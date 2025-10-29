  • Спортс
  • Бруну за время в «МЮ» создал в чемпионате на 115 моментов больше, чем любой другой игрок в топ-лигах
13

Бруну Фернандеш лидирует в АПЛ по созданным моментам.

Благодаря действиям полузащитника у других игроков «Манчестер Юнайтед» было 24 возможности забить – это лучший показатель в лиге.

За все время в «МЮ» (с февраля 2020 года) португалец создал 562 момента в чемпионате – это на 115 больше, чем у любого другого футболиста в пяти ведущих лигах Европы.

Подробно со статистикой Бруну Фернандеша можно ознакомиться здесь

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
