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S<>M
Они в хохломе все дебилы?
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Yri Yrov
Ответ Злодей Спб
Я готов даже доплачивать за такую опцию.
ради ненависти вы почку свою отдадите
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Anatolii
Ответ Stewee
Если бы не бабки, которые зарабатывает в футболе, максимум, что ему светило бы - Лада-седан в его крыжополе, будем честными) А так и остается колхозником со вставными зубами, Брэд Питт, блин))
Ну и был бы счастливым, беззаботным человеком в крыжополе) А так теперь вот тащит на себе этот б/у седан
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Максим Пузиков
Оо защитник который плакался за свою страну, уже не плачет))
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Spartakus1984
Потому что ты глупый футболистик миллионер поэтому она тебе скзала ДА)))
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Макинтош Шевченко
Ответ Петрович5%
"Конечно, она сказала «да». Прежде всего потому, что я украинский Брэд Питт, и я был в семейных трусах – потрясающее тело." ================================================== Что то не въехал.Что до него Пэд Питт тоже в труселях ей предложение делал и она тоже "да"говорила.Причем тут Питт?! Или это трудности перевода?
трудности перевода с мовы!
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Макинтош Шевченко
адекватный?
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Coodesnik
Украинский нытик. Причем тут Брэд?(
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Александр Суоми
Ты украинский дебил...
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Злодей Спб
Ответ gustavo1097
Спортс, если вы добавите возможность банить определенные теги, какие как зинченко, зарема и тд, пользователи будут вам очень сильно благодарны
Я готов даже доплачивать за такую опцию.
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Anatolii
Самооценка у него, конечно, ниже плинтуса
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Виктор Степной
Боже, зина какой ты глупый.
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Nick Crosier
ЧТо серьезно? Да,серьезно.А ты не верил.
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Целиноградец
Влада Седан, баклажан...
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Anatolii
Ответ Юрий Кечко
Погуглил , видимо ей похер лишь бы футболист )))
Лишь бы бабки
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Anatolii
Ответ mold-cel
посмотрел я этот седан, кузов что надо у нее
Годный кузов, с хорошим пробегом, товарищи проверяли
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Los Galácticos
Красота Брэд Питта это сочетание внешности, харизмы и таланта, одной внешности недостаточно чтобы быть таким крутым.
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Петрович5%
"Конечно, она сказала «да». Прежде всего потому, что я украинский Брэд Питт, и я был в семейных трусах – потрясающее тело."
==================================================
Что то не въехал.Что до него Пэд Питт тоже в труселях ей предложение делал и она тоже "да"говорила.Причем тут Питт?! Или это трудности перевода?
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justbored
Очень даже романтично.
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Adeen
А в 15-16 годах ты хотел стать русским Брэдом Питтом.
Мы помним. Интернет тоже помнит.
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Хызыр
Ответ внук реала
Там мусульмане унижают русских за мечеть) не прячтесь
А я причем? Я надеюсь, что на моем веку наш социум настолько эволюционирует, что люди перестанут заниматься мракобесием. Но пока конца и края мракобесию нет(
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Stewee
Если бы не бабки, которые зарабатывает в футболе, максимум, что ему светило бы - Лада-седан в его крыжополе, будем честными)
А так и остается колхозником со вставными зубами, Брэд Питт, блин))
+7
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Павел Кузьмин
Ответ Dark V
Не выставляйте новости про этого нытика, имейте уважение. Он ненавидит нашу страну
И не только он)))
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dimitrii36
даже арийцы так не нагибали мировое пространство
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