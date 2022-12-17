Умер Синиша Михайлович, 32 команды на клубном ЧМ, у Роналду нет вариантов в Европе, «ПСЖ» готов продать Мбаппе, конфликт Бензема и Дешама, Бускетс закончил в сборной и другие новости

1. Умер знаменитый югославский и сербский защитник Синиша Михайлович. Ему было 53 года, он боролся с лейкемией.

2. Шведская биатлонистка Анна Магнуссон выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Анси. Перссон – 2-я, Херманн-Вик – 3-я, Виттоцци – 6-я, Эльвира Оберг – 8-я.

3. На клубном ЧМ будет 32 команды с 2025 года. Об этом объявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

4. У Криштиану Роналду нет вариантов в Европе, есть только одно предложение – от «Аль-Насра», сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио. Кстати, Криштиану улетел в Дубай из Мадрида, где он два дня тренировался на базе «Реала».

5. «Локомотив» потратит более 700 млн рублей на Пиняева и Глушенкова. Агенты Сергея получат 140 млн.

6. НХЛ. «Миннесота» обыграла «Чикаго», Капризов набрал 3 (1+2) очка. Все результаты дня – здесь.

7. Серджи Бускетс завершил карьеру в сборной Испании. Он выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012.

8. «ПСЖ» готов продать Килиана Мбаппе за 300-350 млн евро. В клубе считают, что это его последний сезон в Париже. Футболист жалел, что продлил контракт с парижским клубом, он считает, что парижане не выполнили обещания.

9. У Карима Бензема напряженные отношения с Дидье Дешамом. Тренера задело, что форвард не поблагодарил его в речи после «Золотого мяча». Также пишут, что нападающий не хотел уезжать из сборной Франции после травмы, но воспринял слова Дешама как намек, что он тренеру не нужен.

10. НБА. 34+13 от Эмбиида помогли «Филадельфии» выиграть у «Голден Стэйт» и другие результаты.

11. Россияне не претендуют на звание лучших атлетов по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Месси, Йоханнес Бо, Мбаппе, Йохауг и Серена Уильямс – в номинантах. «Реал», Аргентина, Марокко, «ПСЖ», «Бавария» и хоккейная сборная Финляндии – претенденты на приз команде года.

12. Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек подготовил письмо в НХЛ и ассоциации тенниса. Ранее он призывал лигу приостановить действие контрактов россиян.

13. «Фламенго» выкупил Айртона у «Спартака». Контракт – до 2027-го.

14. Президент Украины Владимир Зеленский хотел выступить с видеообращением перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала.

15. Экс-форвард «Локо» Джефферсон Фарфан объявил о завершении карьеры.

16. Александра Трусова стала колумнистом сайта «Матч ТВ».

17. У семьи экс-защитника «Спартака» Андрея Ещенко отбирают квартиру. Ее арестовали по делу о финансовых махинациях бывшего супруга жены футболиста.

18. Блогер Святослав Коваленко победил Александра Емельяненко раздельным решением судей на турнире Бойцовского клуба РЕН-ТВ.

Цитаты дня.

Ривалдо: «Мысли об иностранце в сборной Бразилии – неуважение к нашим тренерам. Ею должен руководить тот, в ком течет бразильская кровь»

Гендиректор «Зенита»: «Нельзя менять лимит каждые полгода. Конкуренция – это движущая сила»

Эмилиано Мартинес считает Месси лучшим игроком всех времен: «И меня не обязывали так отвечать. Все знают, что Лео лучше Роналду»

Вероника Степанова: «Если в Азии делают лучшие в мире авто, что мешает там за несколько лет создать лучшие в мире условия для профессионального спорта?»

Глава Международной ассоциации спортивной прессы: «Мы забыли о Большунове, приношу извинения. Но это не связано с политикой»

Комментатор «Матч ТВ» Трушечкин: «Что такое «сползание в СССР»? Я был и в Париже, и на Алтае, пил и кока-колу, и тархун – без первых вещей можно прожить»

Владимир Потанин: «На Роналду должна играть вся команда, а Месси создает команду»

Алина Загитова: «Работа на ТВ доставляет мне огромное удовольствие. Конечно, я не чувствую себя профессионалом, но все-таки процентов на 30 ощущаю себя телеведущей»

Президент Сербии: «Аргентина и Марокко не признавали независимость Косово. Я болел за них всем сердцем. Соседей не выбирают, выбирают друзей»

Андрей Шевченко: «Месси – символ Аргентины. Легенда, один из лучших в истории. Он заслуживает победы на ЧМ»

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