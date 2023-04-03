Минеев об убийстве военкора Татарского: «В нашей стране часть населения просто не понимает, что происходит. Война ведется уже в наших городах»

Теги MMA Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Боец Минеев рассказал о противоречивых впечатлениях из-за гибели военкора Татарского

«В целом состояние у меня нормальное, а вот впечатления – особенно после того, как сходил в увольнение, и после вчерашнего теракта в Санкт-Петербурге, где погиб Владлен Татарский, а еще порядка 40 человек стали жертвами и получили ранения – очень противоречивые.

Дело в том, что в нашей стране часть населения просто не понимает, что происходит. Война Запада против нас идет полным ходом, и она уже здесь. Война ведется уже в наших городах – и не только городах. Эта война давно ведется не только оружием, но в первую очередь идет в умах людей.

На передке нужна поддержка из тыла, а не рассуждения и поддержка бизнес-интересов отдельных элит. Нужно делать все для победы и наводить порядок в стране, а не уводить себя от большой проблемы рассуждениями о внутренних конфликтах и противоречиях и агитациями в соцсетях», – сказал боец MMA Владимир Минеев.

Звезда российских MMA служил в ВДВ и потерял на Украине брата. Теперь – уехал в зону боевых действий

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41 комментарий

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justbored
Ответ колючий ёжик
Если годами распространять в стране ненависть, причем не только к абстрактному "западному врагу", но и к тем, кто живет непосредственно рядом, к другим жителям России и сопредельных стран, то стоит ли удивляться весьма высокой вероятности самому стать жертвой той самой ненависти, которую так лелеяли и насаждали повсюду. Пропагандисты (и кремлеботы с ними) часто несут такое, что просто хватаешься за голову и изумляешься тому, что они будто и не собираются жить в том самом обществе, которое создают. Раньше, наверное, так и было: вилла в Италии на озере Комо, а в России беспредел и насилие... Но теперь то? Или у них теперь новая вилла в Дубае или Южной Америке? Ведь если они останутся в России, то... в общем, нужен забор вокруг дома повыше и охраны побольше. Ведь мы все живем в том обществе, которое формируется нами и является нашим отражением. Хотите войн, хотите крови - готовьтесь сами стать жертвой. И это не угроза, это закономерность.
Звучит как угроза.
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Atsuktuvas
Ответ Борис Потапкин
какой-нибудь фильтр бы сообразили что ли. печаль(
Позняк для фильтров - все летит в тартарары.
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Eduard Rastryopin
Какой порядок?Какие победы?
Одни помилованные Пу пригожинские (Иван Россомахин - 14 лет за убийство односельчганки) уже вернулись,и начали в России людей убивать.
Других пригожинских (Владимир Шестаков - 18 лет за убийство сына подруги) с почестями хоронят.
Сам "Татарский",которого Пу сегодня посмертно орденом Мужества наградил,в Украине за грабеж сидел,и до сих пор сидел бы,если не пришел Русский мир.
Это порядок,или победы?
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yulay
Ответ Atsuktuvas
и как мы за год СВО это допустили?
Времени на раскачку нет. Сколько ещё нам предстоит допустить!
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pizzatcarizza
Ответ Mypta3uh23
Погугли чем отличается теракт от убийства, неуч
Так это теракт. Или гугл прокремлевский стал вдруг?
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БилльХансен
Не война, а специальная военная операция.
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Igor
Ответ daniil_35
Чувак был украинским террористом, сбежал от правосудия в ЛНР, где стал обыкновенным террористом для всех, кроме турбо-патриотов. За его делишки его достали, а может однофамильцу мужа Валерии передали привет. Что россияне должны понять? Кто это вообще такой пхахаха)) Я в магазин хожу и мне все понятно. А еще помойки с обеих сторон, которые видимо Байден не увозит неделями.
Он был не террористом, а грабителем. Его посадили на 12 лет в 2011 году, а в 2014 -м при новой Донецкой власти выпустили.
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artpal
Ответ psa.1207
А вы думали спокойно пить винцо в Москве и Питере, пока бьёте по украинским городам ракетами? Так не получится. И не спрашивайте: «А нас то за что»?
Нет, не думали. За год мы уже поняли, что единственный наш шанс на сохранение русской цивилизации и выживание - уничтожение украинского государства. Вы нас в покое теперь не оставите никогда и в конечном счете останется только одна страна и одна нация - либо только русские либо только украинцы.
И здесь уже не так важно, какие были к этому предпосылки и кто как поступал. Мы пришли туда, куда пришли. Теперь либо только русские либо только украинцы. Третьего не дано
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Dmitriy Racheev
Ответ Леха Гибкий
Буря заключается в православном джихаде? В терракте в кафе в центре города(которое работало в обычном режиме, на котором огромная вывеска кофе с собой и в котором помимо татарского пострадали еще 30 человек в том числе подросток)? Или в подрыве тачки дочери философа? А че на фронте бурю не показываете? Ток в интернете можете, что ж.
Какой теракт? Там случайных не было все свои, zапраvду. Время собирать камни
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Андрей Соколов
А футбольный клуб Знамя https://vk.com/fc_znamya
Объявил сбор на коптеры, чтобы быстрей бандерофашисты попали к Бандере)))
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Леха Гибкий
Ответ ZjzoRe
кто посеял ветер - пожнет бурю
Буря заключается в православном джихаде? В терракте в кафе в центре города(которое работало в обычном режиме, на котором огромная вывеска кофе с собой и в котором помимо татарского пострадали еще 30 человек в том числе подросток)? Или в подрыве тачки дочери философа? А че на фронте бурю не показываете? Ток в интернете можете, что ж.
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Mypta3uh23
Ответ Ivan Ivanov
Норм перевод стрелок с факта совершенного теракта в российском городе на личность убитого. Подкину тебе идейку - разобрать профайлы погибших в теракте в питерском метро в 2017 году - возможно, они тоже были не самыми приятными людьми, поэтому ниче страшного не произошло.
Погугли чем отличается теракт от убийства, неуч
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Ден Ден
Награда нашла своего героя
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Андрей Соколов
Ответ Алексей Никитин
c каждым украинским военным?
С каждым бандерофашистом) этим гнидам один путь к Бандере)
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колючий ёжик
Если годами распространять в стране ненависть, причем не только к абстрактному "западному врагу", но и к тем, кто живет непосредственно рядом, к другим жителям России и сопредельных стран, то стоит ли удивляться весьма высокой вероятности самому стать жертвой той самой ненависти, которую так лелеяли и насаждали повсюду.

