Минеев об убийстве военкора Татарского: «В нашей стране часть населения просто не понимает, что происходит. Война ведется уже в наших городах»
Боец Минеев рассказал о противоречивых впечатлениях из-за гибели военкора Татарского
«В целом состояние у меня нормальное, а вот впечатления – особенно после того, как сходил в увольнение, и после вчерашнего теракта в Санкт-Петербурге, где погиб Владлен Татарский, а еще порядка 40 человек стали жертвами и получили ранения – очень противоречивые.
Дело в том, что в нашей стране часть населения просто не понимает, что происходит. Война Запада против нас идет полным ходом, и она уже здесь. Война ведется уже в наших городах – и не только городах. Эта война давно ведется не только оружием, но в первую очередь идет в умах людей.
На передке нужна поддержка из тыла, а не рассуждения и поддержка бизнес-интересов отдельных элит. Нужно делать все для победы и наводить порядок в стране, а не уводить себя от большой проблемы рассуждениями о внутренних конфликтах и противоречиях и агитациями в соцсетях», – сказал боец MMA Владимир Минеев.
Звезда российских MMA служил в ВДВ и потерял на Украине брата. Теперь – уехал в зону боевых действий
Одни помилованные Пу пригожинские (Иван Россомахин - 14 лет за убийство односельчганки) уже вернулись,и начали в России людей убивать.
Других пригожинских (Владимир Шестаков - 18 лет за убийство сына подруги) с почестями хоронят.
Сам "Татарский",которого Пу сегодня посмертно орденом Мужества наградил,в Украине за грабеж сидел,и до сих пор сидел бы,если не пришел Русский мир.
Это порядок,или победы?
И здесь уже не так важно, какие были к этому предпосылки и кто как поступал. Мы пришли туда, куда пришли. Теперь либо только русские либо только украинцы. Третьего не дано
Объявил сбор на коптеры, чтобы быстрей бандерофашисты попали к Бандере)))
Пропагандисты (и кремлеботы с ними) часто несут такое, что просто хватаешься за голову и изумляешься тому, что они будто и не собираются жить в том самом обществе, которое создают. Раньше, наверное, так и было: вилла в Италии на озере Комо, а в России беспредел и насилие... Но теперь то? Или у них теперь новая вилла в Дубае или Южной Америке? Ведь если они останутся в России, то... в общем, нужен забор вокруг дома повыше и охраны побольше. Ведь мы все живем в том обществе, которое формируется нами и является нашим отражением. Хотите войн, хотите крови - готовьтесь сами стать жертвой. И это не угроза, это закономерность.
Скоро еще герои разных мастей подтянутся из Вагнера: насильники, убийцы, воры...
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