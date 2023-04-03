Минеев об убийстве военкора Татарского: «В нашей стране часть населения просто не понимает, что происходит. Война ведется уже в наших городах»

Боец Минеев рассказал о противоречивых впечатлениях из-за гибели военкора Татарского

«В целом состояние у меня нормальное, а вот впечатления – особенно после того, как сходил в увольнение, и после вчерашнего теракта в Санкт-Петербурге, где погиб Владлен Татарский, а еще порядка 40 человек стали жертвами и получили ранения – очень противоречивые.

Дело в том, что в нашей стране часть населения просто не понимает, что происходит. Война Запада против нас идет полным ходом, и она уже здесь. Война ведется уже в наших городах – и не только городах. Эта война давно ведется не только оружием, но в первую очередь идет в умах людей.

На передке нужна поддержка из тыла, а не рассуждения и поддержка бизнес-интересов отдельных элит. Нужно делать все для победы и наводить порядок в стране, а не уводить себя от большой проблемы рассуждениями о внутренних конфликтах и противоречиях и агитациями в соцсетях», – сказал боец MMA Владимир Минеев.

Звезда российских MMA служил в ВДВ и потерял на Украине брата. Теперь – уехал в зону боевых действий