Пропагандисты (и кремлеботы с ними) часто несут такое, что просто хватаешься за голову и изумляешься тому, что они будто и не собираются жить в том самом обществе, которое создают. Раньше, наверное, так и было: вилла в Италии на озере Комо, а в России беспредел и насилие... Но теперь то? Или у них теперь новая вилла в Дубае или Южной Америке? Ведь если они останутся в России, то... в общем, нужен забор вокруг дома повыше и охраны побольше. Ведь мы все живем в том обществе, которое формируется нами и является нашим отражением. Хотите войн, хотите крови - готовьтесь сами стать жертвой. И это не угроза, это закономерность.
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Андрей Соколов
Ответ psa.1207
А вы думали спокойно пить винцо в Москве и Питере, пока бьёте по украинским городам ракетами? Так не получится. И не спрашивайте: «А нас то за что»?
Это кондиционеры забыл что ли.
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Thomas Schaaf
Ответ Александр Горлов
Это украинский бандит, чего все так возбудились?
Нет, это новые "герои" России.
Скоро еще герои разных мастей подтянутся из Вагнера: насильники, убийцы, воры...
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psa.1207
А вы думали спокойно пить винцо в Москве и Питере, пока бьёте по украинским городам ракетами? Так не получится. И не спрашивайте: «А нас то за что»?
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N-6 AlexanderX
Валерий Есефович, в девичестве Пригожин, по телефону со своей боевой подругой все доходчиво разъяснил, как ляжет карта и куда мы все идем.
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Ivan Ivanov
Ответ daniil_35
Чувак был украинским террористом, сбежал от правосудия в ЛНР, где стал обыкновенным террористом для всех, кроме турбо-патриотов. За его делишки его достали, а может однофамильцу мужа Валерии передали привет. Что россияне должны понять? Кто это вообще такой пхахаха)) Я в магазин хожу и мне все понятно. А еще помойки с обеих сторон, которые видимо Байден не увозит неделями.
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IrbIS
«Всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим» ©
...
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Алексей Никитин
Ответ Criptonit
Просто Татарский допиз*****, и так будет с каждым
c каждым украинским военным?
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Александр Горлов
Это украинский бандит, чего все так возбудились?
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Борис Потапкин
Ответ AlexZend
Очередная спортивная новость на моем любимом сайте
какой-нибудь фильтр бы сообразили что ли. печаль(
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Алексей Дольский
О каком передке говорит Минеев?
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